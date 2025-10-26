ETV Bharat / state

स्पेन से छठ मनाने कोडरमा पहुंचे नीरज सिंह, सात समुंदर पार से भी खींच लाती है आस्था!

कोडरमा: लोक आस्था के महापर्व छठ के प्रति लोगों की श्रद्धा कुछ ऐसी है कि देशभर से ही नहीं विदेशों से भी लोग अपने घर खींचे चले आते हैं. यूरोप के स्पेन में रहने वाले कोडरमा के झुमरी तिलैया निवासी नीरज सिंह कुशवाह हर बार की तरह इस बार भी छठ मनाने के लिए अपनों के बीच घर पहुंचे हैं.

स्पेन की कंपनी में कार्यरत हैं नीरज सिंह

कोडरमा के झुमरी तिलैया के आश्रम रोड के रहने वाले नीरज सिंह, स्पेन में एक कंपनी में कार्यरत है. पिछले तीन सालों से नीरज सिंह, पत्नी निभा के साथ श्रद्धा और भक्ति के साथ छठ मनाते आ रहे हैं. छठ ही वह खास मौका होता है, जब साल भर में नीरज अपने पूरे परिवार से मिल पाते हैं. इससे पहले नीरज की मां छठ करती थी लेकिन बीमारियों के बाद नीरज ने अपनी पत्नी के साथ हर साल छठ करने का निर्णय लिया, जिसे वह पूरी परंपरा के साथ निभाते हैं और अपनी पत्नी के साथ मिलकर छठ का प्रसाद बनाते हैं.

नीरज सिंह को स्पेन से खींच लाई छठ मैय्या की आस्था! (etv bharat)

छठ मनाने स्पेन से झारखंड आते हैं नीरज सिंह

सूर्य उपासना के महापर्व से मिलने वाली शक्ति किसी से छिपी नहीं है. विदेश में रहते हुए नीरज अपने बच्चों के जन्मदिन और अन्य त्योहारों पर घर आए ना आए लेकिन छठ मनाने के लिए वे घर जरूर आते हैं. नीरज सिंह ने बताते हैं कि पीएम मोदी ने योग के बाद अब लोक आस्था के महापर्व छठ को भी यूनिवर्सल फेस्टिवल के तौर पर नॉमिनेट करने का निर्णय लिया है, जिससे हर छठ मनाने वाले लोगों को गर्व होगा. जब उनके देश की सभ्यता और संस्कृति को अन्य देशों में भी त्योहार के रूप में मनाई जाएगी.