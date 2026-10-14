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सांवल्दे क्षेत्र पंचायत सदस्य उपचुनाव में नीना बेलवाल की शानदार जीत, कमल बेलवाल को दी पटखनी

सांवल्दे क्षेत्र पंचायत सदस्य उप चुनाव में नीना बेलवाल की जीत ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

रामनगर: नैनीताल जिले के सांवल्दे क्षेत्र पंचायत सदस्य के उपचुनाव में नीना बेलवाल ने शानदार जीत दर्ज की है. नीना बेलवाल ने अपने प्रतिद्वंद्वी कमल बेलवाल को 283 वोटों से हराया. वहीं, जीत की घोषणा होते ही नीना के समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला, उन्होंने विजयी जुलूस निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया.

क्यों खाली हुई थी सांवल्दे क्षेत्र पंचायत सदस्य की सीट? बता दें कि रामनगर के सांवल्दे क्षेत्र पंचायत सदस्य की सीट पिछले 6 महीनों से रिक्त चल रही थी. पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य कंचन चौधरी के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया. चुनाव में नीना बेलवाल और कमल बेलवाल के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला. दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों की निगाहें मतदान से लेकर मतगणना तक परिणाम पर टिकी हुई थीं.