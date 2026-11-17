'छोटे सरकार' को हराकर नीरज कुमार बन गए मोकामा के 'बड़े सरकार'? समर्थकों ने लगाए नारे
JDU MLC Neeraj Kumar: नीरज कुमार MLC चुनाव जीतकर पहली बार इलाके में आए तो समर्थकों ने 'बड़े सरकार जिंदाबाद' के नारे लगाए. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : November 17, 2026 at 2:32 PM IST
पटना: बिहार में हाल ही में संपन्न हुए एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र के पंडारक सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे. इस दौरान समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिला, सभी ने 'बड़े सरकार जिंदाबाद' के नारे लगाए. साथ ही समर्थकों ने इन्हें चांदी का मुकुट पहना कर उनका अभिवादन किया.
बड़े सरकार जिंदाबाद का नारा
दरअसल पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से MLC चुनाव में जीत का चौका लगाने के बाद पहली बार JDU MLC नीरज कुमार बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र पहुंचे.यहां उन्होंने पंडारक सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया. जैसे ही नीरज कुमार मंदिर में पूजा अर्चना कर बाहर निकले तो वहां मौजूद समर्थकों ने बड़े सरकार जिंदाबाद का नारा लगाया.
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी को शुभकामनाएं
वहीं इस दौरान नीरज कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी. इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बेटी को आशीर्वाद कौन नहीं देगा हर बेटी को आशीर्वाद है. हमारी बेटी को चाहे कितना भी गाली दें. लेकिन बेटी तो लक्ष्मी होती है
"हर बेटी लक्ष्मी होती है, चाहे वह किसी की बेटी हो. हमारी बेटी को चाहे कितना भी गाली दें. लेकिन बेटी तो लक्ष्मी होती है. हर बेटी को आशीर्वाद है."- नीरज कुमार, जेडीयू एमएलसी
निशांत कुमार निर्लोभी, संस्कारी व्यक्ति
वहीं, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल के जवाब में कहा कि बहुत से लोग अशांत हो गए हैं हमें उसकी चिंता नहीं है. मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निशांत कुमार निर्लोभी, संस्कारी हैं और उनमें कहीं कोई अहंकार भी नहीं है.पिता क्लाइमेट लीडर' थे तो जब नीतीश कुमार का ही बेटा है तो कुंडा बाबा के आशीर्वाद से बेटा क्लाइमैक्स लीडर बनेंंगे.
"मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निशांत कुमार निर्लोभी, संस्कारी हैं और उनमें कहीं कोई अहंकार भी नहीं है.पिता क्लाइमेट लीडर' थे तो जब नीतीश कुमार का ही बेटा है तो कुंडा बाबा के आशीर्वाद से बेटा क्लाइमैक्स नेता बनेगा."- नीरज कुमार, जेडीयू एमएलसी
जन सुराज प्रत्याशी का समर्थन
गौरतलब है कि एमएलसी चुनाव के दौरान मोकामा से उनके ही पार्टी जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने चुनाव के दौरान NDA प्रत्याशी नीरज कुमार का समर्थन न कर जन सुराज प्रत्याशी अनुज कुमार के समर्थन में खुलकर चुनाव प्रचार किया था.
नीरज कुमार का खुला विरोध
अनंत ने अनुज को वोट देने की अपील करने के साथ ही उन्हें जिताने में पूरी ताकत झोंक दी थे, लेकिन अनुज सिंह चुनाव हार गए. मोकामा विधायक अनंत सिंह ने नीरज कुमार का खुला विरोध किया था और कई गंभीर आरोप भी लगाया था. इसके बाद जेडीयू ने उन्हें व उनकी पत्नी नीलम देवी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिससे उनकी विधायकी जाने की नौबत आ चुकी है.
बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त अनंत सिंह
बहरहाल मौजूदा वक्त में अनंत सिंह 25 नवंबर को छोटी बेटी शिवांगी सिंह शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं. बेटी की शादी को यादगार बनाने के लिए करोड़ो रुपए खर्च कर रहे हैं. जिसके लिए 4 लाख लोगों को दावत दी गई है. साथ ही घुड़दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है.
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