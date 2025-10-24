ETV Bharat / state

नीमच के सरकारी अस्पताल में युवक का हंगामा, स्टाफ से बदसलूकी, डॉक्टर को जान से मारने की दी धमकी

नीमच में नशे में धुत युवक इलाज कराने पहुंचा जिला अस्पताल, हॉस्पिटल में की तोड़फोड़ और डॉक्टर को दी जान से मारने की धमकी.

NEEMUCH DIST HOSPITAL RUCKUS
नीमच जिला अस्पताल में नशे में धुत युवक ने किया हंगामा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 2:32 PM IST

Updated : October 24, 2025 at 3:01 PM IST

नीमच: मध्य प्रदेश के नीमच जिला अस्पताल में नशे में धुत एक युवक दोस्त संग इलाज कराने पहुंचा. जहां अस्पताल में पर्ची बनवाने की बात पर भड़के युवक ने हॉस्पिटल के भीतर घुसकर जमकर उत्पात मचाया और गेट का कांच तोड़ दिया. इस दौरान आरोपी ने डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी और मेडिकल स्टाफ से अभद्र व्यवहार किया. डॉक्टर की शिकायत पर कैंट थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है. इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

पर्ची कटवाने की बात सुन हुआ आगबबूला

पूरा मामला दिवाली की रात का बताया जा रहा है. नशे में धुत एक युवक सांस लेने में परेशानी होने पर अपने एक साथी संग जिला चिकित्सालय पहुंचा था. जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने युवक को नियमानुसार पर्ची बनवाने की बात कही. इससे वह आगबबूला हो गया और परिसर में जमकर हंगामा किया.

जिला अस्पताल में नशे में धुत युवक का हंगामा (ETV Bharat)

गेट का कांच तोड़ दिया

आरोपी की पहचान सोनू (19) माली नीमच शहर निवासी के रूप में हुई है. डॉक्टर से विवाद के दौरान उसने गुस्से में आकर अस्पताल के दरवाजे पर मुक्का मारा, जिससे दरवाजे का कांच टूट गया और उसके हाथ में भी गंभीर चोट आई. इसके बाद भी युवक नहीं रूका और अस्पताल परिसर में गाली-गलौज करता रहा. इस घटना से अस्पताल में भर्ती अन्य मरीज और उनके परिजन दहशत में आ गए.

डॉक्टर को जान से मारने की धमकी

ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर राहुल मालाकार ने बताया कि "युवक नशे में इतना धुत था कि बार-बार गाली-गलौज कर रहा था. डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दे रहा था. इसके बावजूद, अस्पताल स्टाफ ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए घायल युवक का प्राथमिक उपचार किया. इस दौरान अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और शासकीय कार्य में बाधा भी डाला. घटना की सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस को दी गई."

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. जिसमें साफ दिख रहा है कि आरोपी युवक डॉक्टर कक्ष के कांच के गेट पर मुक्का मार रहा है. जोरदार प्रहार से कांच चकनाचूर हो गया और युवक के हाथ में भी गंभीर चोट लगी. इसके बाद मौके पर मौजूद स्टाफ ने तुरंत हालात संभाले और घायल युवक का प्राथमिक उपचार किया.

हंगामे के बाद डॉक्टर राहुल मालाकार ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से अभद्र व्यवहार करने और जान से मारने की धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. डॉक्टरों और स्टाफ ने प्रशासन से अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

