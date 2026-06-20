NEET 2026 Re-Exam: लखनऊ के 75 केंद्रों पर होगा NEET का एग्जाम, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम
लखनऊ में नीट परीक्षा को लेकर तीन स्तरों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 8:19 PM IST
लखनऊ: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) कल यानी रविवार को आयोजित होने जा रही है. राजधानी लखनऊ में इस परीक्षा को पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. यहां कुल 75 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया गया है, ताकि अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) बबलू कुमार ने ईटीवी भारत से बताया कि लखनऊ में नीट परीक्षा को लेकर तीन स्तरों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. परीक्षा सामग्री की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए विशेष एस्कॉर्ट टीम बनाई गई है, जो परीक्षा सामग्री को सुरक्षित रूप से केंद्रों तक पहुंचाने का काम करेगी. साथ ही, परीक्षा समाप्त होने के बाद वापस लाने का कार्य करेगी.
एस्कॉर्ट टीम में केंद्रीय पुलिस बल (CPF) के दो जवान और उत्तर प्रदेश पुलिस के दो सशस्त्र कांस्टेबल शामिल होंगे. परीक्षा को सकुशल कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, नकल या अन्य अनियमितताएं न होने पाएं. पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. परीक्षा के दौरान अधिकारी भी केन्द्रों पर मौजूद रहेंगे.
संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की राय दी गई है, जिससे केन्द्र पर अभ्यर्थियों को कोई समस्या न हो. लखनऊ में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम परीक्षा के दौरान लगातार निगरानी बनाए रखेगी, जिससे परीक्षा को पूरी तरह से निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से पूरा कराया जा सके.
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