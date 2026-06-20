NEET 2026 RE EXAM; 75 केंद्रों पर 35,594 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा, 996 जवान रहेंगे तैनात
21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 10:12 PM IST
लखनऊ : NEET 2026 पुनर्परीक्षा को सफलतापूर्वक एवं निष्पक्ष पूरा संपन्न कराने के लिए लखनऊ पुलिस ने व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए तैयारियां की हैं. 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले के 75 परीक्षा केंद्रों पर कुल 35,594 अभ्यर्थी शामिल होंगे.
पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, गोपनीयता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुल 996 पुलिसकर्मियों की तैनात किया गया है. चार सहायक पुलिस आयुक्त (ACP), 205 उपनिरीक्षक, 452 मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी तथा 335 महिला कॉस्टेबल शामिल हैं.
NEET(UG)-2026 परीक्षा के दृष्टिगत किये गये सुरक्षा एवं यातायात के व्यापक प्रबंध के संबंध में @LoJcp द्वारा दी गयी बाइट।@Uppolice @UPGovt @dgpup pic.twitter.com/xQT6u1K8S5— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) June 20, 2026
इसके अतिरिक्त गोपनीय परीक्षा सामग्री की सुरक्षा के लिए 150 सशस्त्र पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं. परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन जांच के लिए 150 कर्मचारियों को हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के साथ तैनात किया गया है.
दो पुलिसकर्मी और तीन महिला आरक्षियों की फ्रिस्किंग ड्यूटी लगाई है, जबकि कानून-व्यवस्था के लिए अलग से पुलिस बल तैनात रहेगा. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अन्य प्रतिबंधित सामग्री पूरी तरह लाना मना है. परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर या माइक का प्रयोग नहीं होगा.
यातायात व्यवस्था पर विशेष फोकस : परीक्षा दिवस पर अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, टैक्सी स्टैंड और परीक्षा केंद्रों के आसपास यातायात पुलिस की तैनाती की गई है. यातायात अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों तक जाने वाले मार्गों और भीड़ वाले इलाकों का पूर्व निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
UP-112 की आपातकालीन सेवाओं को परीक्षा केंद्रों के निकट तैनात रखा जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके. महिला अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल, एंटी रोमियो स्क्वाड और डायल-112 की टीमें भी लगातार भ्रमणशील रहेंगी.
समय से पहुंचने की अपील : लखनऊ पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें और परीक्षा संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें. पुलिस ने अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से बचने की भी सलाह दी है.
लखनऊ पुलिस का कहना है कि परीक्षा की गोपनीयता, निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी.
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