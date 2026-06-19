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नीट री-एग्जाम: अभ्यर्थियों के लिए फ्री रहेगी रोडवेज बस सेवा, जानें परीक्षा को लेकर कितना तैयार हरियाणा

नीट पुनर्परीक्षा के लिए हरियाणा में विशेष इंतजाम किए गए हैं. नीट परीक्षार्थियों को फ्री रोडवेज बस सेवा मिलेगी. भारी पुलिसबल रहेगा तैनात.

NEET Re examination
NEET Re examination (ANI)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 19, 2026 at 5:51 PM IST

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करनाल/पानीपत/भिवानी: 21 जून 2026 को होने वाली नीट (NEET UG) पुनर्परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने हरियाणा के 19 जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित किए हैं. प्रशासन का दावा है कि इस परीक्षा को लेकर हरियाणा में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं. इसके अलावा सीएम नायब सैनी ने कहा कि नीट परीक्षार्थियों को फ्री रोडवेज बस सेवा मिलेगी. इसके लिए चालकों और परिचालकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं.

नीट अभ्यर्थियों के लिए फ्री रहेगी रोडवेज बस सेवा: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि "नीट परीक्षा को लेकर हरियाणा में तैयारी पूरी कर ली गई है. अभ्यार्थियों के लिए हरियाणा रोडवेज की बस फ्री रहेंगी. नीट अभ्यर्थी एडमिट कार्ड दिखाकर फ्री में सफर कर सकते हैं. उनके लिए अगल से बसों का इंतजाम किया गया है. जो उन्हें बस अड्डे से सेंटर तक लाने और ले जाने का काम करेगी."

नीट री-एग्जाम: अभ्यर्थियों के लिए फ्री रहेगी रोडवेज बस सेवा (ETV Bharat)

रोडवेज ड्राइवर और कंडक्टर की छुट्टियां रद्द: भिवानी रोडवेज के डिपो महाप्रबंधक दीपक कुंडू ने बताया कि "परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित और समय पर पहुंचाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. सभी परीक्षार्थियों को राज्य परिवहन की बसों में नि:शुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा. बस स्टैंड से परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने के लिए विशेष शटल बस सेवा शुरू की जा रही है. इस विशेष शटल सेवा में लगभग 24 बसें तैनात की गई हैं. परीक्षा के दिन यात्रियों और छात्रों की भारी भीड़ को देखते हुए सभी चालकों और परिचालकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. भिवानी में कुल 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां ये शटल बसें लगातार चक्कर लगाकर छात्रों को पहुंचाएंगी."

पानीपत में तैयारियां पूरी: पानीपत उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, यातायात, सीसीटीवी निगरानी और परीक्षार्थियों की सुविधाओं को लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं. परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं तथा संबंधित क्षेत्रों में धारा-163 भी लागू की गई है. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक नोडल अधिकारी, एक एचसीएस अधिकारी और एक डीएसपी की तैनाती की गई है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो.

परीक्षार्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने की सलाह: पानीपत उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन ने परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो घंटे पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी है. सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और एनटीए की निर्धारित एसओपी का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाएगा. परीक्षा के दिन विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी लागू रहेगी और पुलिस कर्मी प्रमुख मार्गों पर तैनात रहेंगे. यदि किसी कारणवश कोई परीक्षार्थी देर होने की स्थिति में फंसता है, तो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और डायल-112 की सहायता से उसे समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

पानीपत में बनाए गए 7 परीक्षा केंद्र: जिले में इस बार 2,686 परीक्षार्थी नीट परीक्षा में शामिल होंगे. इसके लिए 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. सभी केंद्रों पर विशेष निगरानी होगी. एडीसी को पूरे परीक्षा प्रबंधन का नोडल अधिकारी बनाया गया है. वो केंद्रों पर सीसीटीवी, फ्रिस्किंग टीम, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे. सभी सेंटर सुपरिंटेंडेंट और सुपरवाइजरों को विस्तृत चेकलिस्ट दी गई है. बिजली बाधित होने की स्थिति में जनरेटर उपलब्ध हो. सभी बेंच और बैठने की व्यवस्था सुचारू हो. पेयजल और शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था हो. परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो.

परीक्षा से जुड़ी सुविधाएं और नियम:

  • मुफ्त बस सेवा: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के अनुसार, सभी नीट परीक्षार्थी 20 और 21 जून को अपना एडमिट कार्ड दिखाकर हरियाणा रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं.
  • कड़ी सुरक्षा: परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए टू-लेयर चेकिंग (Dual Frisking), मैटल डिटेक्टर और सीसीटीवी (CCTV) कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जाएगी. संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी.
  • आपातकालीन सहायता: यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई समस्या आती है, तो वे तुरंत 112 हेल्पलाइन पर डायल कर मदद ले सकते हैं.
  • सभी केंद्रों पर पेयजल, बिजली, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.
  • पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग जांच काउंटर बनाए गए हैं. प्रत्येक 100 अभ्यर्थियों पर एक सुरक्षा जांच काउंटर तथा 48 अभ्यर्थियों पर एक बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध रहेगी.
  • सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, जैमर और अन्य आवश्यक उपकरण स्थापित किए गए हैं. परीक्षा दिवस पर दोपहर 1:45 बजे से जैमर सक्रिय कर दिए जाएंगे.
  • बिजली बाधित होने की स्थिति में जनरेटर उपलब्ध होगी. सभी बेंच और बैठने की व्यवस्था सुचारू होगी. पेयजल और शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था होगी.

करनाल में नीट परीक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क: डीसी आनंद कुमार शर्मा ने कहा कि "21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं."

8 परीक्षा केंद्रों पर 2708 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा: डीसी ने जानकारी दी कि "जिले में नीट परीक्षा के लिए 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 2708 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे. सभी केंद्रों पर पेयजल, बिजली, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. वहीं सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है. प्रत्येक परीक्षा केंद्र के बाहर एक एएसआई सहित चार पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी."

बायोमेट्रिक जांच दोगुनी, सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक: प्रशासन ने परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था को दोगुना किया गया है. पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग जांच काउंटर बनाए गए हैं. प्रत्येक 100 अभ्यर्थियों पर एक सुरक्षा जांच काउंटर तथा 48 अभ्यर्थियों पर एक बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध रहेगी. सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, जैमर और अन्य आवश्यक उपकरण स्थापित किए गए हैं. परीक्षा दिवस पर दोपहर 1:45 बजे से जैमर सक्रिय कर दिए जाएंगे.

अभिभावकों की सुविधा का भी रखा गया विशेष ध्यान: उपायुक्त ने बताया कि "परीक्षा देने के लिए बाहर से आने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की सुविधा के लिए शहर की विभिन्न धर्मशालाओं में ठहरने और आराम करने की व्यवस्था की गई है. परीक्षा के दौरान अभिभावक इन निर्धारित स्थानों पर रुक सकेंगे, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े."

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