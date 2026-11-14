सॉफ्टवेयर इंजीनियर के 5 साल के भागीरथी प्रयास, सोकड़ी के साथ 9 गांव में पहली बार मिलेगा मोबाइल नेटवर्क
नीमच के सोकड़ी गांव में बीएसएनएल ने खड़ा किया मोबाइल टावर, छात्रों और किसानों को मिलेगा फायदा. दिव्यराज सिंह के साथ राकेश मालवीय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 8:49 PM IST
रतलाम/नीमच: हाई स्पीड इंटरनेट और 5G मोबाइल नेटवर्क के जमाने में मध्य प्रदेश में अब भी कई ऐसे गांव है जहां मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट दूर की कौड़ी बना हुआ है. नीमच के सोकड़ी गांव और आसपास के क्षेत्र में आज भी घरों के अंदर मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता है. फोन पर बात करना हो या इंटरनेट चलाने हो, घर की छत पर जाकर मोबाइल का नेटवर्क ढूंढना पड़ता है.
गांव की इस समस्या को कोरोना लॉकडाउन के दौरान घर लौटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने समझा और इसके समाधान के लिए 5 साल के भागीरथी प्रयास के बाद बीएसएनल का टावर गांव में लगवाने में वह सफल हुए हैं. दिसंबर महीने में बीएसएनल का यह टावर शुरू हो जाएगा और गांव को 4G इंटरनेट के साथ बीएसएनल का मोबाइल नेटवर्क भी मिलने लगेगा.
'गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से शिफ्ट होना पड़ा नीमच'
बमोरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सोकड़ी गांव सहित आसपास के करीब 9 गांव में मोबाइल नेटवर्क की समस्या वर्षों से बनी हुई है. गांव के लोगों के पास मोबाइल फोन तो हैं लेकिन नेटवर्क ढूंढने के लिए उन्हें घर की छत या खेतों पर जाना पड़ता है. नेटवर्क नहीं होने की वजह से इंटरनेट से जुड़े कोई भी कार्य घर पर नहीं किए जा सकते हैं.
सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर दौलत सिंह झाला 2020-21 में जब लॉकडाउन के दौरान अपने घर पहुंचे तो उन्हें वर्क फ्रॉम होम जॉब करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया, "यही नहीं परिवार के बच्चों को भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करने में समस्या आई. जिसके लिए उन्हें नीमच शहर में शिफ्ट होना पड़ा. लेकिन गांव के लोगों और परिवार की समस्या जस की तस बनी हुई थी."
'निजी मोबाइल कंपनियों ने नहीं दिखाई रुचि'
सॉफ्टवेयर इंजीनियर दौलत सिंह ने बताया, "इसके बाद निजी मोबाइल कंपनियों से संपर्क कर गांव में नेटवर्क नहीं आने की समस्या के बारे में चर्चा की लेकिन महज 400 की आबादी वाले इस गांव की समस्या को लेकर किसी भी निजी मोबाइल कंपनी ने ध्यान नहीं दिया. इसके बाद बीएसएनएल के स्थानीय कार्यालय में संपर्क करने पर दूरसंचार मंत्रालय की दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की योजना के बारे में पता चला. इसके बाद गांव में मोबाइल टावर लगवाने के लिए उन्होंने पत्राचार शुरू किया."
'सबसे पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन'
मोबाइल टावर के लिए लंबे समय तक प्रयास करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर दौलत सिंह ने बताया, "उन्हें स्थानीय बीएसएनएल कार्यालय से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की योजना के बारे में तो जानकारी मिल गई थी लेकिन इसकी शुरुआत कैसे की जाए इस बारे में पता नहीं था. सबसे पहले ग्राम पंचायत और जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर उनसे अनुशंसा करवाई गई. इसके बाद केंद्र सरकार के पीजी पोर्टल पर ऑनलाइन और स्थानीय बीएसएनएल कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन दर्ज करवाया."
'5 साल तक पत्राचार, विधायक, सांसद से संपर्क'
सॉफ्टवेयर इंजीनियर दौलत सिंह ने बताया, "स्थानीय विधायक दिलीप सिंह परिहार और सांसद सुधीर गुप्ता ने उनके गांव की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए पूरी मदद की. आवेदन करने के बाद लगातार उसका फॉलोअप भी लिया. इस प्रक्रिया में करीब 2 से 3 साल गुजर गए. इसके बाद सांसद सुधीर गुप्ता के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात कर क्षेत्र की समस्या के बारे में जानकारी दी. उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए गांव में बीएसएनल का टावर लगाए जाने का आश्वासन दिया. इसके बाद बीएसएनएल के स्थानीय कार्यालय से लेकर क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय कार्यालय तक लगातार पत्राचार ,फोन एवं ईमेल के माध्यम से संपर्क किया गया.
रंग लाई 5 साल की मेहनत, लग गया टावर
सॉफ्टवेयर इंजीनियर दौलत सिंह ने बताया, "अब 5 सालों से किया जा रहे प्रयासों का फल उन्हें तब मिला, जब बीएसएनएल ने उनके गांव में टावर लगाने की स्वीकृति से संबंधित पत्र उन्हें भेजा. इसके बाद अब गांव में टावर लगाने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है. कुछ तकनीकी उपकरण लग जाने के बाद बीएसएनल का टावर जल्दी ही शुरू हो जाएगा."
'संचार मंत्रालय देश के दूरस्थ इलाकों में पहुंचा रहा 4G इंटरनेट'
केंद्रीय संचार मंत्रालय देश के उन दूरस्थ इलाकों तक मोबाइल नेटवर्क और 4G इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है. जहां वर्तमान में मोबाइल नेटवर्क नहीं है या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है. मार्च 2026 में करीब 11500 गांव में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट उपलब्ध नहीं था. जिस पर संचार मंत्रालय द्वारा मोबाइल टावर लगाने और नेटवर्क उपलब्ध करवाने पर काम किया जा रहा है.
बीएसएनएल के स्थानीय अधिकारी पंकज लोहारिया ने बताया, "4G संतृप्त परियोजना के अंतर्गत नीमच जिले के सोकड़ी गांव में भी बीएसएनएल द्वारा टावर स्थापित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है. उपकरणों का इंस्टालेशन होते ही सोकड़ी गांव सहित आसपास के 9 गांव तक बीएसएनएल के 4G मोबाइल नेटवर्क का लाभ लोगों को मिल सकेगा."
नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने बताया, "क्षेत्र के युवा दौलत सिंह मोबाइल नेटवर्क की समस्या हल कराने के लिए हमेशा सक्रिय रहे हैं. क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क एवं इंटरनेट की सुविधा मिलने से स्थानीय ग्रामीण और छात्र-छात्राओं को भी इसका लाभ मिल सकेगा."
गांव में ही मिलेगा इंटरनेट, छात्रों और किसानों को मिलेगा फायदा
सोकड़ी गांव में मोबाइल टावर लगाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है. जल्दी ही उपकरण इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो जाएगा. इसके बाद गांव में मोबाइल नेटवर्क की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी. 4G इंटरनेट की सुविधा मिलने से गांव के छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई और कोचिंग के लिए सस्ता इंटरनेट मिलेगा. वहीं, किसानों को भी सभी किस्म के ऑनलाइन पंजीयन, खाद के ई टोकन और ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट जैसे इंटरनेट से किए जाने वाले कार्य करने में मदद मिलेगी.