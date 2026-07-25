NEET विवाद पर शिमला में आज एकजुटता का कैंडल मार्च, CM सुक्खू ने की सभी राजनीतिक दलों से ये अपील
नीट परीक्षा विवाद के बीच छात्रों के समर्थन में शिमला में कैंडल मार्च निकाला जाएगा. CM सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मार्च में शामिल होंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 12:21 PM IST
शिमला: नीट परीक्षा लीक होने के कारण देशभर में प्रदर्शन का दौर जारी है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है. विवाद और उससे जुड़े घटनाक्रम के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज शाम कैंडल मार्च निकाला जएगा.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पहल को राजनीति से ऊपर बताते हुए सभी राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है. उन्होंने कहा कि यह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं, उन छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने का है, जो परीक्षा विवाद के कारण मानसिक तनाव और निराशा का सामना कर रहे हैं.
6 बजे निकलेगा कैंडल मार्च
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'आज शाम 6 बजे कैंडल मार्च इंदिरा गांधी खेल परिसर के पास से शुरू होकर रिज मैदान स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक निकाला जाएगा. मैं स्वयं इस मार्च में हिस्सा लूंगा और हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य भी इसमें भाग लेंगे. सभी राजनीतिक दल पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस मानवीय पहल का हिस्सा बनें. छात्रों के भविष्य से जुड़ा यह मुद्दा पूरे समाज का है.'
एकजुटता की अपील
सीएम सुक्खू ने कहा कि नीट पेपर लीक के बाद कई छात्र गहरे मानसिक आघात से गुजर रहे हैं. कुछ छात्र इस सदमे को सहन नहीं कर सके और उन्होंने आत्महत्या जैसा दुखद कदम उठा लिया. ऐसे छात्रों की आत्मा की शांति के लिए यह कैंडल मार्च आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं, देशभर के छात्रों के संघर्ष और उनके भविष्य के प्रति समाज की संवेदनशीलता और समर्थन का प्रतीक भी होगा. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक संख्या में कैंडल मार्च में शामिल होकर छात्रों के प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने की अपील की. उन्होंने कहा कि जब पूरा समाज एक साथ खड़ा होता है तो इससे युवाओं का मनोबल बढ़ता है और यह संदेश जाता है कि उनके संघर्ष में पूरा समाज उनके साथ है.
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