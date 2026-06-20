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NEET 2026 Re-Exam: लखनऊ के 75 केंद्रों पर होगा NEET का एग्जाम, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम

लखनऊ के 75 केंद्रों पर होगा NEET का एग्जाम ( (File/ ANI) )

लखनऊ: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) कल यानी रविवार को आयोजित होने जा रही है. राजधानी लखनऊ में इस परीक्षा को पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. यहां कुल 75 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया गया है, ताकि अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. लखनऊ के 75 केंद्रों पर होगा NEET का एग्जाम (Photo Credit; ETV Bharat) संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) बबलू कुमार ने ईटीवी भारत से बताया कि लखनऊ में नीट परीक्षा को लेकर तीन स्तरों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. परीक्षा सामग्री की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए विशेष एस्कॉर्ट टीम बनाई गई है, जो परीक्षा सामग्री को सुरक्षित रूप से केंद्रों तक पहुंचाने का काम करेगी. साथ ही, परीक्षा समाप्त होने के बाद वापस लाने का कार्य करेगी.