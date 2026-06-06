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नीट को क्लीन करने की मांग, देहरादून में दिल्ली जैसा नजारा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

देहरादून: देश की राजधानी दिल्ली में आज कॉकरोच जनता पार्टी नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही है. इस प्रदर्शन में देश के जेन जी सड़कों पर उतरकर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. ऐसा ही कुछ नजारा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी देखने को मिला है. देहरादून में युवाओं ने राजनितिक दलों के साथ सड़क पर उतरकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है.

नीट परीक्षा पेपर लीक, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी के बाद लगातार देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तूल पकड़ने लगी है. इसी कड़ी में शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ताओं, विपक्षी दल कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ-साथ युवा संगठनों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर गांधी पार्क में प्रदर्शन किया.

इस मौके पर मोहित डिमरी ने कहा पिछले कुछ सालों में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ही बोर्ड परीक्षाओं की गड़बड़ियों ने देश के करोड़ों छात्रों और युवाओं के भविष्य पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं. इन घटनाओं ने युवाओं के बीच निराशा असुरक्षा और व्यवस्थाओं के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया है.