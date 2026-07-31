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धमतरी में नीरज साहू हत्याकांड को लेकर साहू समाज में आक्रोश

समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो लोगों का कानून व्यवस्था से विश्वास कमजोर होगा. उन्होंने यह भी मांग की कि जिस क्षेत्र में हत्या हुई है वहां पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, ताकि आम लोगों में व्याप्त भय का माहौल समाप्त हो सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

धमतरी: जिले के चर्चित नीरज साहू हत्याकांड को लेकर साहू समाज का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. हत्या के एक सप्ताह बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से समाज के लोगों में नाराजगी है. इसी के चलते गुरुवार को साहू समाज के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर अज्ञात आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की.

दरअसल, 22 जुलाई को कुरूद थाना क्षेत्र के नारी पुल के पास दिनदहाड़े एक सनसनीखेज वारदात हुई थी. पिकअप वाहन में सवार युवक नीरज साहू पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से गले पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया था. गंभीर चोट लगने से युवक लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन घटना के एक सप्ताह बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं.

साहू समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि इस जघन्य हत्या के बाद पूरे मगरलोड क्षेत्र में दहशत का माहौल है. लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि हाल ही में क्षेत्र में एक अन्य युवक पर भी चाकू से हमला होने की घटना सामने आई है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है. समाज का कहना है कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं. इसलिए पुलिस को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के साथ-साथ क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करनी चाहिए.

साहू समाज ने की जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

करेलीबड़ी परिक्षेत्र अध्यक्ष तोमन साहू ने कहा कि नीरज साहू की नृशंस हत्या ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होना चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि समाज न्याय चाहता है और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर सजा दिलाई जानी चाहिए.

महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष जागृति साहू ने कहा कि इस घटना के बाद महिलाओं और आम नागरिकों में भी भय का वातावरण है. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना कायम हो सके.

वहीं, एडिशनल एसपी शैलेन्द्र पांडे ने बताया कि नारी पुल के पास हुई हत्या के मामले में कुरूद थाना में अपराध दर्ज कर जांच की जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से काम कर रही है. जांच के दौरान महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और टीम लगातार संदिग्धों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले का जल्द खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.



