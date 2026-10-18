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सीएम सुक्खू से टकराने वाले पूर्व MLA का बयान, कहा: नहीं कर सकता सरकार की चापलूसी

मंच पर विक्रमादित्य सिंह के गले मिलते नीरज भारती ( ETV Bharat )

रामपुर: कांग्रेस से निष्कासन के बाद वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में सराहन पहुंचे नीरज भारती ने पार्टी में अपनी वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया। पार्टी से निष्कासन के बाद नीरज भारती पहली बार कांग्रेस नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे थे. इस दौरान मंच से विक्रमादित्य सिंह ने भी नीरज भारती की जमकर तारीफ़ की. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में CPS और प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष रहे नीरज भारती ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है.

इस दौरान नीरज भारती ने कहा कि मैंने कार्यकर्ताओं की सुनवाई का मुद्दा उठाया था और इसे आगे भी जारी रखेंगे. मैं निजी लाभ के लिए चापलूसी नहीं कर सकता. मेरी लड़ाई किसी निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि उन कार्यकर्ताओं के हितों के लिए थी, जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की और सरकार बनने के बाद उनसे काफी उम्मीदें लगाई थीं. मैं उन नेताओं में नहीं हूं जो केवल अपने निजी फायदे को देखते हुए नेताओं के दरवाजों पर जाकर अपने काम निकलवा लें.