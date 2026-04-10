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टेस्ट ड्राइव के नाम पर कार लेकर हुआ रफूचक्कर, प्रेमिका से जाल बिछाकर बुलवाया फिर दे दनादन

नीमच के मनासा में इंदौर के कार शोरूम मालिक ने साथियों सहित कार चोर को बेरहमी से पीटा. पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार.

NEEMUCH MAN ABSCONDING WITH CAR
टेस्ट ड्राइव के नाम पर कार लेकर हुआ था युवक रफूचक्कर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 10:21 PM IST

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Updated : April 10, 2026 at 10:51 PM IST

3 Min Read
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नीमच: इंदौर के एक निजी शोरूम से कार लेकर फरार होने वाले युवक को फिल्मी स्टाइल में पकड़ा गया. इसके बाद शोरूम मालिक और उसके साथियों ने युवक को प्रेमिका के जरिए बुलवाया और नीमच के बीच बाचार में उसकी लाठियों से बेरहमी से पिटाई की और उसे अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार होने वालों में युवक की प्रेमिका भी शामिल है.

टेस्ट ड्राइव के नाम पर कार लेकर हुआ था रफूचक्कर

इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में शाजापुर का रहने वाला 35 वर्षीय युवक एक निजी कार शोरूम पहुंचा. वहां उसने टेस्ट ड्राइव के बहाने एक कार मांगी और उसे लेकर फरार हो गया. शोरूम मालिक को जब अपनी गलती का अहसास हुआ, तब तक युवक कार लेकर फरार हो चुका था तभी से पुलिस और शोरूम मालिक कार चोर की तलाश में थे. शोरूम मालिक उसकी लगभग 1 माह से तलाश कर रहा था.

प्रेमिका से जाल बिछाकर युवक को बुलवाया

पुलिस और शोरूम मालिक की टीम लगातार युवक की लोकेशन ट्रेस कर रही थी. शोरूम मालिक को जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि वह पिछले एक महीने से नीमच जिले के मनासा में किराए का कमरा लेकर रह रहा है. इस युवक को पकड़ने के लिए शोरूम मालिक और उसके साथियों ने एक प्लान तैयार किया.

कार शोरूम मालिक ने युवक की प्रेमिका का सहारा लिया. प्रेमिका ने अपने प्रेमी को मनासा में ही मिलने के बहाने एक तय जगह पर बुलाया. उसके बुलाने पर पहुंचा युवक इस बात से बेखबर था कि वहां कार शोरूम मालिक अपने साथियों के साथ उसका इंतजार कर रहा था.

बीच सड़क पर युवक को बेरहमी से पीटा

जैसे ही युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा, वहां पहले से घात लगाकर बैठे इंदौर के कार शोरूम मालिक और उसके साथियों ने उसे घेर लिया. इसके बाद जब युवक ने कार शोरूम मालिक को बताया कि उसने कार बेच दी है, तो कार शोरूम मालिक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

मनासा के बीच बाजार में मौजूद 3 महिलाओं और 3 पुरुषों ने मिलकर युवक पर लाठियों से हमला बोल दिया. युवक बीच सड़क पर लहूलुहान होकर तड़पता रहा और रहम की भीख मांगता रहा लेकिन सभी ने मिलकर उसे बेहोश होने तक जमकर पीटा. इस दौरान सड़क पर कई लोग मौजूद थे लेकिन किसी ने भी युवक का बीच बचाव नहीं किया और सभी तमाशबीन बने रहे.

पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 6 को किया गिरफ्तार

शुक्रवार को जब इस घटना का वीडियो सर्कुलेट होने पर मनासा पुलिस हरकत में आई और मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

मनासा थाना प्रभारी निलेश अवस्थी ने बताया कि "शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए इंदौर निवासी एहसान, शुभम और शेखर के साथ ही दुर्गा, रेणुका और बबीता को हिरासत में लिया गया है. घायल प्रकाश ने अपनी प्रेमिका पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है. पुलिस फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है."

Last Updated : April 10, 2026 at 10:51 PM IST

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