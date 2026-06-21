ETV Bharat / state

यूपी में NEET 2026 RE EXAM; जांच के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में मिला प्रवेश, CCTV से रखी गई हर गतिविधि पर नजर

यूपी में NEET 2026 RE EXAM ( Photo credit: ETV Bharat )

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तरफ से NEET (UG) दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक परीक्षा होगी. 35,594 अभ्यर्थी लखनऊ में परीक्षा दे रहे हैं. कुल 75 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कुल 996 पुलिस बल तैनात किया गया है.

यूपी में NEET 2026 RE EXAM (Photo credit: ETV Bharat)

इस दौरान "ईटीवी भारत" से छात्र-छात्राओं ने नीट एग्जाम को लेकर बात की. उनका कहना है कि हमने तो परीक्षा की तैयारी पूरी की है, लेकिन अभी भी डर है. हालांकि परीक्षार्थी मानते हैं कि पहले की तुलना में इस बार सरकार ज्यादा सजग है, इसलिए इस बार शायद पेपर लीक न होने पाए. परीक्षा के लिए जमकर तैयारी की है. पूरी उम्मीद है कि क्वालीफाई जरूर करेंगे.

यूपी में NEET 2026 RE EXAM (Photo credit: ETV Bharat)

सुबह 11 बजे से एग्जाम सेंटर पर एंट्री शुरू हुई और ठीक एक बजे एंट्री बंद कर दी गई. एंट्री के दौरान छात्र-छात्राओं के प्रवेश-पत्र और आधार कार्ड चेक किया गया. बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई, जिससे कोई भी प्रतिबंधित सामग्री लेकर छात्र परीक्षा केंद्र के अंदर दाखिल न होने पाएं. पुलिस की निगरानी में छात्र-छात्राओं का परिसर के अंदर प्रवेश कराया गया.

लखनऊ में NEET (UG)-2026 पुनर्परीक्षा के लिए 75 केंद्र बनाए गए थे. साढ़े 35 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने परीक्षा में हिस्सा लिया. परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक परीक्षार्थियों की एंट्री कराई गई. नेशनल पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं परीक्षा देने पहुंचे.

यूपी में NEET 2026 RE EXAM (Video credit: ETV Bharat)

लखनऊ : नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET)-UG 2026 का री-एग्जामिनेशन रविवार (21 जून) को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ. एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चला. प्रदेश में करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. परीक्षा के लिये सेंटर्स पर सुबह 11 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक एंट्री दी गई. एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये.

- मुख्य आरक्षी/आरक्षी (Head Constable/Constable)-452

- महिला आरक्षी (Constable)-335

- गोपनीय सामग्री सुरक्षा ड्यूटी- (सशस्त्र पुलिस बल)-150

- परीक्षा केन्द्रों पर HHMD (Hand Held Metal Detector) के साथ कुल 150 कर्मचारी लगाए गए हैं.

- परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए प्रत्येक केंद्र पर नोडल पुलिस अधिकारी, केंद्र प्रभारी पुलिस और कंट्रोल रूम प्रभारी नियुक्त किए गए हैं.

- प्रत्येक 480 अभ्यर्थियों पर एक उप निरीक्षक, दो हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल और तीन महिला कर्मी तैनात किए गए हैं.

यूपी में NEET 2026 RE EXAM (Photo credit: ETV Bharat)

- परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, आईटी गैजेट्स और अन्य प्रतिबंधित सामग्री पूरी तरह प्रतिबंधित हैं.

- परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के प्रयोग पर पूर्ण रोक है.

- सभी सहायक पुलिस आयुक्त और थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहकर परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने में लगे हैं.

- अपर पुलिस उपायुक्त यातायात ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, टैक्सी स्टैंड और परीक्षा केंद्रों के आस-पास पर्याप्त यातायात कर्मियो की ड्यूटी लगी है.

- UP-112 की गाड़ियां (पावर/मूवर) परीक्षा केंद्रों के निकटतम स्थानों पर तैनात रहेंगी जिससे आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके.

- परीक्षा केंद्र के आस-पास व भीड़ वाले स्थानों पर महिला सुरक्षा के दृष्टिगत पिंक पेट्रोल, डायल-112, एंटी रोमिओ स्क्वाड निगरानी कर रहे हैं.

यूपी में NEET 2026 RE EXAM (Photo credit: ETV Bharat)

बरेली में 24 परीक्षा केंद्रों पर कुल 11,492 अभ्यर्थी पंजीकृत : जिले में रविवार दोपहर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई. परीक्षा दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हुई, जिसके लिए जिले के 24 परीक्षा केंद्रों पर कुल 11,492 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित समय से पहले शुरू कर दी गई थी और सघन जांच के बाद ही उन्हें केंद्रों में प्रवेश दिया गया.

यूपी में NEET 2026 RE EXAM (Photo credit: ETV Bharat)

परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है. केंद्रों के बाहर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखा गया है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए. दिव्यांग अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में छह विशेष परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. नियमानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय की सुविधा भी दी जा रही है.

परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों की गहन जांच की गई. प्रवेश पत्र और पहचान पत्र का सत्यापन करने के बाद ही उन्हें केंद्रों में प्रवेश दिया गया. परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रतिबंधित वस्तुओं को पूरी तरह प्रतिबंधित रखा गया है.

यह भी पढ़ें : NEET-UG-Re-Exam Live Updates: कड़ी सुरक्षा के बीच नीट री-एग्जाम जारी