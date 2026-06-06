ETV Bharat / state

फेसबुक पर CM सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा भारी! कांग्रेस नेता नीरज भारती पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित

शिमला: कांग्रेस नेता और सुक्खू सरकार में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के बेटे नीरज भारती को फेसबुक पर CM सुक्खू की खिलाफत करना भारी पड़ा है. कांग्रेस ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है. नीरज भारती को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिे निष्कासित कर दिया गया है. इस संबंध में जिला कांगड़ा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुराग शर्मा की ओर से पत्र जारी किया गया है. पत्र में कहा गया है कि उनका आचरण पार्टी विरोधी गतिविधियों तथा संगठनात्मक अनुशासन के विरुद्ध पाया गया है. इस आचरण को देखते हुए नीरज भारती को तत्काल प्रभाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से छह वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित करने का निर्णय लिया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

सोशल मीडिया पर CM सुक्खू के खिलाफ खोला था मोर्चा

बता दें कि नीरज भारती बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है. करीब 2 दिन पहले उन्होंने अपने फेसबुक हैंडल पर हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए थे. उन्होंने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर मिस मैनेजमेंट के आरोप लगाए थे. साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया था. नीरज भारती एक पोस्ट पर नहीं थमे, बल्कि उन्होंने मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ सिलसिले वार तरीके से दनादन कई पोस्ट फेसबुक पर साझा किए.