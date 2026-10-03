दुर्ग के सरकारी स्कूल से शुरू होगी नीट और जेईई की तैयारी, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का ऐलान
शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने नीट और जेईई की तैयारी को लेकर बड़ा बयान दिया है. अतुल शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 3, 2026 at 8:32 PM IST
दुर्ग: झाड़ूराम देवांगन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया गया. इस आयोजन में मेरे सपनों का भारत कार्यक्रम चर्चा का केंद्र रहा. इस अवसर पर कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई. इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि दुर्ग जिले से नीट और जेईई की तैयारी की शुरुआत की जा रही है.
झाड़ूराम देवांगन स्कूल में नीट और जेईई की होगी तैयारी- गजेंद्र यादव
शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि झाड़ूराम देवांगन स्कूल में इसका पहला बैच शुरू होगा, जिसके बाद इसे प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में लागू करने की योजना है.तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों को वार्षिक परीक्षा में जोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर अभी विचार किया जा रहा है, अंतिम निर्णय नहीं हुआ है
कई प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन
जिला स्तरीय चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता में 500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया. किसी ने रंगों के जरिए विकसित भारत की तस्वीर उकेरी, तो किसी ने भाषण के जरिए देश के भविष्य को लेकर अपने विचार रखे. प्रतियोगिता के बाद चित्रकला के 20 और भाषण के 5 प्रतिभागियों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया.
शिक्षा मंत्री ने बच्चों की प्रतिभा को सराहा
कार्यक्रम के पहले चरण में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताएं हुईं. स्कूल परिसर में बच्चों द्वारा तैयार किए गए चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने अवलोकन किया. उन्होंने विद्यार्थियों की रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की सराहना की. प्रतियोगिता में शिक्षक और संकुल समन्वयकों ने निर्णायक की भूमिका निभाई. उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को आगे राज्य स्तर पर प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा.
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत के दौरे को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कांग्रेस की पार्टी का मामला है. चुनाव के समय नेताओं का आना-जाना लगा रहेगा.