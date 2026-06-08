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CM सुक्खू के 'नशेड़ी आदमी' वाले आरोपों पर नीरज भारती का पलटवार, बोले- 'डोप टेस्ट करवाएं सीएम, मैं भी हूं तैयार'

'नशेड़ी आदमी' वाले बयान पर नीरज भारती ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को डोप टेस्ट करानी की खुली चुनौती दी है.

Neeraj Bharti challenged CM Sukhu
नीरज भारती ने सीएम सुक्खू को डोप टेस्ट करवाने की चुनौती दी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 11:47 AM IST

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Updated : June 8, 2026 at 2:25 PM IST

4 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व कांग्रेस में CPS रहे चुके दो बार के विधायक नीरज भारती के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है. अब नीरज भारती ने मुख्यमंत्री की ओर से की गई टिप्पणी पर पर तीखा पलटवार किया है. नीरज भारती ने मुख्यमंत्री को डोप टेस्ट करवाने की भी चुनौती दे दी है. साथ ही मुख्यमंत्री पर सिलसिलेवार जवाबी हमला किया. इससे पहले मुख्यमंत्री ने नीरज भारती पर प्रतिक्रिया देते हुए जोरदार हमला बोला था. मुख्यमंत्री ने नीरज भारती पर टिप्पणी करते कह दिया था कि 'नशेड़ी आदमी कोई स्टेटमेंट दे तो इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए'

मुख्यमंत्री को राज्य से बाहर डोप टेस्ट करने की चुनौती

मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए नीरज भारती ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को डोप टेस्ट करवाने की चुनौती दी है. नीरज भारती ने वीडियो बयान जारी कर चुनौती देते हुए कहा कि, "मैं डोप टेस्ट के लिए तैयार हूं और मुख्यमंत्री भी एक डोप टेस्ट करवाएं. इस टेस्ट की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए. लेकिन ये डोप टेस्ट राज्य के बाहर हो, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य में अपने पद का इस्तेमाल करके टेस्ट प्रभावित कर सकते हैं."

नीरज भारती ने मुख्यमंत्री को चंडीगढ़ में डोप टेस्ट करवाने की चुनौती देते हुए पूछा कि वे कब चंडीगढ़ आ रहे हैं. भारती ने कहा कि टेस्ट के लिए मुख्यमंत्री अपने 'मित्रगणों' को भी साथ ला सकते हैं. इसके अलावा इस दौरान नीरज भारती ने मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं. उन्होंने कहा कि, हम साथी रहे हैं, मुझे सब पता है कि विधानसभा के अंदर खैनी रगड़ के कौन खाता था. नीरज भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री की तबीयत क्यों खराब होती है वो जानते हैं.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर जवाबी हमला

नीरज भारती ने कहा कि, मुख्यमंत्री उनके बड़े भाई और आदरणीय हैं लेकिन उन्होंने बड़े भाई वाला रिश्ता नहीं निभाया. नीरज भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री मुताबिक नीरज भारती कोई मसला नहीं है. लेकिन, कमाल की बात है कि मुख्यमंत्री ने मेरा फेसबुक हैंडल भारत में ब्लॉक करवा दिया है. भारती ने कहा कि अगर वे कोई मसला नहीं हैं, तो मुख्यमंत्री उनके फेसबुक हैंडल पर लगा प्रतिबंध हटवा दें. आखिर मुख्यमंत्री को किस बात का डर है. नीरज भारती ने मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि CM सुक्खू को अपने पद के अनुसार आचरण करना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने क्या कहा था?

रविवार (7 जून) को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में एक बैठक के बाद नीरज भारती के बयानों को लेकर मीडिया के एक सवाल पर कहा था, "नीरज भारती कोई मसला नहीं है, नशेड़ी आदमी कोई स्टेटमेंट दे तो उसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए."

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Last Updated : June 8, 2026 at 2:25 PM IST

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