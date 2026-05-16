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NEET CASE: सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का खुलासा, बिना सूचना 11 मई से गायब है विकास, कॉलेज में अटेंडेंस न के बराबर

सवाई माधोपुर : नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई आरोपियों पर शिकंजा कस रही है. इस मामले में नीट परीक्षा पेपर लीक सरगना मांगीलाल बिवाल सहित कई आरिपियो को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है. वहीं मांगीलाल के पुत्र विकास बिवाल को भी सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है. मांगीलाल बिवाल का बेटा विकास बिवाल सवाई माधोपुर के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा है. विकास बिवाल औसत दर्जे का विद्यार्थी है. जनवरी से लेकर अब तक प्रत्येक माह इसकी उपस्थिति भी मेडिकल कॉलेज में नहीं के बराबर रही. लेकिन नीट परीक्षा आयोजित होने के बाद यह लगातार कॉलेज में उपस्थित रहा. लेकिन पिछली 11 मई से यह बिना सूचना के सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज से गायब हो गया और ये अब सीबीआई की कस्टडी में है.

वहीं इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बी पी मीणा में बताया कि यह मामला बहुत ही गंभीर है. उन्होंने कहा कि जहां तक उनको जानकारी हे कि मेडिकल कॉलेज का यह स्टूडेंट 11 मई तक क्लास में प्रजेंट था, उसके बाद से वह कॉलेज नहीं आ रहा. प्रिंसिपल बी पी मीणा ने बताया कि जब इस तरह की बात सामने आई तो टीचरों से पता किया, जिसमें यह सामने आए कि जनवरी से ही वह थोड़ा अपसेट है ओर पूरे महीने में एक या दो दिन ही उसने क्लास अटेंड की है. प्रिंसिपल ने बताया कि टीचरों से जानकारी करने के बाद सामने आया कि उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है. उन्होंने बताया कि टीचर से जानकारी की गई उसके अनुसार इस स्टूडेंट की परफॉमेंस संतोषजनक नहीं बताई गई है. उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान सभी को पाबंद कर दिया गया था कि सभी लोग उपस्थित रहेंगे किसी को भी छुट्टी की मंजूरी नहीं है. प्रिंसिपल ने बताया कि जिसके बाद सभी को पाबंद कर दिया गया है, लेकिन यह स्टूडेंट बिना किसी सूचना के 11 मई से ही गायब है.

सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बी पी मीणा (वीडियो ईटीवी भारत सवाईमाधोपुर)

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