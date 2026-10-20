नीमच में ट्रक वालों ने किया चक्काजाम, RTO नाके में आग लगाई, हाईवे पर 4 घंटे थमे रहे वाहन
नीमच-राजस्थान सीमा पर हाईवे पर देर रात तक बवाल. ट्रक चालकों ने किया हंगामा. चेकिंग के दौरान मारपीट से भड़के ट्रक ड्राइवर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 8:07 AM IST
नीमच : मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित नयागांव आरटीओ बैरियर पर सोमवार शाम अचानक हालात बिगड़ गए. ट्रक चालक और उसकी पत्नी के साथ चेकिंग के दौरान मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर ट्रक वालों का गुस्सा भड़क उठा. आक्रोशित चालकों ने हाईवे पर गाड़ियां खड़ी कर चक्काजाम कर दिया और बैरियर परिसर में बने आरटीओ चेकिंग नाके में आग लगा दी. इस कारण नीमच-महू मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई.
हाईवे पर 4 किलोमीटर लंबा जाम
हंगामे और आगजनी के कारण नीमच-महू हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई. करीब 4 घंटे से अधिक समय तक हाईवे पर चक्काजाम की स्थिति बनी रही, जिससे नयागांव से जलिया चेकपोस्ट के आगे तक 4 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गईं. जाम में दूर-दराज़ से आ रहे आम यात्री, बसें और छोटे वाहन फंसे रहे. ट्रक वालों का कहना है कि बैरियर पर चेकिंग के दौरान आरटीओ कर्मचारियों और एक ट्रक चालक व उसकी पत्नी के बीच विवाद हो गया. कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की.
मारपीट मामले में कार्रवाई का आश्वासन
मारपीट की खबर पाते ही हाईवे पर दौड़ रहे ट्रक वालों में आक्रोश फैल गया. अलग-अलग राज्यों से आ रहे ट्रक चालक एकजुट हो गए और वसूली व मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया. आगजनी की घटना के बाद बैरियर पर तैनात कर्मचारी मौके से भाग गए. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे चालकों से बातचीत की और पीड़ित का मेडिकल कराने का आश्वासन दिया.
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कई घंटे की समझाइश पर माने ट्रक ड्राइवर्स
पुलिस व प्रशासन के अफसरों की कई घंटे की समझाइश के बाद ट्रक चालक शांत हुए. नीमच एएसपी हेमलता अग्रवाल ने बताया "नयागांव आरटीओ बैरियर पर ट्रक चालक और उसकी पत्नी के साथ आरटीओ कर्मचारियों द्वारा मारपीट की बात सामने आई थी. इसी बात को लेकर ट्रक चालकों ने नयागांव बैरियर पर जाम लगा दिया. पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. समझाइश देकर जाम खुलवा दिया गया है."