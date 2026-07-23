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NEET पेपर लीक मामले में बड़ा झटका, 'मास्टरमाइंड' संजीव मुखिया के खिलाफ CBI नहीं जुटा पाई सबूत

पटना: देशभर में चर्चित नीट यूजी-2024 पेपर लीक मामले में गुरुवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी जांच में कहा है कि परीक्षा माफिया के नाम से चर्चित संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया के खिलाफ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे यह साबित हो सके कि वह नीट यूजी का प्रश्नपत्र चोरी करने, उसे हल कराने या अभ्यर्थियों तक पहुंचाने की साजिश में शामिल था. हालांकि संजीव मुखिया फिलहाल बिहार पुलिस सिपाही बहाली परीक्षा पेपर लीक मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.

नीट पेपर लीक मामले में झटका: पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में लंबे समय से विवाद और विरोध प्रदर्शन जारी है. बिहार की राजधानी पटना में भी बुधवार को छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई. इस दौरान कई पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी घायल हो गए. इसी बीच सीबीआई की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है.

संजीव मुखिया के खिलाफ सबूत नहीं: जांच एजेंसी के अनुसार, 'विस्तृत अनुसंधान के दौरान ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिससे यह सिद्ध हो सके कि संजीव मुखिया प्रश्नपत्र की चोरी, उसे हल कराने अथवा अभ्यर्थियों में वितरित करने की पूरी साजिश का हिस्सा था.' सीबीआई का कहना है कि उसने मामले की गहन जांच के बाद पेपर लीक की पूरी साजिश और उसमें शामिल सभी प्रमुख आरोपियों की पहचान कर ली है. साथ ही उन अभ्यर्थियों की भी पहचान की गई है, जिन्हें चोरी हुए प्रश्नपत्र का लाभ मिला था.

बताया जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने पटना स्थित विशेष सीबीआई अदालत में 45 आरोपियों के खिलाफ कई चरणों में आरोपपत्र दाखिल किया है. एजेंसी का दावा है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क का खुलासा कर दिया गया है और जांच तार्किक निष्कर्ष तक पहुंच चुकी है.

इस मामले की शुरुआती जांच बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने की थी. ईओयू ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी. बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी गई. इसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने देश के कई राज्यों में छापेमारी कर साक्ष्य जुटाए और विभिन्न आरोपियों से पूछताछ की.