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'छोटे सरकार' को हराकर नीरज कुमार बन गए मोकामा के 'बड़े सरकार'? समर्थकों ने लगाए नारे

नीरज कुमार बन गए 'बड़े सरकार' ( ETV Bharat )

दरअसल पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से MLC चुनाव में जीत का चौका लगाने के बाद पहली बार JDU MLC नीरज कुमार बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र पहुंचे.यहां उन्होंने पंडारक सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया. जैसे ही नीरज कुमार मंदिर में पूजा अर्चना कर बाहर निकले तो वहां मौजूद समर्थकों ने बड़े सरकार जिंदाबाद का नारा लगाया.

समर्थकों ने लगाए बड़े सरकार के नारे (ETV Bharat)

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी को शुभकामनाएं

वहीं इस दौरान नीरज कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी. इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बेटी को आशीर्वाद कौन नहीं देगा हर बेटी को आशीर्वाद है. हमारी बेटी को चाहे कितना भी गाली दें. लेकिन बेटी तो लक्ष्मी होती है

"हर बेटी लक्ष्मी होती है, चाहे वह किसी की बेटी हो. हमारी बेटी को चाहे कितना भी गाली दें. लेकिन बेटी तो लक्ष्मी होती है. हर बेटी को आशीर्वाद है."- नीरज कुमार, जेडीयू एमएलसी

अनंत सिंह की बेटी को दिया आशीर्वाद (ETV Bharat)

निशांत कुमार निर्लोभी, संस्कारी व्यक्ति

वहीं, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल के जवाब में कहा कि बहुत से लोग अशांत हो गए हैं हमें उसकी चिंता नहीं है. मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निशांत कुमार निर्लोभी, संस्कारी हैं और उनमें कहीं कोई अहंकार भी नहीं है.पिता क्लाइमेट लीडर' थे तो जब नीतीश कुमार का ही बेटा है तो कुंडा बाबा के आशीर्वाद से बेटा क्लाइमैक्स लीडर बनेंंगे.

"मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निशांत कुमार निर्लोभी, संस्कारी हैं और उनमें कहीं कोई अहंकार भी नहीं है.पिता क्लाइमेट लीडर' थे तो जब नीतीश कुमार का ही बेटा है तो कुंडा बाबा के आशीर्वाद से बेटा क्लाइमैक्स नेता बनेगा."- नीरज कुमार, जेडीयू एमएलसी

निशांत कुमार बनेंगे क्लाइमैक्स लीडर (ETV Bharat)

जन सुराज प्रत्याशी का समर्थन

गौरतलब है कि एमएलसी चुनाव के दौरान मोकामा से उनके ही पार्टी जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने चुनाव के दौरान NDA प्रत्याशी नीरज कुमार का समर्थन न कर जन सुराज प्रत्याशी अनुज कुमार के समर्थन में खुलकर चुनाव प्रचार किया था.

अनुज कुमार के समर्थन में अनंत सिंह का प्रचार (ETV Bharat)

नीरज कुमार का खुला विरोध