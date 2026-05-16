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NEET CASE: सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का खुलासा, बिना सूचना 11 मई से गायब है विकास, कॉलेज में अटेंडेंस न के बराबर

पेपर लीक केस में मांगीलाल बिवाल की गिरफ्तारी के बाद अब जांच की आंच उसके बेटे विकास बिवाल तक पहुंच गई है.

विकास विवाल
विकास विवाल (फोटो ईटीवी भारत सवाई माधोपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 1:00 PM IST

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सवाई माधोपुर : नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई आरोपियों पर शिकंजा कस रही है. इस मामले में नीट परीक्षा पेपर लीक सरगना मांगीलाल बिवाल सहित कई आरिपियो को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं मांगीलाल के पुत्र विकास बिवाल को भी सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है. मांगीलाल बिवाल का बेटा विकास बिवाल सवाई माधोपुर के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा है. विकास बिवाल औसत दर्जे का विद्यार्थी है. जनवरी से लेकर अब तक प्रत्येक माह इसकी उपस्थिति भी मेडिकल कॉलेज में नहीं के बराबर रही. लेकिन नीट परीक्षा आयोजित होने के बाद यह लगातार कॉलेज में उपस्थित रहा. लेकिन पिछली 11 मई से यह बिना सूचना के सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज से गायब हो गया और ये अब सीबीआई की कस्टडी में है.

वहीं इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बी पी मीणा में बताया कि यह मामला बहुत ही गंभीर है. उन्होंने कहा कि जहां तक उनको जानकारी हे कि मेडिकल कॉलेज का यह स्टूडेंट 11 मई तक क्लास में प्रजेंट था, उसके बाद से वह कॉलेज नहीं आ रहा. प्रिंसिपल बी पी मीणा ने बताया कि जब इस तरह की बात सामने आई तो टीचरों से पता किया, जिसमें यह सामने आए कि जनवरी से ही वह थोड़ा अपसेट है ओर पूरे महीने में एक या दो दिन ही उसने क्लास अटेंड की है. प्रिंसिपल ने बताया कि टीचरों से जानकारी करने के बाद सामने आया कि उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है. उन्होंने बताया कि टीचर से जानकारी की गई उसके अनुसार इस स्टूडेंट की परफॉमेंस संतोषजनक नहीं बताई गई है. उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान सभी को पाबंद कर दिया गया था कि सभी लोग उपस्थित रहेंगे किसी को भी छुट्टी की मंजूरी नहीं है. प्रिंसिपल ने बताया कि जिसके बाद सभी को पाबंद कर दिया गया है, लेकिन यह स्टूडेंट बिना किसी सूचना के 11 मई से ही गायब है.

सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बी पी मीणा (वीडियो ईटीवी भारत सवाईमाधोपुर)

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विकास की पढ़ाई के आंकड़े बताते हैं कि वो औसत दर्जे का स्टूडेंट है. लेकिन 2025 में उसका चयन नीट परीक्षा में 86% अंक लाकर हुआ यह बड़े अचरज की बात है. जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच में जिस तरह के तथ्य निकलकर सामने आ रहे है उससे 2025 की नीट परीक्षा की पारदर्शिता पर भी अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. सीबीआई मामले की गहन जांच में जुटी हुई है. जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक विकास की मेडिकल कॉलेज सवाई माधोपुर में उपस्थित नहीं के बराबर रही है. साथ ही समय-समय पर लिए गए टेस्ट से भी वो नदारद रहा है. वहीं जिस टेस्ट में शामिल हुआ उस में केवल उसके तीस फीसदी अंक आए हैं. ऐसे में वह मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई में भी फिसड्डी ही साबित होता रहा है.

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एक ही परिवार के इतने सदस्यों का एक साथ एक ही साल मेडिकल कॉलेजों तक पहुंचना अब जांच एजेंसियों को भी चौंका रहा है. जांच में सामने आया है कि साल 2025 में मांगीलाल का बेटा विकास का नीट परीक्षा पास कर सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था. मांगीलाल की बेटी प्रगति का चयन दौसा मेडिकल कॉलेज में हुआ. दिनेश की बेटी गुंजन को वाराणसी मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ. वहीं घनश्याम की बेटी पलक को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला और दूसरी बेटी सानिया मुंबई के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है.

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