ETV Bharat / state

नीमच में परिचितों ने ही किया युवक का अपहरण, बंधक बना 25 लाख फिरौती वसूली

नीमच में प्रॉपर्टी में मुनाफे का झांसा देकर 4 बदमाशों ने युवक को किया अगवा. फिरौती मिलने पर छोड़ा. राकेश राठौर की रिपोर्ट.

Neemuch Youth Kidnapped
प्रॉपर्टी में मुनाफे का झांसा दे बदमाशों ने युवक को किया अगवा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 1:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नीमच/भोपाल : शहर में अपहरण का सनसनीखेज मामला हुआ. प्रॉपर्टी में भारी मुनाफे का झांसा देकर युवक का अपहरण कर लिया गया. अपहरण के बाद युवक को बंधक बनाकर मारपीट की गई. अपहर्ताओं ने युवक से 25 लाख फिरौती वसूली, फिर छोड़ा. घर पहुंचने के बाद पीड़ित युवक ने परिजनों को साथ लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ अपहरण व फिरौती की सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

जमीन खरीदने के नाम पर फंसाया

पीड़ित युवक 28 वर्षीय हर्षित चोपड़ा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया "उसके परिचित कमलेश धनगर से राजस्थान के निम्बाहेड़ा में जमीन खरीदने की बात हुई. उसने बताया इस प्रॉपर्टी में निवेश से भारी मुनाफा होगा. झांसे में आकर वह उसके साथ चला गया. निम्बाहेड़ा पहुंचने पर दो अन्य लोग साथ हो लिए. इसके बाद उसे सुनसान इलाके में ले गए. वहां इन लोगों ने उसके ऊपर पिस्टल तान दी और मारपीट शुरू कर दी."

नीमच कैंट थाना प्रभारी विजय सागरिया (ETV BHARAT)

फिरौती में 50 लाख मांगे, 25 लाख पर बनी बात

आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी. हर्षित ने रिश्तेदारों और परिचितों को कॉल करके पैसों का इंतजाम करने की बात कही. युवक ने 15 लाख रुपये नीमच से मंगवाए गए, जबकि 10 लाख रुपये निम्बाहेड़ा में एक परिचित के जरिए जुटाए. कुल 25 लाख रुपये वसूलने के बाद भी आरोपी संतुष्ट नहीं हुए और बाकी राशि के लिए दबाव बनाते रहे. पीड़ित युवक का कहना है "सभी आरोपी एक ढाबे पर शराब पी रहे थे. इस बीच वह चकमा देकर भाग निकला."

आरोपियों को गिरफ्तार करने पुलिस रवाना

कैंट थाना प्रभारी विजय सागरिया ने बताया "पीड़ित की रिपोर्ट पर कमलेश धनगर, प्रथम प्रजापत और दो अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(3), 308(5), 115(2), 351(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीमें रवाना कर दी गई हैं. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि पीड़ित और आरोपियों के बीच पहले से कोई व्यावसायिक लेन-देन का विवाद तो नहीं था."

ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देकर लूटा

भोपाल के मिसरोद इलाके में क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी बनकर बदमाशों ने हरदा निवासी युवक को एमड़ी ड्रग्स केस मे फंसाने की धमकी देकर सोने की चैन लेकर फरार हो गए. आरोपियों में एक महिला भी शामिल बताई जा रही है. फारयदी की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है. बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

Robbed threat drug case
ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देकर लूटा (Neemuch Youth Kidnapped)

बदमाशों के नेटवर्क की जांच

एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया "आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले भी इसी तरह खुद को पुलिस अधिकारी बताकर अन्य लोगों के साथ वारदातें की हैं या नहीं. पुलिस पूरे गिरोह के नेटवर्क और आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है."

TAGGED:

CRIMINALS MISLED INVESTMENT
NEEMUCH EXTORTED 25 LAKH
DEMAND 50 LAKH RANSOM
MADHYA PRADESH NEWS
NEEMUCH YOUTH KIDNAPPED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.