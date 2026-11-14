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सॉफ्टवेयर इंजीनियर के 5 साल के भागीरथी प्रयास, सोकड़ी के साथ 9 गांव में पहली बार मिलेगा मोबाइल नेटवर्क

सॉफ्टवेयर इंजीनियर के 5 साल के भागीरथी प्रयास ( ETV Bharat GFX )

रतलाम/नीमच: हाई स्पीड इंटरनेट और 5G मोबाइल नेटवर्क के जमाने में मध्य प्रदेश में अब भी कई ऐसे गांव है जहां मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट दूर की कौड़ी बना हुआ है. नीमच के सोकड़ी गांव और आसपास के क्षेत्र में आज भी घरों के अंदर मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता है. फोन पर बात करना हो या इंटरनेट चलाने हो, घर की छत पर जाकर मोबाइल का नेटवर्क ढूंढना पड़ता है.

गांव की इस समस्या को कोरोना लॉकडाउन के दौरान घर लौटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने समझा और इसके समाधान के लिए 5 साल के भागीरथी प्रयास के बाद बीएसएनल का टावर गांव में लगवाने में वह सफल हुए हैं. दिसंबर महीने में बीएसएनल का यह टावर शुरू हो जाएगा और गांव को 4G इंटरनेट के साथ बीएसएनल का मोबाइल नेटवर्क भी मिलने लगेगा.