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NEET पेपर लीक मामले में बड़ा झटका, 'मास्टरमाइंड' संजीव मुखिया के खिलाफ CBI नहीं जुटा पाई सबूत

नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. सीबीआई ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दी है. पढ़ें..

Sanjeev Mukhiya
संजीव मुखिया के खिलाफ सबूत नहीं मिला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 23, 2026 at 5:02 PM IST

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पटना: देशभर में चर्चित नीट यूजी-2024 पेपर लीक मामले में गुरुवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी जांच में कहा है कि परीक्षा माफिया के नाम से चर्चित संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया के खिलाफ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे यह साबित हो सके कि वह नीट यूजी का प्रश्नपत्र चोरी करने, उसे हल कराने या अभ्यर्थियों तक पहुंचाने की साजिश में शामिल था. हालांकि संजीव मुखिया फिलहाल बिहार पुलिस सिपाही बहाली परीक्षा पेपर लीक मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.

नीट पेपर लीक मामले में झटका: पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में लंबे समय से विवाद और विरोध प्रदर्शन जारी है. बिहार की राजधानी पटना में भी बुधवार को छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई. इस दौरान कई पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी घायल हो गए. इसी बीच सीबीआई की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है.

संजीव मुखिया के खिलाफ सबूत नहीं: जांच एजेंसी के अनुसार, 'विस्तृत अनुसंधान के दौरान ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिससे यह सिद्ध हो सके कि संजीव मुखिया प्रश्नपत्र की चोरी, उसे हल कराने अथवा अभ्यर्थियों में वितरित करने की पूरी साजिश का हिस्सा था.' सीबीआई का कहना है कि उसने मामले की गहन जांच के बाद पेपर लीक की पूरी साजिश और उसमें शामिल सभी प्रमुख आरोपियों की पहचान कर ली है. साथ ही उन अभ्यर्थियों की भी पहचान की गई है, जिन्हें चोरी हुए प्रश्नपत्र का लाभ मिला था.

बताया जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने पटना स्थित विशेष सीबीआई अदालत में 45 आरोपियों के खिलाफ कई चरणों में आरोपपत्र दाखिल किया है. एजेंसी का दावा है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क का खुलासा कर दिया गया है और जांच तार्किक निष्कर्ष तक पहुंच चुकी है.

इस मामले की शुरुआती जांच बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने की थी. ईओयू ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी. बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी गई. इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने देश के कई राज्यों में छापेमारी कर साक्ष्य जुटाए और विभिन्न आरोपियों से पूछताछ की.

क्या है मामला?: दरअसल, 5 मई 2024 को देशभर में नीट यूजी परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा के दौरान पटना से एक संदिग्ध सूचना मिली कि झारखंड नंबर की एक कार परीक्षा केंद्रों के आसपास संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रही है. पुलिस ने वाहन की जांच की तो उसमें कई परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड मिले. इसके बाद जांच आगे बढ़ी और पेपर लीक की आशंका मजबूत हो गई.

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि परीक्षा से एक दिन पहले 4 मई 2024 को पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र स्थित एक बॉयज हॉस्टल में करीब 35 परीक्षार्थियों को ठहराया गया था. आरोप है कि वहां उन्हें परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न और उनके उत्तर याद कराए गए थे.

पुलिस, ईओयू और फिर सीबीआई जांच: पुलिस की छापेमारी में हॉस्टल से जले हुए प्रश्नपत्रों के टुकड़े, पोस्ट डेटेड चेक, कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए थे. मौके से आयुष नामक एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद शास्त्री नगर थाना में कांड संख्या 358/24 दर्ज कर जांच शुरू की गई. बाद में 10 मई 2024 को बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले को टेकओवर कर लिया. बाद में जांच का जिम्मा सीबीआई को मिला.

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