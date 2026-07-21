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NEET परीक्षा में असफल होने पर बिटिया ने उठाया घातक कदम, छात्रों और परिजनों ने कर दी बड़ी मांग

सतीश कहते हैं, ''मेरी बिटिया का सपना टूटा और वो मुझसे बिछड़ गई. एक बेहतर परीक्षा व्यवस्था कब डेवलप होगी.'' सुनील कश्यप की रिपोर्ट.

NEET EXAM 2026
बिटिया का सपना टूटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 21, 2026 at 2:38 PM IST

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जगदलपुर: बस्तर की एक बेटी हरिका राव डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी. उसने लगातार तीन बार नीट परीक्षा की दी. लेकिन हर बार असफलता हाथ लगी. आखिरकार उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली. इस घटना ने सिर्फ एक परिवार की खुशियां छीनी, बल्कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़े दबाव, प्रतियोगिता और व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए.

अधूरा रह गया बेटी हरिका और पिता सतीश राव का सपना

बच्ची के जान देने से सिर्फ परिजन ही नहीं बल्कि पूरा बस्तर सदमे में है. जगदलपुर के (आड़ावाल) की इस घटना ने लोगों को पूरी तरह से झकझोर दिया है. बस्तर के लोगों का आरोप है कि बार-बार सामने आने वाले पेपर लीक के मामलों, शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कोचिंग संस्कृति ने छात्रों पर असहनीय मानसिक दबाव बना दिया है.

बिटिया का सपना टूटा (ETV Bharat)

असफलता और तनाव ने छीन ली जिंदगी

लोगों का कहना है कि देशभर में हर साल लाखों छात्र-छात्राएं डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट परीक्षा देते हैं. लेकिन मेडिकल सीटें सीमित होने के कारण अधिकांश अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाता. ऐसे में कई छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं. सफलता मिलने पर सपने पूरे होते हैं. लेकिन असफलता कई युवाओं के लिए गहरे मानसिक तनाव का कारण बन जाती है.

NEET EXAM
टूट गया परिवार का सपना (ETV Bharat)

मृत छात्रा के परिजन सतीश राव कहते हैं, ''उन्होने बड़े नाजों से बेटी को पाला पोसा. पढ़ने में वो तेज थी उसे मेडिकल की पढ़ाई के लिए तैयारी करने को कहा. बेटी की दिलचस्पी भी डॉक्टर बनने की थी. उसने बड़ी तैयारी से परीक्षा दी लेकिन वो असफल रही. रिजल्ट आने के बाद से ही वो तनाव में थी. हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी क्यों है कि हम एक बेहतर परीक्षा का ढांचा तक नहीं बना पाते. अगर व्यवस्था बेहतर होगी तो बच्चे ऐसे घातक कदम नहीं उठाते.''

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टूट गया परिवार का सपना (ETV Bharat)

पढ़ाई में होनहार थी हरिका राव

मृतिका के पड़ोसी अशोक राव नायडू ने बताया कि मृतिका हरिका राव बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी. पढ़ाई के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उनके ही पास आया करती थी. खासकर विलुप्त हो रहे संस्कृति विषय को लेकर, लेकिन अब पेपर लीक के कारण मानसिक तनाव आया. और उसने जान दे दी. नीट जैसे प्रतिस्पर्धा में कोचिंग सेंटर के शिक्षक और अधिपति बच्चों पर इतना दबाव डालते है कि उनके आगे निकले बच्चों को पिकअप नहीं करने से हताश हो जाते हैं.

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टूट गया परिवार का सपना (ETV Bharat)

परिजन रखें बच्चों का खास ध्यान

नीट स्टूडेंट मोहम्मद आर्यन खान का कहना है कि वह भी नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. परीक्षा से पहले ही छात्रों में काफी मानसिक दबाव रहता है कि सीट की संख्या काफी कम है और उस सीट को पाने के लिए लाखों अभ्यर्थि मैदान में हैं. और रिजल्ट में असफलता के बाद मानसिक दबाव स्वाभविक है. ऐसे में सरकार को अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज शुरू करने की जरुरत है. ताकि उसमें सीटों की संख्या बढ़े ताकि बच्चों का प्रतिस्पर्धा और मानसिक तनाव कम हो.

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टूट गया परिवार का सपना (ETV Bharat)

छात्रा की मांग, सीटों की बढ़े संख्या

नीट स्टूडेंट सुहाना सरकार का कहना है कि सरकार को सीटों में बढ़ोतरी करनी चाहिए. ताकि बच्चों में मानसिक तनाव कम हो. इसके अलावा सभी नीट के छात्रों से अपील भी की है कि यह केवल परीक्षा है. सफल होना या असफल होना यह हमारे मेहनत पर आश्रित है. इसके लिए ज़िन्दगी गवाने की जरूरत नहीं है. क्योंकि ज़िन्दगी अपने और अपने परिवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. नीट में सफल नहीं होने पर दूसरे परीक्षाओं में सफलता जरूर मिलेगी. क्योंकि सभी के पास ऑप्शन हैं.

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टूट गया परिवार का सपना (ETV Bharat)

सीएसपी की सलाह

जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार का कहना है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए वापस कैम्पेन चलाया जाएगा. शहरों के छोटे बड़े स्कूल व गांवों के भी स्कूलों, कोचिंग सेंटर जहां लोग नीट की तैयारी कर रहे होंगे. चाहे वह हिंदी माध्यम हो या इंग्लिश माध्यम सभी से मिलेंगे. और सलाह देकर उनके मुश्किलों का भी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा.

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बच्चों को मानसिक तनाव से बचाना सबकी जिम्मेदारी

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहयोग की भी जरूरत होती है. परिवार, शिक्षक और समाज की भूमिका केवल सफलता का जश्न मनाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि असफलता के समय साथ खड़े होने की भी होनी चाहिए.

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आत्महत्या नहीं है समाधान

यदि आपके मन में कभी निराशा में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र के बारे में चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक समर्थन की जरूरत है, तो ऐसे में कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को कॉल करें- 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या आईकॉल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन - 9152987821 (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध).

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