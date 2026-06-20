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NEET 2026 RE EXAM; 75 केंद्रों पर 35,594 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा, 996 जवान रहेंगे तैनात

लखनऊ के 75 केंद्रों पर होगा NEET का एग्जाम (File/ ANI) ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : NEET 2026 पुनर्परीक्षा को सफलतापूर्वक एवं निष्पक्ष पूरा संपन्न कराने के लिए लखनऊ पुलिस ने व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए तैयारियां की हैं. 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले के 75 परीक्षा केंद्रों पर कुल 35,594 अभ्यर्थी शामिल होंगे.



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, गोपनीयता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुल 996 पुलिसकर्मियों की तैनात किया गया है. चार सहायक पुलिस आयुक्त (ACP), 205 उपनिरीक्षक, 452 मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी तथा 335 महिला कॉस्टेबल शामिल हैं. इसके अतिरिक्त गोपनीय परीक्षा सामग्री की सुरक्षा के लिए 150 सशस्त्र पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं. परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन जांच के लिए 150 कर्मचारियों को हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के साथ तैनात किया गया है.



दो पुलिसकर्मी और तीन महिला आरक्षियों की फ्रिस्किंग ड्यूटी लगाई है, जबकि कानून-व्यवस्था के लिए अलग से पुलिस बल तैनात रहेगा. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अन्य प्रतिबंधित सामग्री पूरी तरह लाना मना है. परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर या माइक का प्रयोग नहीं होगा.



