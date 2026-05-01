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NEET EXAM 2026 : छत्तीसगढ़ में बनाए गए 19 परीक्षा केंद्र, जानिए परीक्षा से पहले दिशा निर्देश

छत्तीसगढ़ में बनाए गए 19 परीक्षा केंद्र ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के निर्देशानुसार रविवार 03 मई को NEET परीक्षा 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में भी किया जाएगा. इस बार छत्तीसगढ़ में नीट परीक्षा के लिए 19 केंद्र बनाए गए हैं. जिले के अफसरों ने सभी अभ्यर्थियों से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए बिना किसी घबराहट के पूरे आत्मविश्वास, धैर्य एवं शांत मन से परीक्षा में शामिल होने की अपील की है.परीक्षार्थियों को खुद पर विश्वास रखते हुए बिना किसी तनाव के परीक्षा में शामिल होने को कहा है.

परीक्षा देने से पहले पढ़ ले दिशा निर्देश

NEET EXAM दे रहे सभी परीक्षार्थियों को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार 03 घंटा पहले परीक्षा केन्द्र में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने और ड्रेस कोड सहित नीट परीक्षा के निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करने हेतु जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए कहा गया है. सभी पालकों से भी अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने एवं किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव से मुक्त रखने के अलावा परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में पहुंचाने की भी अपील की गई है.

छत्तीसगढ़ NEET परीक्षा केंद्र शहरों की सूची 2026

छत्तीसगढ़ में NEET 2026 परीक्षा केंद्रों की सूची दी गई है, जिसमें शहर कोड और जिले भी शामिल हैं.

क्रमांक परीक्षा शहर कोड जिला शहर 1 1705 बालोद बालोद 2 1706 बीजापुर बीजापुर 3 1707 दंतेवाड़ा दंतेवाड़ा 4 1708 धमतरी धमतरी 5 1709 बस्तर जगदलपुर 6 1710 जांजगीर-चांपा जांजगीर 7 1711 कांकेर कांकेर 8 1712 कोंडागांव कोंडागांव 9 1713 कोरबा कोरबा 10 1714 महासमुंद महासमुंद 11 1719 मनेन्द्रगढ़ मनेन्द्रगढ़ 12 1715 नारायणपुर नारायणपुर 13 1716 रायगढ़ रायगढ़ 14 1717 राजनांदगांव राजनांदगांव 15 1718 सुकमा सुकमा 16 1701 दुर्ग भिलाई नगर/दुर्ग 17 1702 बिलासपुर बिलासपुर 18 1703 रायपुर रायपुर 19 1704 सरगुजा अंबिकापुर

रायपुर परीक्षा केंद्र चुनने वाले अभ्यर्थी ध्यान दें

छत्तीसगढ़ में 2026 के लिए NTA NEET परीक्षा केंद्रों की सूची में रायपुर प्रमुख परीक्षा केंद्रों में से एक है. राज्य की राजधानी होने के नाते, रायपुर में आमतौर पर कई परीक्षा केंद्र होते हैं और बेहतर कनेक्टिविटी होती है.जो छात्रों ने NEET 2026 के लिए रायपुर परीक्षा केंद्र का चयन किया है. उन्हें शहर के यातायात के कारण होने वाली देरी से बचने के लिए परीक्षा स्थल पर समय से पहले पहुंचना चाहिए. आसपास के जिलों के उम्मीदवार अक्सर रायपुर को अपनी पसंदीदा परीक्षा केंद्र के रुप में चुनते हैं. क्योंकि यहां पहुंचना सुलभ होने के साथ-साथ बुनियादी सुविधाएं बेहतर हैं.

NEET UG 2026 परीक्षा केंद्रों के लिए मुख्य दिशानिर्देश

NEET UG 2026 परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को निम्न नियमों का पालन करना होगा.

प्रवेश पत्र और फोटो