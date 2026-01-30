छात्रा के आत्महत्या प्रकरण में सम्बद्धता वापस लेने के मुद्दे पर नीरजा मोदी स्कूल को राहत नहीं, एसआई भर्ती-2016 में फैसला सुरक्षित
राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्रा के आत्महत्या व एसआई भर्ती 2016 से जुड़े मामले की सुनवाई की है.
Published : January 30, 2026 at 9:09 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने नीरजा मोदी स्कूल की कक्षा चार की छात्रा के आत्महत्या करने के बाद सीबीएसई की ओर से स्कूल की संबद्धता वापस लेने के मुद्दे पर राहत देने से इनकार कर दिया. साथ ही अदालत ने स्कूल प्रबंधन को कहा कि वह सीबीएसई संबद्धता उप-नियम के नियम 13.10 के तहत एक सप्ताह में अभ्यावेदन पेश करे और सीबीएसई तीन सप्ताह में अभ्यावेदन का निस्तारण करें. तब तक अदालत ने कक्षा 9 और कक्षा 11 के विद्यार्थियों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट नहीं करने को कहा है. उधर, हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2016 में तय शारीरिक मापदंड नहीं रखने वालों के चयन के मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया.
जस्टिस बिपिन गुप्ता की एकलपीठ ने नीरजा मोदी स्कूल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. सुनवाई में सीबीएसई के अधिवक्ता एमएस राघव ने जवाब पेश किया. राघव ने कहा कि सीबीएसई के सम्बद्धता उप-नियम के नियम 13.10 के तहत प्रावधान है कि स्कूल को दंडादेश के खिलाफ अभ्यावेदन पेश करना होता है, जबकि याचिकाकर्ता ने इसके बिना सीधे याचिका पेश कर दी. इसके अलावा सम्बद्धता वापस लेने से वर्तमान में कोई विद्यार्थी प्रभावित नहीं हो रहा है. सीबीएसई ने इसी स्कूल से कक्षा 10 व कक्षा 12 के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी. कक्षा 9 व कक्षा 11 के विद्यार्थियों को भी उनके परीक्षा परिणाम या 31 मार्च 2026 तक दूसरी स्कूल में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है.
पढ़ें: नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
ये भी दिया तर्क: सीबीएसई ने यह भी कहा कि स्कूल में एंटी बुलिंग समेत अन्य कमेटी केवल कागजों में काम कर रही थी. मृतका लंबे समय से बुलिंग की शिकार हो रही थी, लेकिन शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई. स्कूल में सुरक्षा मानकों की भी अवहेलना हुई है. सीबीएसई ने तथ्यों के आधार पर स्कूल की सम्बद्धता वापस ली है. स्कूल प्रशासन ने सम्बद्धता वापस लेने को चुनौती देते हुए कहा कि इससे सैकड़ों विद्यार्थी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं. सीबीएससी ने सम्बद्धता रद्द कर दी, जबकि विद्यार्थी की मौत आत्महत्या के कारण हुई है, इसलिए सम्बद्धता बहाल की जाए.
पढ़ें:Amaira Death Case : CBSE ने नीरजा मोदी स्कूल की सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की मान्यता रद्द की
एसआई भर्ती-2016 के फिजिकल प्रकरण में फैसला सुरक्षित: उधर, एसआई भर्ती-2016 में तय शारीरिक मापदंड नहीं रखने वालों के चयन के मामले में हाईकोर्ट में अदालती आदेश की पालना में पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल और पदोन्नति एवं भर्ती बोर्ड के एडीजी बिपिन पांडेय अदालत में पेश हुए. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुन याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. इस दौरान दोनों अधिकारी अदालत में पेश हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि मामले में सारा रिकॉर्ड पूर्व में पेश किया जा चुका है. अभ्यर्थियों को मेजरमेंट में छूट नहीं दी गई है. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर नियुक्तियां दी है. दोनों अधिकारियों ने कहा कि अभ्यर्थियों के मेजरमेंट लेने में मेडिकल बोर्ड स्वतंत्र रूप से काम करता है. उसमें डीजीपी कार्यालय का दखल नहीं होता. साथ ही अफसरों ने भर्ती प्रक्रिया की जानकारी भी अदालत को दी. अफसरों ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची जल्दी अदालत में पेश की जाएगी. इस पर अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुन याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया.
याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि भर्ती नियमों के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम हाइट 168 सेमी व चेस्ट सामान्य स्थिति में 81 सेमी व फुलाने के बाद 86 सेमी होना चाहिए. तय मापदंड के अभ्यर्थी नहीं मिलें तो ही हाइट व चेस्ट की माप में छूट दे सकते हैं. भर्ती में शारीरिक रूप से अपात्रों का चयन किया गया, लेकिन रिकॉर्ड में उन्हें तय मापदंड का माना गया. इसके चलते याचिकाकर्ताओं का भर्ती में चयन होने से रह गया. अदालत ने 14 मार्च 2024 के आदेश से भर्ती एजेंसी को याचिकाकर्ताओं व निजी पक्षकारों की हाइट व चेस्ट की माप रिपोर्ट पेश करने को कहा. यह भी कहा था कि जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे चुके हैं, उनका नियुक्ति के समय किया हाइट व चेस्ट मेजरमेंट डिटेल्स भी पेश करें. जिस पर विभाग ने अदालत में तीन बार शपथपत्र पेश किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब दे नहीं पाए. इसे हाईकोर्ट ने गंभीर माना और पुलिस विभाग के दोनों आला अफसरों को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के आदेश दिए थे.
पढ़ें:राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती 2016 दक्षता परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाएं की खारिज