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एकलव्य विद्यालय के 12 छात्रों ने NEET 2026 किया क्वॉलीफाई, आदिवासी अंचल के छात्रों ने रचा इतिहास

पथरीडीह स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के 24 में से 12 छात्रों ने ये सफलता हासिल की. आदिवासी अंचल के छात्रों ने नया इतिहास रचा.

NEET 2026 RESULT
नीट में धमतरी के छात्र (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 10:46 AM IST

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धमतरी: नगरी विकासखंड के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पथरीडीह ने NEET-2026 में शानदार सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है. इस साल एकलव्य विद्यालय के 24 छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिनमें से 12 छात्रों ने सफलता हासिल की है. यह उपलब्धि आदिवासी और ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है.

इन छात्रों ने नीट की परीक्षा की पा

विद्यालय के छात्र राधेश्याम ने 388 अंक (88.49 परसेंटाइल) प्राप्त कर विद्यालय में सर्वोच्च स्थान हासिल किया. इसके अलावा डिंपल कंवर (349), मनीषा (300), पूर्णिमा (300), दयानंद मरकाम (280), दिव्या (271), हरिकेश कुमार (263), सोनम दीवान (244), मेनका (220), प्रीति कश्यप (196), गुंजा (182) और आराधना (180) ने भी NEET-2026 में सफलता हासिल की.

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का उद्देश्य दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक संसाधन, आवासीय सुविधा और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी उपलब्ध कराना है. पथरीडीह विद्यालय की यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि सही मार्गदर्शन और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलने पर वनांचल के विद्यार्थी भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं.

कलेक्टर ने सभी छात्रों को दी बधाई

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने सफल विद्यार्थियों, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे धमतरी जिले के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और शासन की जनजातीय शिक्षा को मजबूत बनाने की पहल का यह सकारात्मक परिणाम है. उन्होंने विश्वास जताया कि ये विद्यार्थी भविष्य में कुशल चिकित्सक बनकर समाज की सेवा करेंगे और अपने क्षेत्र के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बनेंगे.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जयंत नाहटा, जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग विमल साहू ने भी विद्यालय के प्राचार्य नीरज त्यागी, शिक्षकों और सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. यह सफलता वनांचल के हजारों विद्यार्थियों के लिए इस विश्वास को मजबूत करती है कि प्रतिभा संसाधनों की नहीं, बल्कि सही अवसर और मार्गदर्शन की मोहताज होती है.

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