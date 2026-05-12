NEET परीक्षा रद्द: पीसीसी चीफ दीपक बैज बोले, ''सरकार युवाओं के भविष्य से कर रही खिलवाड़''
बैज ने कहा, देश में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अब तक किसी बड़े मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 12, 2026 at 4:00 PM IST
रायपुर: केंद्र सरकार के निर्देश मिलने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई 2026 को आयोजित हुई NEET (UG) 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया है. परीक्षा की नई तारीखों का दोबार से ऐलान किया जाएगा. परीक्षा रद्द किए जाने की घोषणा होते ही लाखों छात्र मायूस हो गए हैं. देशभर में प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो चुका है.
NEET परीक्षा रद्द होने के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. बैज ने कहा, देश में लगातार पेपर लीक हो रहे है लेकिन सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण देने का काम कर रही है. बैज ने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार मिलकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है.
देश में कोई परीक्षा नही है सुरक्षित: बैज
दीपक बैज ने कहा कि NEET हो, मेडिकल की परीक्षा हो या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा, यह पहली बार नहीं है, जब पेपर लीक हुआ हो, उन्होंने कहा कि देश में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अब तक किसी बड़े मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई. बैज ने केंद्र सरकार को परीक्षा रद्द होने पर जमकर कोसा. बैज ने कहा कि छात्रों का भविष्य खराब करने का काम केंद्र सरकार की नीतियां कर रही हैं.
''पेपर लीक कराने वाले ही सत्ता में बैठे''
बैज ने आरोप लगाया कि पहले जिन लोगों पर पेपर लीक कराने के आरोप लगते रहे, आज वही लोग सत्ता में बैठकर राज कर रहे हैं. बैज ने कहा कि सरकार पेपर लीक करने वालों को बचाने और उपकृत करने का काम कर रही है.
''छत्तीसगढ़ में 8वीं से लेकर PSC तक सवालों के घेरे में''
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तो आठवीं, दसवीं और बारहवीं तक के पेपर सुरक्षित नहीं हैं, उन्होंने PSC परीक्षा और उसकी जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जहां जांच होनी चाहिए, वहां भी पारदर्शिता नजर नहीं आ रही. दीपक बैज ने कहा कि पेपर लीक देश का बड़ा घोटाला बन चुका है, लगातार हो रही घटनाओं से युवाओं का सिस्टम और सरकार पर भरोसा टूटाा है. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से जवाबदेही तय करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की.
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