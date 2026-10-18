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कांग्रेस नेताओं के बीच मंच पर दिखे ये पूर्व MLA, सीएम के खिलाफ मोर्चा खोलने पर 6 साल के लिए हुए हैं सस्पेंड

वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में नीरज भारती ( ETV Bharat )

रामपुर बुशहर: सराहन में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम कांग्रेस की सियासत के नजरिए से कई मायनों में खास रहा. इस कार्यक्रम ने एक बार फिर वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट के नेताओं को बड़े मंच पर एक साथ आने का मौका बनाया. इस दौरान कांग्रेस की सियासत से जुड़ा एक अहम चेहरा भी नजर आया. कांग्रेस से निष्कासित पूर्व कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सीपीएस नीरज भारती धर्मपत्नी मोनिका भारती के साथ कार्यक्रम में पहुंचे.

खास बात यह रही कि नीरज भारती मंच पर पहली पंक्ति में बैठे नजर आए. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता एक मंच पर जुटे थे. ऐसे में निष्कासन के बाद नीरज भारती की कांग्रेस के इस बड़े आयोजन में मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा. पार्टी से निष्कासन के बाद यह पहला मौका था, जहां वो कांग्रेस के नेताओ के साथ बड़े मंच पर नज़र आए. अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित चल रहे नीरज भारती ने कांग्रेस आला नेताओं के साथ मंच साझा किया. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर उनकी इस मौजूदगी को राजनीतिक नजरिए से अहम माना जा रहा है.