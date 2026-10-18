सीएम सुक्खू से टकराने वाले पूर्व MLA का बयान, कहा: नहीं कर सकता सरकार की चापलूसी
सराहन में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया. इस दौरान कई कांग्रेस नेता मंच पर नजर आए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 7:18 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 7:48 PM IST
रामपुर: कांग्रेस से निष्कासन के बाद वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में सराहन पहुंचे नीरज भारती ने पार्टी में अपनी वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया। पार्टी से निष्कासन के बाद नीरज भारती पहली बार कांग्रेस नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे थे. इस दौरान मंच से विक्रमादित्य सिंह ने भी नीरज भारती की जमकर तारीफ़ की. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में CPS और प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष रहे नीरज भारती ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है.
इस दौरान नीरज भारती ने कहा कि मैंने कार्यकर्ताओं की सुनवाई का मुद्दा उठाया था और इसे आगे भी जारी रखेंगे. मैं निजी लाभ के लिए चापलूसी नहीं कर सकता. मेरी लड़ाई किसी निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि उन कार्यकर्ताओं के हितों के लिए थी, जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की और सरकार बनने के बाद उनसे काफी उम्मीदें लगाई थीं. मैं उन नेताओं में नहीं हूं जो केवल अपने निजी फायदे को देखते हुए नेताओं के दरवाजों पर जाकर अपने काम निकलवा लें.
नहीं कर सकता चापलूसी और झूठी तारीफ
नीरज भारती ने कहा कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की समस्याओं की बात कर रहा था. पिछली भाजपा सरकार के पांच वर्षों के दौरान मेरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी. कांग्रेस सरकार बनने के बाद कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा और सम्मान मिलेगा, लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाईं. पार्टी से निष्कासन पर प्रतिक्रिया देते हुए नीरज भारती ने कहा कि मेरे लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं अपने निजी हितों के बजाय कार्यकर्ताओं के लिए आवाज उठा रहा था, जब कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, तो मैं सरकार या उसके प्रतिनिधियों की झूठी तारीफ और चापलूसी नहीं कर सकता.
'वीरभद्र की यादों को नहीं मिटाया जा सकता'
पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तस्वीर मुख्यमंत्री के दौरों के दौरान पोस्टरों से हटाए जाने और मंचों से उनका नाम नहीं लिए जाने से जुड़े सवाल पर भारती ने कहा कि किसी नेता की तस्वीर पोस्टर से हटाई जा सकती है, लेकिन लोगों के दिलों से उसकी यादों और योगदान को नहीं मिटाया जा सकता. वीरभद्र सिंह ने लंबे समय तक प्रदेश की अगुवाई की और हिमाचल के लगभग सभी क्षेत्रों के विकास में योगदान दिया. किन्नौर, बिलासपुर, कांगड़ा, जवाली, नगरोटा, हमीरपुर और ऊना सहित विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने विकास कार्यों में किसी क्षेत्र की अनदेखी नहीं की.
भारती ने कहा कि वीरभद्र सिंह को आधुनिक हिमाचल का निर्माता और विकास पुरुष माना जाता है. ऐसे नेता का योगदान केवल पोस्टरों या मंचों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी पहचान लोगों के दिलों में बनी हुई है. मंचों से वीरभद्र सिंह का उल्लेख नहीं किया जाना छोटी सोच ही है. किसी नेता के योगदान को नजरअंदाज करने से उसका ऐतिहासिक महत्व समाप्त नहीं हो जाता.
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