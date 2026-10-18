कांग्रेस नेताओं के बीच मंच पर दिखे ये पूर्व MLA, सीएम के खिलाफ मोर्चा खोलने पर 6 साल के लिए हुए हैं सस्पेंड
वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में नीरज भारती भी पहुंचे. कांग्रेस नेताओं के साथ मंच साझा करने से उनकी मौजूदगी चर्चा में रही.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 4:53 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 5:07 PM IST
रामपुर बुशहर: सराहन में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम कांग्रेस की सियासत के नजरिए से कई मायनों में खास रहा. इस कार्यक्रम ने एक बार फिर वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट के नेताओं को बड़े मंच पर एक साथ आने का मौका बनाया. इस दौरान कांग्रेस की सियासत से जुड़ा एक अहम चेहरा भी नजर आया. कांग्रेस से निष्कासित पूर्व कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सीपीएस नीरज भारती धर्मपत्नी मोनिका भारती के साथ कार्यक्रम में पहुंचे.
खास बात यह रही कि नीरज भारती मंच पर पहली पंक्ति में बैठे नजर आए. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता एक मंच पर जुटे थे. ऐसे में निष्कासन के बाद नीरज भारती की कांग्रेस के इस बड़े आयोजन में मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा. पार्टी से निष्कासन के बाद यह पहला मौका था, जहां वो कांग्रेस के नेताओ के साथ बड़े मंच पर नज़र आए. अनुशासनात्मक कार्रवाई के चलते 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित चल रहे नीरज भारती ने कांग्रेस आला नेताओं के साथ मंच साझा किया. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर उनकी इस मौजूदगी को राजनीतिक नजरिए से अहम माना जा रहा है.
निष्कासन के चलते भले ही नीरज भारती फ़िलहाल पार्टी से दूर हो गए हों, लेकिन ये दूरी भी उन्हें वीरभद्र सिंह से दूर नहीं रख पाई. नीरज भारती हिमाचल की राजनीति में वीरभद्र सिंह की विचारधारा और राजनीतिक शैली से जुड़े नेताओं में गिने जाते हैं. उनका सियासी सफर भी वीरभद्र सिंह के प्रभाव वाले दौर में आगे बढ़ा. यही वजह है कि पार्टी से निष्कासन के बावजूद वीरभद्र सिंह से जुड़ा आयोजन उन्हें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच ले आया. सराहन में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण केवल एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि इसने उनके राजनीतिक प्रभाव और उनसे जुड़े नेताओं के आपसी संबंधों को भी चर्चा में ला दिया. एक ओर मंच पर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और कांग्रेस के बड़े चेहरे मौजूद थे, तो दूसरी ओर नीरज भारती की पहली पंक्ति में मौजूदगी ने कार्यक्रम को अलग राजनीतिक संदर्भ दिया। अब इस मौजूदगी को लेकर सियासी चर्चाएं जरूर होंगी.
पार्टी से छह साल के लिए हुए हैं सस्पेंड
हिमाचल कांग्रेस के पूर्व विधायक, सीपीएस और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रहे नीरज भारती को इसी साल जून 2026 में पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था. इसकी सबसे बड़ी वजह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार की कार्यशैली को लेकर उनकी सार्वजनिक नाराजगी रही. भारती ने सोशल मीडिया पर खुल कर सरकार और पार्टी नेतृत्व की आलोचना की थी. उन्होंने जमीनी स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कथित अनदेखी और सरकारी कामकाज पर भी सवाल उठाए थे. पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया. कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद उनकी प्राथमिक सदस्यता छह साल के लिए समाप्त कर दी गई.
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