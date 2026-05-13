किसी ने कर्ज लेकर की पढ़ाई, तो किसी ने दोस्तों से बनाई दूरी, NEET परीक्षा रद्द होने से टूटे छात्रों के सपने
छात्रों का कहना है कि उनके मन में डर बैठ गया है कि कहीं अगली बार फिर पेपर लीक न हो जाए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 6:32 PM IST
कुल्लू: देशभर में NEET परीक्षा रद्द होने के बाद लाखों छात्रों के बीच निराशा और गुस्से का माहौल है. हिमाचल प्रदेश में भी इसका असर साफ देखने को मिल रहा है. मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी में महीनों और कई छात्रों ने वर्षों की मेहनत लगा दी थी, लेकिन पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा रद्द होने से अब उन्हें फिर से तैयारी करनी पड़ेगी. कुल्लू, कांगड़ा, शिमला और धर्मशाला समेत कई क्षेत्रों में छात्र और अभिभावक भविष्य को लेकर चिंता में हैं. छात्रों का कहना है कि उनकी मेहनत और समय दोनों बर्बाद हो गए हैं.
'दो साल से कर रही थी तैयारी'
कुल्लू की छात्रा गीता ने बताया कि वह पिछले दो वर्षों से NEET की तैयारी कर रही थी. इस बार उसे 600 से ज्यादा अंक आने की उम्मीद थी. गीता ने कहा, "हमने दिन-रात मेहनत की थी. अब अचानक परीक्षा रद्द होने से सबकुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा. डर लग रहा है कि दोबारा उसी स्तर की तैयारी कर पाएंगे या नहीं."
छात्रों ने NTA पर उठाए सवाल
छात्र सोनेश ठाकुर ने कहा कि परीक्षा केंद्रों में छात्रों के साथ बेहद सख्ती की जाती है, लेकिन परीक्षा कराने वाली एजेंसी को भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए थी. सोनेश ने कहा कि अगर तैयारी के दौरान ही पेपर सुरक्षित नहीं रखा जा सका तो इसका नुकसान लाखों छात्रों को भुगतना पड़ रहा है. छात्रों का कहना है कि एक गलती ने उनके भविष्य को अनिश्चित बना दिया है.
'कोचिंग पर लाखों खर्च किए'
छात्रा भूमिका ने बताया कि NEET की तैयारी के लिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से दूरी बना ली थी. कई महीनों तक लगातार पढ़ाई की और महंगी कोचिंग भी ली. उन्होंने कहा, "अब फिर से तैयारी करनी होगी. लेकिन मन में डर बैठ गया है कि कहीं अगली बार भी पेपर लीक न हो जाए." वहीं छात्रा ज्योति ने कहा कि कई छात्र साधारण परिवारों से आते हैं. परिवार कर्ज लेकर बच्चों को कोचिंग दिलाते हैं. ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदें तोड़ देती हैं.
स्कूल और कोचिंग संस्थानों में भी चिंता
कुल्लू के कुल्लू कॉन्वेंट स्कूल के प्रधानाचार्य सुरेश कुमार ने कहा कि परीक्षा रद्द होने से छात्रों के बीच भारी निराशा है. उन्होंने कहा कि संस्थान छात्रों को अगली परीक्षा की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग देगा, ताकि छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े. उन्होंने कहा कि पेपर लीक की जिम्मेदारी परीक्षा एजेंसी को लेनी चाहिए.
विपक्ष ने भी उठाए सवाल
NEET पेपर लीक मामले पर विपक्ष ने भी केंद्र सरकार को घेरा है. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों की मेहनत पर पानी फिर गया है. उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित विशेष समिति से करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. उन्होंने कहा कि देश में पेपर लीक माफिया लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिससे छात्रों का सिस्टम पर भरोसा कमजोर हो रहा है.
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