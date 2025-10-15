ETV Bharat / state

नीमच कलेक्ट्रेट के सामने महिला ने सजा दी किचन, बोली-यहां जलाऊंगी चूल्हा

नीमच में परेशान महिला हितग्राही का अनोखा प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट के सामने सजा दी किचन, बोली यहीं जलाऊंगी चूल्हा.

NEEMUCH WOMAN UNIQUE PROTEST
नीमच कलेक्ट्रेट के सामने महिला ने सजा दी किचन (ETV Bharat)


By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 1:57 PM IST


नीमच: एक महिला दो थैले यानि बैग में सामान लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और उसके सामने ही अपना सामान निकालकर बैठ गई. महिला बोलने लगी, वह कलेक्ट्रेट के सामने ही चूल्हा जलाएगी. जब कई शिकायतों के बाद महिला की सुनी गई, तब उसने प्रदर्शन का यह तरीका अपनाया. महिला का कहना है कि वह 2013 से आवास के लिए आवेदन कर रही हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई. सुमित्रा ने आरोप लगाया कि पात्रों को नजरअंदाज कर अपात्रों को लाभ दिया जा रहा है. कलेक्टर के आश्वासन के बाद उन्होंने धरना समाप्त कर जल्द न्याय की मांग की.

चूल्हा-कड़ाही के साथ अनोखा प्रदर्शन

नीमच कलेक्ट्रेट के बाहर एक अनोखा नजारा देखने को मिला. शहाबुद्दीन बाबा मार्ग पर किराए के मकान में रहने वाली विधवा महिला सुमित्रा खींची प्रधानमंत्री आवास योजना और पट्टा न मिलने से नाराज है. वह चूल्हा-कड़ाही और बर्तन लेकर धरने पर बैठ गई. उसने कलेक्ट्रेट के सामने चूल्हा जलाया, भगवान की मूर्तियां रखीं और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई.

नीमच में महिला का प्रदर्शन (ETV Bharat)

2013 से आवास योजना के लिए कर रहीं आवेदन

सुमित्रा ने बताया कि "वह वर्ष 2013 से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कर रही हैं, लेकिन अब तक किसी अधिकारी ने उनकी सुनवाई नहीं की. उनका कहना है कि वह 2011 से किराए के मकानों में रह रही हैं और अब किराया देना भी मुश्किल हो गया है. महिला ने आरोप लगाया कि अधिकारी उनकी फाइलों को लगातार टालते आ रहे हैं और पात्र हितग्राहियों को नजर अंदाज किया जा रहा है."

धरने में सजा दी रसोई

धरने के दौरान सुमित्रा ने गेट के बाहर बेलन, कड़ाही, चम्मच, बर्तन और भगवान की मूर्तियां एक लाइन में सजा दी. उन्होंने कहा "नगर पालिका ने पट्टा देने का वादा किया था, पर अब तक पूरा नहीं हुआ. जब रहने को घर नहीं, तो अपना सामान कहां रखें?" उनकी इस अनोखी जिद ने राहगीरों और अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

WOMAN ACCUSES MUNICIPAL EMPLOYEES
बर्तन और दस्तावेज लेकर कलेक्ट्रेट के सामने बैठी महिला (ETV Bharat)

कलेक्टर के आश्वासन के बाद खत्म हुआ धरना

वहीं सूचना मिलते ही कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने महिला की बात सुनी और भरोसा दिलाया कि उनका मामला टीएल बैठक में शामिल कर प्राथमिकता से निपटाया जाएगा. आश्वासन मिलने के बाद सुमित्रा ने धरना समाप्त किया और अपना सामान समेटकर घर लौट गई.

महिला की मांग पात्रों को न्याय मिले

सुमित्रा खींची ने प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास और पट्टा वितरण की संपूर्ण जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि कई पात्र परिवार वर्षों से प्रतीक्षा में हैं. जबकि जिनके पास पहले से पक्के मकान हैं, उन्हें योजना का लाभ दिया जा रहा है. उन्होंने प्रशासन से न्याय और पारदर्शिता की मांग की है.

