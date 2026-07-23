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नीट पेपर लीक 2026: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, प्रदेशभर में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी

महासमुंद: नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर देशभर में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है. बुधवार के बाद गुरुवार को भी जिला स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें और पेपर लीक को लेकर छात्रों से खेद जताएं. कांग्रेस का कहना है कि जबतक उनकी मांगें पूरी नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी कांंग्रेस

कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर महासमुंद कांग्रेस कमेटी ने नेहरु चौक पर विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार एक बेहतर परीक्षा व्यवस्था डेवलप करने और कराने में नाकाम साबित हुई है. कांग्रेस ने कहा कि हमें हर हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए. कांग्रेस का कहना है कि वो छात्रों की आवाज बनकर इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं.