नीमच कलेक्ट्रेट के सामने महिला ने सजा दी किचन, बोली-यहां जलाऊंगी चूल्हा

नीमच कलेक्ट्रेट के सामने महिला ने सजा दी किचन ( ETV Bharat )

नीमच: एक महिला दो थैले यानि बैग में सामान लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और उसके सामने ही अपना सामान निकालकर बैठ गई. महिला बोलने लगी, वह कलेक्ट्रेट के सामने ही चूल्हा जलाएगी. जब कई शिकायतों के बाद महिला की सुनी गई, तब उसने प्रदर्शन का यह तरीका अपनाया. महिला का कहना है कि वह 2013 से आवास के लिए आवेदन कर रही हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई. सुमित्रा ने आरोप लगाया कि पात्रों को नजरअंदाज कर अपात्रों को लाभ दिया जा रहा है. कलेक्टर के आश्वासन के बाद उन्होंने धरना समाप्त कर जल्द न्याय की मांग की.

चूल्हा-कड़ाही के साथ अनोखा प्रदर्शन

नीमच कलेक्ट्रेट के बाहर एक अनोखा नजारा देखने को मिला. शहाबुद्दीन बाबा मार्ग पर किराए के मकान में रहने वाली विधवा महिला सुमित्रा खींची प्रधानमंत्री आवास योजना और पट्टा न मिलने से नाराज है. वह चूल्हा-कड़ाही और बर्तन लेकर धरने पर बैठ गई. उसने कलेक्ट्रेट के सामने चूल्हा जलाया, भगवान की मूर्तियां रखीं और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई.

नीमच में महिला का प्रदर्शन (ETV Bharat)

2013 से आवास योजना के लिए कर रहीं आवेदन

सुमित्रा ने बताया कि "वह वर्ष 2013 से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कर रही हैं, लेकिन अब तक किसी अधिकारी ने उनकी सुनवाई नहीं की. उनका कहना है कि वह 2011 से किराए के मकानों में रह रही हैं और अब किराया देना भी मुश्किल हो गया है. महिला ने आरोप लगाया कि अधिकारी उनकी फाइलों को लगातार टालते आ रहे हैं और पात्र हितग्राहियों को नजर अंदाज किया जा रहा है."