ETV Bharat / state

नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की वेडिंग रिसेप्शन, हरियाणा सीएम समेत कई बड़ी हस्तियां हुईं शामिल, कपल को दिया आशीर्वाद

हरियाणा के करनाल में स्टार एथलीट और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर की ग्रैंड रिसेप्शन में पहुंचीं राजनीतिक हस्तियां.

नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की वेडिंग रिसेप्शन
नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की वेडिंग रिसेप्शन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 26, 2025 at 10:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: देश के गोल्डन बॉय और स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की शादी के बाद गुरुवार को करनाल के द ईडन होटल में दो ग्रैंड इवेंट हुए. पहला आयोजन दोपहर को शुरू हुआ. जिसमें नीरज चोपड़ा अपनी पत्नी हिमानी मोर के साथ हाथ पकड़कर एंट्री करते नजर आए. इस कार्यक्रम में नीरज चोपड़ा ने काली शेरवानी तो उनकी पत्नी हिमानी मोर ने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था.

कपल ने दिखाया वेडिंग शूट: वहीं, शादी शाम के समय नीरज चोपड़ा क्रीम कलर की शेरवानी में नजर आए और उनकी पत्नी ने हरे रंग का लहंगा पहना था. दोनों एक साथ स्टेज पर नजर आए. इस दौरान कपल का वेडिंग शूट भी दिखाया गया. इस दौरान कपल शादी के पल एक दूसरे से साझा करते हुए नजर आए. हिमानी मोर और नीरज चोपड़ा बेहद खुश नजर आए.

नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर
नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर (Etv Bharat)

सीएम नायब सैनी ने की शिरकत: नाइट रिसेप्शन में खास मेहमान और राजनीति, प्रशासन, कलाकार और खेल जगत की बड़ी हस्तियां भी शामिल हुईं. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर को एक बुके दिया. साथ ही सीएम ने प्रभु श्री राम की प्रतिमा भेंट कर कपल को आशीर्वाद भी दिया. रिसेप्शन में सीएम सैनी पगड़ी में नजर आए.

नीरज चोपड़ा ग्रैंड रिसेप्शन
नीरज चोपड़ा ग्रैंड रिसेप्शन (Etv Bharat)

दिल्ली में भी होगा ग्रैंड रिसेप्शन का आयोजन: इसके अलावा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी रिसेप्शन में शिरकत की. वहीं, इंटरनेशनल मुक्केबाज मनोज कुमार और कई खेल जगत से जुड़े हुए बड़े खिलाड़ी भी रिसेप्शन में शामिल हुए. करनाल में 25 दिसंबर को खास रिश्तेदारों और हरियाणा के लोगों के लिए रिसेप्शन रखी गई थी. वहीं, 27 दिसंबर को दिल्ली में एक और रिसेप्शन लीला होटल में भी रखी गई है. जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी निमंत्रण दिया गया है. दिल्ली में कपल की ग्रैंड रिसेप्शन में देश की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी.

नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की वेडिंग रिसेप्शन
रिसेप्शन में पहुंचे सीएम नायब सैनी (Etv Bharat)

ये भी पढ़ें: हरियाणा के ओलिंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने हिमानी के साथ की शादी, सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो

ये भी पढ़ें: नीरज चोपड़ा की शादी पर बोली सासू मां, कहा- हमारी मर्जी से ही हुई है शादी, जल्द होगा रिसेप्शन

ये भी पढ़ें: नीरज चोपड़ा ने फिर से दिया सरप्राइज़, पत्नी हिमानी मोर के साथ अचानक दिखे यहां, फैन्स ने खूब बरसाया प्यार

ये भी पढ़ें: National Crush बने नीरज चोपड़ा की कब होगी शादी, सुनिए उनकी मां का जवाब

ये भी पढ़ें: मनु भाकर नीरज चोपड़ा करेंगे शादी ? स्टार शूटर के पिता ने पहली बार तोड़ी चुप्पी - Manu Neeraj Marriage

ये भी पढ़ें: नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने दी उपाधि

TAGGED:

NEERAJ CHOPRA WIFE IS HIMANI MOR
HARYANA CM NAYAB SAINI
नीरज चोपड़ा वेडिंग रिसेप्शन
नीरज चोपड़ा की पत्नी हिमानी मोर
NEERAJ CHOPRA WEDDING RECEPTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.