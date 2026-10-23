'कोई मुकाबला नहीं, विरोधियों की हार तय' अनंत सिंह के समर्थकों से झड़प पर नीरज कुमार की पहली प्रतिक्रिया
समर्थकों में झड़प के बाद नीरज कुमार बोले जेडीयू के सामने कोई मुकाबला नहीं, विरोधियों की हार तय है. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 23, 2026 at 12:26 PM IST
नालंदा: बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ गया है. मोकामा में समर्थकों में झड़प के बाद जदयू के उम्मीदवार एवं पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने अपनी भारी मतों से जीत का दावा किया है.
जदयू और एनडीए का नहीं है कोई विकल्प
नीरज कुमार ने स्पष्ट किया कि चुनावी मैदान में जदयू और एनडीए का कोई वास्तविक विकल्प मौजूद नहीं है. उन्होंने विरोधियों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पार्टी के व्यापक जनाधार और मजबूत संगठन के आगे किसी अन्य दल या निर्दलीय प्रत्याशी का ठोस वजूद नहीं बचा है.
जदयू का जनाधार और संगठन निर्णायक
नीरज कुमार ने जोर देते हुए कहा कि चुनावी आंकड़े और मतदाताओं का रुझान साफ दर्शाते हैं कि विपक्षी खेमे की करारी हार पूरी तरह तय है. पटना स्नातक सीट पर जदयू की विकास नीतियों और संगठनात्मक ताकत के बल पर पार्टी लगातार बढ़त बनाए रखने का दावा कर रही है. संगठन पूरी मुस्तैदी के साथ उम्मीदवार के पक्ष में लामबंद है.
अनंत सिंह के खिलाफ कड़ा रुख
अपनी जीत के विश्वास के साथ-साथ नीरज कुमार ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर विरोध कर रहे मोकामा विधायक अनंत सिंह के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने संकेत दिए कि पार्टी विरोधी गतिविधियों, अनुशासनहीनता और आधिकारिक प्रत्याशी के खिलाफ दुष्प्रचार के मामले को पार्टी नेतृत्व ने बेहद गंभीरता से लिया है.
पार्टी अनुशासन सर्वोपरि
नीरज कुमार ने स्पष्ट किया कि संगठन और पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है. चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही पार्टी विरोधी आचरण और विरोधी उम्मीदवार को समर्थन देने के पूरे मामले की समीक्षा कर सक्षम नेतृत्व स्तर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
"चुनावी मैदान में जेडीयू और एनडीए का कोई वास्तविक विकल्प मौजूद नहीं है. संगठन और पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है. चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही पार्टी विरोधी आचरण और विरोधी उम्मीदवार को समर्थन देने के पूरे मामले की समीक्षा कर सक्षम नेतृत्व स्तर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी."- नीरज कुमार, प्रत्याशी, जदयू पटना
मोकामा में समर्थकों में झड़प
विधान परिषद चुनाव के दौरान मौकामा अनंत सिंह के समर्थित कैंडिडेट अनुज सिंह और नीरज कुमार के समर्थकों के भीड़ने का मामला सामने आया है. मोकामा प्रखंड कार्यालय के पास हुई झड़प के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तीन लोगों को हिरासत में लिया. वहीं एसडीपीओ रामकृष्ण ने दोनों पक्षों को नियंत्रित किया.
राज्यभर में चर्चा का विषय बना मुकाबला
अनंत सिंह द्वारा खुलकर विरोधी उम्मीदवार का समर्थन किए जाने के बाद से यह मुकाबला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है. विपक्षी खेमे में उठ रही हलचल के बावजूद जदयू खेमा आत्मविश्वास से भरा हुआ है और मतदाताओं के बीच अपनी नीतियों का प्रचार तेज कर रहा है.
जीत का दावा कायम
पटना स्नातक सीट पर सियासी पारा चढ़ने के साथ ही जदयू संगठन विकास कार्यों और संगठन की ताकत का हवाला देते हुए नीरज कुमार की जीत सुनिश्चित बता रहा है, जबकि विपक्षी गतिविधियां चर्चा में बनी हुई हैं. चुनाव परिणाम आने तक राजनीतिक सरगर्मी बनी रहने की उम्मीद है.
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