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चमोली में महकी केसर की खुशबू, एरोपोनिक्स तकनीक से नीरज भट्ट कर रहे उत्पादन, लाखों तक हो रही कमाई

चमोली में महकी केसर की खुशबू ( फोटो सोर्स- Information Department )

चमोली: केसर अब सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि, उत्तराखंड में भी उगाया जाने लगा है. खास बात ये है कि केसर की खेती बर्फीले इलाके और माइनस डिग्री टेंपरेचर पर ही संभव माना जाता है, लेकिन चमोली के गोपेश्वर में नीरज भट्ट ने बंद कमरे केसर उगाने की सफल कोशिश की है. केसर की खेती के लिए उन्होंने निजी क्षेत्र की नौकरी छोड़ी, फिर गांव लौटकर आधुनिक तकनीक से केसर उत्पादन को अपना व्यवसाय बना लिया. नीरज ना सिर्फ केसर की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं. बल्कि, कई लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं.

केसर का नाम लेते ही कश्मीर याद आ जाता है, लेकिन क्या हो अगर उत्तराखंड में जहां बर्फ न गिरती हो, वहां केसर की खेती खूब फले फूले. ऐसा ही चमोली के नीरज भट्ट ने कर दिखाया. जो एरोपोनिक्स तकनीक से गोपेश्वर में केसर उगा रहे हैं. बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद नीरज ने निजी कंपनियों में नौकरी की, लेकिन उद्यानिकी के प्रति अपनी रुचि और पहाड़ में ही कुछ नया करने के संकल्प ने उन्हें वापस अपने गांव लौटने के लिए प्रेरित किया.