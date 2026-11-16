चमोली में महकी केसर की खुशबू, एरोपोनिक्स तकनीक से नीरज भट्ट कर रहे उत्पादन, लाखों तक हो रही कमाई
उत्तराखंड के चमोली में भी हो रही केसर की खेती, गोपेश्वर में एरोपोनिक्स तकनीक से नीरज भट्ट ने किया उत्पादन, जानिए कैसे किया कमाल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 16, 2026 at 6:32 PM IST
चमोली: केसर अब सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि, उत्तराखंड में भी उगाया जाने लगा है. खास बात ये है कि केसर की खेती बर्फीले इलाके और माइनस डिग्री टेंपरेचर पर ही संभव माना जाता है, लेकिन चमोली के गोपेश्वर में नीरज भट्ट ने बंद कमरे केसर उगाने की सफल कोशिश की है. केसर की खेती के लिए उन्होंने निजी क्षेत्र की नौकरी छोड़ी, फिर गांव लौटकर आधुनिक तकनीक से केसर उत्पादन को अपना व्यवसाय बना लिया. नीरज ना सिर्फ केसर की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं. बल्कि, कई लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं.
केसर का नाम लेते ही कश्मीर याद आ जाता है, लेकिन क्या हो अगर उत्तराखंड में जहां बर्फ न गिरती हो, वहां केसर की खेती खूब फले फूले. ऐसा ही चमोली के नीरज भट्ट ने कर दिखाया. जो एरोपोनिक्स तकनीक से गोपेश्वर में केसर उगा रहे हैं. बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद नीरज ने निजी कंपनियों में नौकरी की, लेकिन उद्यानिकी के प्रति अपनी रुचि और पहाड़ में ही कुछ नया करने के संकल्प ने उन्हें वापस अपने गांव लौटने के लिए प्रेरित किया.
नौकरी छोड़कर लीज पर ली जमीन, पहले लिलियम फूल उगाए, अब कर रहे केसर की खेती: नीरज ने नौकरी छोड़कर खेती को स्वरोजगार का माध्यम बनाने का निर्णय लिया. शुरुआत में लीज पर भूमि लेकर उद्यान विभाग के सहयोग से पॉलीहाउस स्थापित किया और लिलियम फूलों का उत्पादन शुरू किया. इसमें सफलता मिलने के बाद उन्होंने कीवी उत्पादन की दिशा में भी कदम बढ़ाए.
एरोपोनिक्स तकनीक से उगा रहे केसर: इसी दौरान इंटरनेट के माध्यम से उन्हें एरोपोनिक्स तकनीक से केसर उत्पादन की जानकारी मिली. इस तकनीक की संभावनाओं को समझते हुए उन्होंने इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया. फिर साल 2024 में गोपेश्वर में ही केसर उत्पादन की शुरुआत कर दी. जिसका परिणाम भी सकारात्मक आए. उनके केसर उत्पादन यूनिट में हल्के लैवेंडर से लेकर गहरे बैंगनी रंग के फूल के साथ तीन लाल स्टिग्मा खिल आए.
केसर उत्पादन यूनिट की स्थापना के लिए उद्यान विभाग ने किया सहयोग: वहीं, उद्यान विभाग भी नीरज की इस पहल को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहा है. केसर उत्पादन यूनिट की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत 20 लाख रुपए की परियोजना स्वीकृत दी गई. जिसके तहत 35 फीसदी अनुदान केंद्र सरकार और 25 फीसदी अनुदान राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है. जबकि, शेष धनराशि ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है.
"पहली ही फसल में करीब एक लाख रुपए कीमत की केसर उपज मिली. इसके बाद से मैं लगातार केसर उत्पादन कर रहा हूं. आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर युवा खेती को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं."- नीरज भट्ट, केसर उत्पादक
दुनिया के सबसे महंगे मशालों में शुमार है केसर: केसर दुनिया की सबसे महंगे मसालों में शामिल है. जो फूलों के सूखे स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र से तैयार होता है. जो धागेनुमा तीन रेशे होते हैं. जिनका का रंग हरा लाल-नारंगी होता है. जो अपनी विशिष्ट खुशबू के पहचाना जाता है. जिसका स्वाद थोड़ा कड़वा-मीठा होता है. एक किलो केसर बनाने के लिए करीब 1.5 से 2 लाख फूलों की जरूरत पड़ती है.
केसर का इस्तेमाल बिरयानी, पुलाव, खीर, केसर दूध, केसर आइसक्रीम आदि में रंग एवं खुशबू के लिए किया जाता है. जबकि, आयुर्वेद और पारंपरिक दवा के रूप में इस्तेमाल होता है. जो मूड सुधारने, नींद, पाचन और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है. केसर में क्रोकिन, क्रोसेटिन और सैफ्रानल जैसे यौगिक होते हैं. स्वास्थ्य संबंधी बात करें तो केसर में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं.
क्या होती एरोपोनिक्स तकनीक? बता दें कि एरोपोनिक्स (Aeroponics) खेती की एक ऐसी आधुनिक तकनीक है, जिसमें पौधों को बिना मिट्टी के सीधे हवा में उगाया जाता है. इसके तहत पौधे के ऊपरी हिस्से को बाहर रखा जाता है. जबकि, उसकी जड़ें एक बंद अंधेरे चैंबर (चेंबर) या हवा में लटकी रहती है.
पौधों की जड़ों पर एक हाई-प्रेशर पंप और मिस्टिंग नोजल की मदद से पानी समेत जरूरी पोषक तत्वों का बारीक छिड़काव किया जाता है. हवा में रहने के कारण जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाती है. जिससे पौधों का विकास पारंपरिक खेती की तुलना में तेजी से होता है.
इतना ही नहीं पारंपरिक खेती की तुलना में इसमें 90 से 98 फीसदी तक कम पानी की आवश्यकता होती है. मिट्टी न होने के कारण रोगों, कीड़ों और संक्रमण का खतरा करीबन खत्म हो जाता है. इसके तहत कम जगह में भी आसानी से खेती किया जा सकता है. बस आपके पास एक कमरा होना चाहिए.
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