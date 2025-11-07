ETV Bharat / state

नीमच टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर हिंसा, अधिकारियों को पीटा और वाहनों में तोड़फोड़, 33 पर FIR

भीड़ ने जेसीबी और कार में मचाई तोड़फोड़, 33 पर FIR, जानें क्यों टेक्सटाइल कंपनी का विरोध कर रहे ग्रामीण?

मोरवन टेक्सटाइल फैक्ट्री का विरोध हुआ हिंसक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 9:24 AM IST

Updated : November 7, 2025 at 9:43 AM IST

नीमच : 350 करोड़ रु लागत से मोरवन गांव में बन रही टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर विरोध उग्र हो गया है. इस फैक्ट्री को लेकर पिछले 25 दिनों से ग्रामीण विरोध कर रहे थे लेकिन गुरुवार को विरोध हिंसक हो गया. गुस्साई भीड़ ने कंपनी परिसर में घुसकर इंजीनियरों और कर्मचारियों पर पथराव कर दिया और कई कर्मचारी-अधिकारियों को दौड़ाकर पीटा, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं.

भीड़ ने जेसीबी और कार में मचाई तोड़फोड़, 33 पर FIR

प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने जेसीबी और कारों में भी जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए किसान नेता राजकुमार अहीर और पूरन अहीर सहित 33 लोगों पर मामला दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पूरे मोरवन गांव में तनाव के चलते अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

NEEMUCH JAVAD FACTORY CASE
फैक्ट्री कर्मचारियों के साथ वाहनों पर बरसाए पत्थर (Etv Bharat)

टेक्सटाइल कंपनी का क्यों विरोध कर रहे ग्रामीण?

जिले की जावद तहसील अंतर्गत मोरवन गांव में तकरीबन 350 करोड़ रु की लागत से बन रही मेसर्स सुविधि रेयॉन्स प्राइवेट लिमिटेड टेक्सटाइल यूनिट को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और किसानों का विरोध जारी है. ग्रामीणों द्वारा पर्यावरण और जलस्रोतों को नुकसान की आशंका को लेकर इस फैक्ट्री का विरोध किया जा रहा है. इस हिंसक झड़प में कंपनी के इंजीनियर और कर्मचारी घायल हुए हैं.

जानकारी देते नीमच एसपी अंकित जैसवाल (Etv Bharat)

शांतिपूर्ण रैली ने लिया उग्र रूप

सुबह तक जहां मोरवन की महिलाएं 'फैक्ट्री हटाओ-बांध बचाओ' के नारे लगाते हुए पैदल रैली निकाल रही थीं, वहीं दोपहर होते-होते स्थिति पूरी तरह बदल गई. भीड़ ने निर्माणाधीन फैक्ट्री स्थल पर धावा बोल दिया और कंपनी के कर्मचारियों तथा इंजीनियरों को घेरकर उन पर पथराव किया. घायल इंजीनियर विपिन मिश्रा ने बताया कि वे सामान्य निर्माण कार्य करवा रहे थे, तभी कुछ लोग परिसर में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी.

Neemuch textile factory protest
ग्रामीणों ने फैक्ट्री अधिकारियों के वाहनों में की तोड़फोड़ (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें-

पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार, 33 पर FIR

नीमच एसपी अंकित जैसवाल ने बताया, '' मोरवन में जो टेक्सटाइल फैक्ट्री आ रही हे उसका लगातार ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस और राजस्व का बल वहां तैनात रहता था. अभी तक विरोध शांति से चल रहा था, लेकिन आज इस विरोध में ग्रामीणों ने महिलाओं को आगे भेजकर फैक्ट्री पर तोड़फोड़ करने का प्रयास किया है. कई लोगों को चोट आई है, पुलिस ने 33 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है.''

