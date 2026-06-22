नीमच में अतिथि बनकर पहुंचे BJP विधायक, ग्रामीणों ने सुनाई खरी-खोटी, कार्यक्रम छोड़ भागे
नीमच में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भूमिपूजन में पहुंचे थे बीजेपी विधायक, ग्रामीणों ने जताया विरोध, कार्यक्रम बीच में छोड़कर जाने लगे विधायक ओमप्रकाश सकलेचा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 12:58 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 1:05 PM IST
नीमच: जावद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा को अपने ही क्षेत्र की जनता के विरोध का सामना करना पड़ा. ग्रामीणों ने उन्हें घेरकर सड़क नहीं बनाने की बात पर जमकर खरी खोटी सुनाई. जिसके बाद विरोध बढ़ता देख जब विधायक मौके से रवाना होने लगे तो ग्रामीणों ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की है. घटना रविवार की है.
भूमिपूजन कार्यक्रम में पहुंच थे बीजेपी विधायक
दरअसल, पूरा मामला जावद विधानसभा क्षेत्र के बांगरेड़ गांव का है. जहां की जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क अब तक नहीं बनी है. ग्रामीण द्वारा बार-बार मांग किए जाने पर विधायक ने इस सड़क को बनवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन रविवार को जब विधायक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होने बांगरेड़ गांव पहुंचे, तो ग्रामीणों ने उनका विरोध कर दिया.
ग्रामीणों ने जताया विरोध, संबोधन छोड़कर जाने लगे विधायक
विधायक के संबोधन के दौरान ग्रामीणों ने सड़क निर्माण का मुद्दा उठाते हुए चोर-चोर के नारे लगाए गए. जिसे लेकर विधायक के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच जमकर बहस हो गई. स्थानीय लोगों का कहना था कि स्वास्थ्य केंद्र बनने से पहले गांव तक पक्की सड़क होना जरूरी है. कच्चे रास्ते के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भारी परेशानी होती है. ग्रामीणों का विरोध बढ़ता देख विधायक ओमप्रकाश सकलेचा मंच छोड़कर जाने लगे तो ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी घेर ली और नारेबाजी शुरू कर दी.
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4 साल से सड़क बनाने की मांग कर रहे ग्रामीण
विधायक ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने. इसके बाद विधायक के समर्थकों एवं सुरक्षाकर्मियों की कुछ ग्रामीणों से धक्का मुक्की भी हुई. ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 4 सालों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस मामले में विधायक ओम प्रकाश सकलेचा से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया. उनके पीआर प्रभारी जयदीप ने बताया कि "ओम प्रकाश सकलेचा रविवार रात ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं."