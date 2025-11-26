जाम में फंसा कर्मचारी, अटेंडेंस के लिए अधिकारी को किया वीडियो कॉल, भीड़ ने कर दी धुनाई
नीमच में एक सोलर प्लांट कर्मचारी को वीडियो कॉल पर बात करना पड़ा भारी, मुखबिर होने के शक में भीड़ ने किया हमला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 4:06 PM IST
नीमच: मध्य प्रदेश के नीमच से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां ड्यूटी पर जा रहा एक सोलर प्लांट कर्मचारी विरोध प्रदर्शन के कारण जाम में फंस गया था. उसने अपने अधिकारी को मौके की स्थिति बताने के लिए वीडियो कॉल किया. बस यही वीडियो कॉल उसकी मुसीबत का कारण बन गया. प्रदर्शनकारियों ने मुखबिर होने के शक में युवक की जमकर पिटाई कर दी.
हिंसक भीड़ ने कर्मचारी पर किया हमला
चक्का जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों को लगा कि युवक उनकी गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है या पुलिस को जानकारी दे रहा है. एक झटके में भीड़ ने उसे घेर लिया और बिना कुछ सोचे-समझे उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी. यह एक गंभीर गलतफहमी का नतीजा था, जहां एक निर्दोष व्यक्ति को भीड़ के गुस्से का शिकार होना पड़ा. पुलिस ने आनन-फानन में युवक को भीड़ की चंगुल से छुड़ाया और मौके से लेकर निकल गई, जिससे युवक की जान बच सकी.
आदिवासी युवक की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश
दरअसल, नीमच के दड़ौली गांव में मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला. यहां डंपर से कुचलकर एक आदिवासी युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने नीमच-सिंगोली मुख्य मार्ग पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया. लेकिन इस विरोध प्रदर्शन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. भीड़ की गलतफहमी का शिकार एक निर्दोष राहगीर (सोलर प्लांट कर्मचारी) बन गया, जिसकी बेरहमी से पिटाई की गई. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
करीब 4 घंटे तक चले इस भीषण चक्काजाम के बाद, प्रशासन हरकत में आ गया. मौके पर एसडीएम प्रीति संघवी और एसडीओपी रोहित राठौर सहित कई आला अधिकारी पहुंचे. आक्रोशित भीड़ और आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत की. अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि उनकी मांगें उचित माध्यम से पूरी की जाएगी. सड़क निर्माण कंपनी ने तत्काल 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया. इसके साथ ही, प्रशासन की ओर से संबल योजना के तहत 4 लाख रुपये की मदद का भरोसा भी दिया गया. जावद की एसडीएम प्रीति संघवी ने बताया कि "प्रशासन की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त किया और मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया."