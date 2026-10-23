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'कोई मुकाबला नहीं, विरोधियों की हार तय' अनंत सिंह के समर्थकों से झड़प पर नीरज कुमार की पहली प्रतिक्रिया

नीरज कुमार ने स्पष्ट किया कि चुनावी मैदान में जदयू और एनडीए का कोई वास्तविक विकल्प मौजूद नहीं है. उन्होंने विरोधियों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पार्टी के व्यापक जनाधार और मजबूत संगठन के आगे किसी अन्य दल या निर्दलीय प्रत्याशी का ठोस वजूद नहीं बचा है.

नीरज कुमार (ETV Bharat)

जदयू का जनाधार और संगठन निर्णायक

नीरज कुमार ने जोर देते हुए कहा कि चुनावी आंकड़े और मतदाताओं का रुझान साफ दर्शाते हैं कि विपक्षी खेमे की करारी हार पूरी तरह तय है. पटना स्नातक सीट पर जदयू की विकास नीतियों और संगठनात्मक ताकत के बल पर पार्टी लगातार बढ़त बनाए रखने का दावा कर रही है. संगठन पूरी मुस्तैदी के साथ उम्मीदवार के पक्ष में लामबंद है.

अनंत सिंह के खिलाफ कड़ा रुख

अपनी जीत के विश्वास के साथ-साथ नीरज कुमार ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर विरोध कर रहे मोकामा विधायक अनंत सिंह के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने संकेत दिए कि पार्टी विरोधी गतिविधियों, अनुशासनहीनता और आधिकारिक प्रत्याशी के खिलाफ दुष्प्रचार के मामले को पार्टी नेतृत्व ने बेहद गंभीरता से लिया है.

पार्टी अनुशासन सर्वोपरि

नीरज कुमार ने स्पष्ट किया कि संगठन और पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है. चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही पार्टी विरोधी आचरण और विरोधी उम्मीदवार को समर्थन देने के पूरे मामले की समीक्षा कर सक्षम नेतृत्व स्तर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

"चुनावी मैदान में जेडीयू और एनडीए का कोई वास्तविक विकल्प मौजूद नहीं है. संगठन और पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है. चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही पार्टी विरोधी आचरण और विरोधी उम्मीदवार को समर्थन देने के पूरे मामले की समीक्षा कर सक्षम नेतृत्व स्तर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी."- नीरज कुमार, प्रत्याशी, जदयू पटना