नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की वेडिंग रिसेप्शन, हरियाणा सीएम समेत कई बड़ी हस्तियां हुईं शामिल, कपल को दिया आशीर्वाद
हरियाणा के करनाल में स्टार एथलीट और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर की ग्रैंड रिसेप्शन में पहुंचीं राजनीतिक हस्तियां.
Published : December 26, 2025 at 10:55 AM IST
करनाल: देश के गोल्डन बॉय और स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की शादी के बाद गुरुवार को करनाल के द ईडन होटल में दो ग्रैंड इवेंट हुए. पहला आयोजन दोपहर को शुरू हुआ. जिसमें नीरज चोपड़ा अपनी पत्नी हिमानी मोर के साथ हाथ पकड़कर एंट्री करते नजर आए. इस कार्यक्रम में नीरज चोपड़ा ने काली शेरवानी तो उनकी पत्नी हिमानी मोर ने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था.
कपल ने दिखाया वेडिंग शूट: वहीं, शादी शाम के समय नीरज चोपड़ा क्रीम कलर की शेरवानी में नजर आए और उनकी पत्नी ने हरे रंग का लहंगा पहना था. दोनों एक साथ स्टेज पर नजर आए. इस दौरान कपल का वेडिंग शूट भी दिखाया गया. इस दौरान कपल शादी के पल एक दूसरे से साझा करते हुए नजर आए. हिमानी मोर और नीरज चोपड़ा बेहद खुश नजर आए.
सीएम नायब सैनी ने की शिरकत: नाइट रिसेप्शन में खास मेहमान और राजनीति, प्रशासन, कलाकार और खेल जगत की बड़ी हस्तियां भी शामिल हुईं. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर को एक बुके दिया. साथ ही सीएम ने प्रभु श्री राम की प्रतिमा भेंट कर कपल को आशीर्वाद भी दिया. रिसेप्शन में सीएम सैनी पगड़ी में नजर आए.
दिल्ली में भी होगा ग्रैंड रिसेप्शन का आयोजन: इसके अलावा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी रिसेप्शन में शिरकत की. वहीं, इंटरनेशनल मुक्केबाज मनोज कुमार और कई खेल जगत से जुड़े हुए बड़े खिलाड़ी भी रिसेप्शन में शामिल हुए. करनाल में 25 दिसंबर को खास रिश्तेदारों और हरियाणा के लोगों के लिए रिसेप्शन रखी गई थी. वहीं, 27 दिसंबर को दिल्ली में एक और रिसेप्शन लीला होटल में भी रखी गई है. जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी निमंत्रण दिया गया है. दिल्ली में कपल की ग्रैंड रिसेप्शन में देश की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी.
