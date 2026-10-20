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नीमच में ट्रक वालों ने किया चक्काजाम, RTO नाके में आग लगाई, हाईवे पर 4 घंटे थमे रहे वाहन

नीमच के नयागांव आरटीओ बैरियर पर आग लगाकर हंगामा ( ETV BHARAT )

नीमच : मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित नयागांव आरटीओ बैरियर पर सोमवार शाम अचानक हालात बिगड़ गए. ट्रक चालक और उसकी पत्नी के साथ चेकिंग के दौरान मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर ट्रक वालों का गुस्सा भड़क उठा. आक्रोशित चालकों ने हाईवे पर गाड़ियां खड़ी कर चक्काजाम कर दिया और बैरियर परिसर में बने आरटीओ चेकिंग नाके में आग लगा दी. इस कारण नीमच-महू मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई.

हाईवे पर 4 किलोमीटर लंबा जाम