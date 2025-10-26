स्पेन से छठ मनाने कोडरमा पहुंचे नीरज सिंह, सात समुंदर पार से भी खींच लाती है आस्था!
स्पेन में नौकरी करने वाले नीरज सिंह परिवार के साथ छठ महापर्व मनाने कोडरमा पहुंचे हैं.
October 26, 2025
कोडरमा: लोक आस्था के महापर्व छठ के प्रति लोगों की श्रद्धा कुछ ऐसी है कि देशभर से ही नहीं विदेशों से भी लोग अपने घर खींचे चले आते हैं. यूरोप के स्पेन में रहने वाले कोडरमा के झुमरी तिलैया निवासी नीरज सिंह कुशवाह हर बार की तरह इस बार भी छठ मनाने के लिए अपनों के बीच घर पहुंचे हैं.
स्पेन की कंपनी में कार्यरत हैं नीरज सिंह
कोडरमा के झुमरी तिलैया के आश्रम रोड के रहने वाले नीरज सिंह, स्पेन में एक कंपनी में कार्यरत है. पिछले तीन सालों से नीरज सिंह, पत्नी निभा के साथ श्रद्धा और भक्ति के साथ छठ मनाते आ रहे हैं. छठ ही वह खास मौका होता है, जब साल भर में नीरज अपने पूरे परिवार से मिल पाते हैं. इससे पहले नीरज की मां छठ करती थी लेकिन बीमारियों के बाद नीरज ने अपनी पत्नी के साथ हर साल छठ करने का निर्णय लिया, जिसे वह पूरी परंपरा के साथ निभाते हैं और अपनी पत्नी के साथ मिलकर छठ का प्रसाद बनाते हैं.
छठ मनाने स्पेन से झारखंड आते हैं नीरज सिंह
सूर्य उपासना के महापर्व से मिलने वाली शक्ति किसी से छिपी नहीं है. विदेश में रहते हुए नीरज अपने बच्चों के जन्मदिन और अन्य त्योहारों पर घर आए ना आए लेकिन छठ मनाने के लिए वे घर जरूर आते हैं. नीरज सिंह ने बताते हैं कि पीएम मोदी ने योग के बाद अब लोक आस्था के महापर्व छठ को भी यूनिवर्सल फेस्टिवल के तौर पर नॉमिनेट करने का निर्णय लिया है, जिससे हर छठ मनाने वाले लोगों को गर्व होगा. जब उनके देश की सभ्यता और संस्कृति को अन्य देशों में भी त्योहार के रूप में मनाई जाएगी.
नीरज सिंह के परिजनों को रहता है सालभर इतंजार
नीरज सिंह की बेटी मान्या सिंह कहती है कि चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का न उन्हें साल भर इंतजार रहता है बल्कि हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले उन्हें अपने पिता से मिलने का मौका भी मिलता हैं. अपने पिता से उन्होंने कहा कि छठ एक ऐसा मौका होता है, जब उन्हें अपने पिता के साथ परिवार के दूसरे सदस्यों से भी मिलने का मौका मिलता है और इस महापर्व में अपने माता-पिता का हाथ भी बंटाती है.
छठ पूजा का प्रसाद पाने का उनके करीबी भी करते हैं इंतजार
दरअसल, नीरज सिंह पिछले 4 सालों से स्पेन में रह रहे हैं और उनकी पत्नी, बेटा और बेटी की पढ़ाई के लिए पटना में रहती है. एक तरफ जहां छठ पर्व का इंतजार नीरज के पूरे परिवार को रहता है, वही छठ का प्रसाद पाने के लिए नीरज के साथ स्पेन में काम करने वाले दूसरे देशों के सहयोगी भी साल भर इंतजार करते हैं.
