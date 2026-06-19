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नीट री-एग्जाम: अभ्यर्थियों के लिए फ्री रहेगी रोडवेज बस सेवा, जानें परीक्षा को लेकर कितना तैयार हरियाणा

करनाल/पानीपत/भिवानी: 21 जून 2026 को होने वाली नीट (NEET UG) पुनर्परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने हरियाणा के 19 जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित किए हैं. प्रशासन का दावा है कि इस परीक्षा को लेकर हरियाणा में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं. इसके अलावा सीएम नायब सैनी ने कहा कि नीट परीक्षार्थियों को फ्री रोडवेज बस सेवा मिलेगी. इसके लिए चालकों और परिचालकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं.

नीट अभ्यर्थियों के लिए फ्री रहेगी रोडवेज बस सेवा: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि "नीट परीक्षा को लेकर हरियाणा में तैयारी पूरी कर ली गई है. अभ्यार्थियों के लिए हरियाणा रोडवेज की बस फ्री रहेंगी. नीट अभ्यर्थी एडमिट कार्ड दिखाकर फ्री में सफर कर सकते हैं. उनके लिए अगल से बसों का इंतजाम किया गया है. जो उन्हें बस अड्डे से सेंटर तक लाने और ले जाने का काम करेगी."

नीट री-एग्जाम: अभ्यर्थियों के लिए फ्री रहेगी रोडवेज बस सेवा (ETV Bharat)

रोडवेज ड्राइवर और कंडक्टर की छुट्टियां रद्द: भिवानी रोडवेज के डिपो महाप्रबंधक दीपक कुंडू ने बताया कि "परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित और समय पर पहुंचाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. सभी परीक्षार्थियों को राज्य परिवहन की बसों में नि:शुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा. बस स्टैंड से परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने के लिए विशेष शटल बस सेवा शुरू की जा रही है. इस विशेष शटल सेवा में लगभग 24 बसें तैनात की गई हैं. परीक्षा के दिन यात्रियों और छात्रों की भारी भीड़ को देखते हुए सभी चालकों और परिचालकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. भिवानी में कुल 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां ये शटल बसें लगातार चक्कर लगाकर छात्रों को पहुंचाएंगी."

पानीपत में तैयारियां पूरी: पानीपत उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, यातायात, सीसीटीवी निगरानी और परीक्षार्थियों की सुविधाओं को लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं. परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं तथा संबंधित क्षेत्रों में धारा-163 भी लागू की गई है. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक नोडल अधिकारी, एक एचसीएस अधिकारी और एक डीएसपी की तैनाती की गई है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो.

परीक्षार्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने की सलाह: पानीपत उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन ने परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो घंटे पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी है. सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और एनटीए की निर्धारित एसओपी का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाएगा. परीक्षा के दिन विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी लागू रहेगी और पुलिस कर्मी प्रमुख मार्गों पर तैनात रहेंगे. यदि किसी कारणवश कोई परीक्षार्थी देर होने की स्थिति में फंसता है, तो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और डायल-112 की सहायता से उसे समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.