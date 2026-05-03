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NEET UG 2026 एग्जाम: पेपर आसान था या मुश्किल, जानिए अभ्यर्थियों ने क्या कहा ?

वहीं, मात्र 2 महीने की तैयारी के बाद परीक्षा देने वाली साम्य ने बताया कि जिस तरह की तैयारी की थी उसके हिसाब से पेपर अच्छा था. लेकिन कैमेस्ट्री के सवाल थोड़े ट्रिकी लगे. बायलॉजी के जवाब थोड़े बड़े थे लेकिन आसान थे. फिजिक्स के सवाल भी आसान थे. कुल मिलाकर कहा जाए तो इस बार एग्जाम सही लगा. एग्जाम सेंटर के अंदर सभी सुविधा अच्छी थी. निरीक्षक काफी कोऑपरेटिव थे.

पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी बी 1 में स्थित सी एम श्री विद्यालय के बाहर तीसरी बार नीट परीक्षा देकर बाहर आए निकुंज ने बताया कि इस बार का पेपर काफी आसान था. बायोलॉजी के सवाल सबसे सरल थे. वहीं, फिजिक्स थोड़ी कैलकुलेटिव थी और कैमेस्ट्री के सवाल भी ठीक थे. कुल मिला एक्जाम पेपर ईजी था.

नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पूरे देश में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है. लाखों मेडिकल छाओं ने NEET UG की परीक्षा दी. परीक्षा खत्म होने के बाद, राजधानी दिल्ली में परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते छात्रों के चेहरों पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ छात्रों ने कहा कि "पेपर आसान था," तो कुछ छात्रों ने पेपर को संतुलित और कम समय लेने वाला बताया.

खिलखिलाते चेहरे के साथ एग्जाम सेंटर से बाहर निकले दीपांशु गुप्ता ने बताया कि जैसा सुना था कि पिछले साल फिजिक्स के सवाल कठिन आए थे. लेकिन इस बार आसान थी. बायोलॉजी तो बहुत ही आसान थी, जो सवाल यूट्यूब की मदद से पढ़े थे वही आए. कैमेस्ट्री में थोड़े कठिन सवाल आए थे. लेकिन पेपर आसान था. एग्जाम देने में समय का पूरा इस्तेमाल किया, लास्ट के 5 मिनट में रिवीजन किया. एग्जामिनेशन हॉल में कड़ी निगरानी के साथ अच्छी सुविधा थी. जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, ऐसे में पानी का पूरा इंतजाम था.

दिल्ली के भजनपुरा इलाके से परीक्षा देने पहुंची आलमिश ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का पेपर काफी आसान था. पहले मन में डर था कि इस बार और कठिन पेपर न आए. लेकिन इस बार परीक्षा देकर अच्छा लगा. इसके आलावा, रेनू दुबे ने बताया कि पसंदीदा विषय बायोलॉजी है और इस बार उसी के सवाल सबसे आसान लगे, कुल मिलाकर पेपर अच्छा था और तीन घंटे में आसानी से पूरा हल हो गया.

बता दें कि परीक्षा संपन्न होने के बाद एनटीए की ओर से जल्द ही आंसर की जारी कर दी जाएगी. उत्तर कुंजी द्वारा छात्र अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान करके रिजल्ट का अनुमान लगा सकेंगे. इस प्रश्न उत्तरों के मिलान के दौरान अगर कोई छात्र इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होगा, तो वे तय तिथियों में उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अनुसार, इस साल करीब 22.73 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है. परीक्षा के लिए 551 शहरों में कुल 5,435 केंद्र बनाएं गए हैं. भारत के अलावा ये परीक्षा विदेशों में भी आयोजित की गई.

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