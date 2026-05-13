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मध्य प्रदेश पहुंचा NEET पेपर लीक मामले का दाग, शुभम खैरनार का क्या है सीहोर से कनेक्शन

नीट पेपर 2026 लीक मामले के मध्य प्रदेश से जुड़े तार, गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार ने सीहोर यूनिवर्सिटी में लिया था एडमिशन, क्या बोले कुलगुरु.

NEET PAPER 2026 LEAK LINK MP
शुभम खैरनार का क्या है सीहोर से कनेक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 3:01 PM IST

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Updated : May 13, 2026 at 3:31 PM IST

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सीहोर: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET 2026 इस समय विवादों में घिरी हुई है. इसकी वजह है कि 3 मई को हुए नीट 2026 के पेपर को रद्द कर दिया गया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानि NTA ने पेपल लीक और गड़बड़ियों को लेकर पेपर रद्द करने का फैसला लिया है. इस फैसले के बाद देश के 22 लाख छात्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. वहीं नीट पेपर लीक का दाग मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है. बताया जा रहा है मामले में पकड़े गए आरोपी शुभम ने सीहोर की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था.

नीट पेपर लीक मामले में शुभम गिरफ्तार

नीट 2026 पेपर रद्द किए जाने के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई. मामले में एक्शन लेते हुए सीबीआई ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू की. जहां मंगलवार को महाराष्ट्र के नासिक से 30 साल के बीएएमएस छात्र शुभम खैरनार को पकड़ा है. आरोप है कि शुभम और पुणे में रहने वाले धनजंय ने यह पेपर लीक किया है. धनंजय ने शुभम को यह पेपर 10 लाख रुपए में बेचा था. जिसके बाद शुभम पर टेलीग्राम के जरिए यह पेपर 15 लाख में बेचने का आरोप है. शुभम ने पेपर हरियाणा भेजा था. ऐसे में पूरे मामले में लाखों रुपए की गड़बड़ी हुई है.

सीहोर यूनिवर्सिटी के कुलगुरु का बयान (ETV Bharat)

शुभम खैरनार ने सीहोर यूनिवर्सिटी में लिया था एडमिशन

वहीं शुभम खैरनार को लेकर अब यह जानकारी सामने आ रही है कि उसका संंबंध मध्य प्रदेश के सीहोर से भी था. बताया जा रहा है कि शुभम ने सीहोर की एक यूनिवर्सिटी में साल 2021 में आयुर्वेद चिकित्सा यानि BAMS में एडमिशन लिया था. वहीं इस बारे में श्री सत्या साई यूनिवर्सिटी के कुलगुरु मुकेश तिवारी का कहना है कि " हां शुभम ने हमारी यूनिवर्सिटी में साल 2021 में एडमिशन लिया था, लेकिन प्रवेश के बाद से ही वह अनुपस्थित है.

उसने किसी भी परीक्षा या इंटरनल एग्जाम में हिस्सा नहीं लिया. न ही उसने कोई परीक्षा पास की है. कुलगुरु ने कहा 2021 से वो छात्र यहां आया ही नहीं है." विश्वविद्यालय प्रशासन ने खुद को इस पूरे मामले से अलग बताते हुए जांच एजेंसियों को हरसंभव मदद का सहयोग करने की बात कही है.

शुभम का ट्रांजिट रिमांड पर लेगी सीबीआई

सीबीआई को शक है कि इस मामले में एक बड़ी चेन हो सकती है. कयास लगाए जा रहे हैं कि शुभम और धनंजय ने कुछ ग्रुप्स को नीट का पेपर फॉवर्ड किया था, जो लीक हो गया. लीक हुए पेपर के सवाल नीट की परीक्षा से करीब 80 प्रतिशत मैच कर रहे थे. शुभम को नासिक क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था, जिसे उन्होंने बाद में सीबीआई को सौंप दिया. वहीं सीबीआई की टीम आज यानि 13 मई को शुभम की ट्रांजिट रिमांड लेकर दिल्ली रवाना होगी. जांच में यह भी सामने आया है कि एग्जाम का पेप नासिक में नहीं छपा था.

Last Updated : May 13, 2026 at 3:31 PM IST

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