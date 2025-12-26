ETV Bharat / state

नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की वेडिंग रिसेप्शन, हरियाणा सीएम समेत कई बड़ी हस्तियां हुईं शामिल, कपल को दिया आशीर्वाद

करनाल: देश के गोल्डन बॉय और स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की शादी के बाद गुरुवार को करनाल के द ईडन होटल में दो ग्रैंड इवेंट हुए. पहला आयोजन दोपहर को शुरू हुआ. जिसमें नीरज चोपड़ा अपनी पत्नी हिमानी मोर के साथ हाथ पकड़कर एंट्री करते नजर आए. इस कार्यक्रम में नीरज चोपड़ा ने काली शेरवानी तो उनकी पत्नी हिमानी मोर ने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था.

कपल ने दिखाया वेडिंग शूट: वहीं, शादी शाम के समय नीरज चोपड़ा क्रीम कलर की शेरवानी में नजर आए और उनकी पत्नी ने हरे रंग का लहंगा पहना था. दोनों एक साथ स्टेज पर नजर आए. इस दौरान कपल का वेडिंग शूट भी दिखाया गया. इस दौरान कपल शादी के पल एक दूसरे से साझा करते हुए नजर आए. हिमानी मोर और नीरज चोपड़ा बेहद खुश नजर आए.

नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर (Etv Bharat)

सीएम नायब सैनी ने की शिरकत: नाइट रिसेप्शन में खास मेहमान और राजनीति, प्रशासन, कलाकार और खेल जगत की बड़ी हस्तियां भी शामिल हुईं. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी हिमानी मोर को एक बुके दिया. साथ ही सीएम ने प्रभु श्री राम की प्रतिमा भेंट कर कपल को आशीर्वाद भी दिया. रिसेप्शन में सीएम सैनी पगड़ी में नजर आए.