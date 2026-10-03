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दुर्ग के सरकारी स्कूल से शुरू होगी नीट और जेईई की तैयारी, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का ऐलान

दुर्ग के सरकारी स्कूल में नीट और जेईई की पढ़ाई ( ETV BHARAT )

दुर्ग: झाड़ूराम देवांगन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया गया. इस आयोजन में मेरे सपनों का भारत कार्यक्रम चर्चा का केंद्र रहा. इस अवसर पर कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई. इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि दुर्ग जिले से नीट और जेईई की तैयारी की शुरुआत की जा रही है.