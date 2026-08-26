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कानपुर: NEET की छात्रा ने की खुदकुशी, परिजनों ने खोली आरोपी युवक की करतूत

परिजनों ने बताया कि उनका एक रिश्तेदार पिछले छह महीने से छात्रा को मानसिक रूप से परेशान कर रहा था.

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प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 4:10 PM IST

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कानपुर : चकेरी थाना क्षेत्र में NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा के आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां बुधवार सुबह छात्रा ने किराए के मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना के समय छात्रा की मां पूजा में व्यस्त थी. फिलहाल सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, घटना श्यामनगर स्थित गंगनगर इलाके की है, जहां 17 वर्षीय छात्रा अपने माता-पिता और भाई-बहन के साथ रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी. मृतका के भाई ने बताया कि सुबह बाथरूम से निकलने के बाद वह कपड़े बदलने कमरे में गई थी, उसके बाद काफी देर तक बाहर नहीं निकली, जब उन्होंने जाली से झांककर देखा, तो छात्रा का शव फंदे से लटक रहा था.

परिजनों ने आरोप लगाया कि गुजरात में रहने वाला उनका एक रिश्तेदार पिछले छह महीने से छात्रा को लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहा था और युवकों के बीच उसे अपनी प्रेमिका बताता था. इस हरकत से तंग आकर इन लोगों ने करीब तीन महीने पहले आरोपी के परिजनों से शिकायत भी की थी, जिसके बाद कुछ समय के लिए उत्पीड़न बंद हुआ था, लेकिन फिर शुरू हो गया. थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.


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