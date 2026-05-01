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NEET EXAM 2026 : छत्तीसगढ़ में बनाए गए 19 परीक्षा केंद्र, जानिए परीक्षा से पहले दिशा निर्देश

छत्तीसगढ़ में रविवार 3 मई को NEET परीक्षा आयोजित होगी.इस परीक्षा के लिए इस बार प्रदेश में 19 सेंटर्स बनाए गए हैं.

NEET EXAM 2026
छत्तीसगढ़ में बनाए गए 19 परीक्षा केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 1, 2026 at 12:22 PM IST

3 Min Read
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रायपुर : राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के निर्देशानुसार रविवार 03 मई को NEET परीक्षा 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में भी किया जाएगा. इस बार छत्तीसगढ़ में नीट परीक्षा के लिए 19 केंद्र बनाए गए हैं. जिले के अफसरों ने सभी अभ्यर्थियों से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए बिना किसी घबराहट के पूरे आत्मविश्वास, धैर्य एवं शांत मन से परीक्षा में शामिल होने की अपील की है.परीक्षार्थियों को खुद पर विश्वास रखते हुए बिना किसी तनाव के परीक्षा में शामिल होने को कहा है.

परीक्षा देने से पहले पढ़ ले दिशा निर्देश

NEET EXAM दे रहे सभी परीक्षार्थियों को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार 03 घंटा पहले परीक्षा केन्द्र में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने और ड्रेस कोड सहित नीट परीक्षा के निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करने हेतु जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए कहा गया है. सभी पालकों से भी अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने एवं किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव से मुक्त रखने के अलावा परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में पहुंचाने की भी अपील की गई है.

छत्तीसगढ़ NEET परीक्षा केंद्र शहरों की सूची 2026

छत्तीसगढ़ में NEET 2026 परीक्षा केंद्रों की सूची दी गई है, जिसमें शहर कोड और जिले भी शामिल हैं.

क्रमांकपरीक्षा शहर कोडजिलाशहर
11705बालोदबालोद
21706बीजापुरबीजापुर
31707दंतेवाड़ादंतेवाड़ा
41708धमतरीधमतरी
51709बस्तरजगदलपुर
61710जांजगीर-चांपाजांजगीर
71711कांकेरकांकेर
81712कोंडागांवकोंडागांव
91713कोरबाकोरबा
101714महासमुंदमहासमुंद
111719मनेन्द्रगढ़मनेन्द्रगढ़
121715नारायणपुरनारायणपुर
131716रायगढ़रायगढ़
141717राजनांदगांवराजनांदगांव
151718सुकमासुकमा
161701दुर्गभिलाई नगर/दुर्ग
171702बिलासपुर बिलासपुर
181703रायपुररायपुर
191704सरगुजाअंबिकापुर

रायपुर परीक्षा केंद्र चुनने वाले अभ्यर्थी ध्यान दें

छत्तीसगढ़ में 2026 के लिए NTA NEET परीक्षा केंद्रों की सूची में रायपुर प्रमुख परीक्षा केंद्रों में से एक है. राज्य की राजधानी होने के नाते, रायपुर में आमतौर पर कई परीक्षा केंद्र होते हैं और बेहतर कनेक्टिविटी होती है.जो छात्रों ने NEET 2026 के लिए रायपुर परीक्षा केंद्र का चयन किया है. उन्हें शहर के यातायात के कारण होने वाली देरी से बचने के लिए परीक्षा स्थल पर समय से पहले पहुंचना चाहिए. आसपास के जिलों के उम्मीदवार अक्सर रायपुर को अपनी पसंदीदा परीक्षा केंद्र के रुप में चुनते हैं. क्योंकि यहां पहुंचना सुलभ होने के साथ-साथ बुनियादी सुविधाएं बेहतर हैं.

NEET UG 2026 परीक्षा केंद्रों के लिए मुख्य दिशानिर्देश

NEET UG 2026 परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को निम्न नियमों का पालन करना होगा.

प्रवेश पत्र और फोटो

NEET एडमिट कार्ड के साथ एक पोस्टकार्ड के आकार की फोटो (4×6 इंच) चिपकाकर ले जाएं.

उपस्थिति पत्रक की फोटो

उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने के लिए पासपोर्ट आकार की एक तस्वीर लाएं.

वैध पहचान पत्र

अपने साथ वैध फोटो पहचान पत्र रखें.

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट
  • मतदाता पहचान पत्र
  • राशन कार्ड
  • दिव्यांगजन प्रमाणपत्र

नोट- दिव्यांग वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को अपना वैध विकलांगता प्रमाण पत्र साथ लाना होगा.

परीक्षा केंद्र में किन चीजों को ले जाने की अनुमति नहीं है

  • मोबाइल फोन
  • कैलकुलेटर
  • स्मार्ट घड़ी
  • इयरफोन
  • इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
  • खाद्य पदार्थ या पानी की बोतलें

परीक्षा देने के लिए ड्रेस कोड

ऊंची एड़ी के जूते, भारी आभूषण,टोपी,काला चश्मा पहनना मना है.

धार्मिक पोशाक पहने उम्मीदवारों को सुरक्षा जांच के लिए समय से पहले पहुंचना चाहिए.

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