ETV Bharat / state

कानपुर: NEET की छात्रा ने की खुदकुशी, परिजनों ने खोली आरोपी युवक की करतूत

कानपुर : चकेरी थाना क्षेत्र में NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा के आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां बुधवार सुबह छात्रा ने किराए के मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना के समय छात्रा की मां पूजा में व्यस्त थी. फिलहाल सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, घटना श्यामनगर स्थित गंगनगर इलाके की है, जहां 17 वर्षीय छात्रा अपने माता-पिता और भाई-बहन के साथ रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी. मृतका के भाई ने बताया कि सुबह बाथरूम से निकलने के बाद वह कपड़े बदलने कमरे में गई थी, उसके बाद काफी देर तक बाहर नहीं निकली, जब उन्होंने जाली से झांककर देखा, तो छात्रा का शव फंदे से लटक रहा था.