अग्निवीर से चूकने के बाद नहीं टूटा युवक का हौसला, 30 से 40 बच्चों को रोज पढ़ाकर संवार रहा बेटियों का भविष्य
नीमच में वेश्यावृत्ति की बेड़ियां तोड़ने का माध्यम बन रही शिक्षा. समुदाय के छोटे बच्चों को निशुल्क पढ़ाने का सोहेल ने उठाया बीड़ा. रिपोर्ट-राकेश राठौर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 8:35 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 8:50 PM IST
नीमच: बच्चे, ब्लैकबोर्ड और पहाड़े, गिनती का शोर. ये तस्वीर किसी स्कूल की नहीं बल्कि उस घर के बाहर की है जिसमें सोहेल मालवीय बीते करीब 1 साल से अपनी बस्ती के बच्चों को निशुल्क तालीम दे रहे हैं. सूरज के निकलते ही उनके घर के सामने का आंगन बच्चों से भर जाता है और फिर शुरू होती है 2 घंटे की क्लास. बांछड़ा समुदाय के ये ऐसे बच्चे हैं जिन्हें या तो उनके माता-पिता स्कूल नहीं भेजते या वे बच्चे किसी कारण स्कूल नहीं जा पाते.
जहां जन्मे वहीं बच्चों का भविष्य संवारने की उठाई जिम्मेदारी
जिस समुदाय को लंबे समय से वेश्यावृत्ति, देह व्यापार और कच्ची शराब बनाने जैसी पुरानी कुरीतियों के कारण समाज हीन नजर से देखता आया है, उसी समुदाय के युवा सोहेल मालवीय ने बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है. बांछड़ा बस्ती में ही जन्मे और यहीं कुरीतियों के बीच पले-बढ़े सोहेल बीते करीब 1 साल से छोटे बच्चों को निशुल्क पढ़ा रहे हैं. नीमच से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत नेवड़ से सटी बांछड़ा बस्ती की तस्वीर अब धीरे-धीरे बदल रही है.
'बेटियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश'
सोहेल मालवीय बताते हैं, "समाज में चल रहीं कुरीतियों और यहां लड़कियों को कम उम्र से ही देह व्यापार में ढकलने के चलते उन्होंने बच्चों खासकर बेटियों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है. अभी 30 से 40 बच्चे रोज सुबह यहां पहुंचते हैं और उन्हें सुबह 7 से 9 बच्चे तक निशुल्क पढ़ाते हैं. ब्लैकबोर्ड के माध्यम से और एक एक बच्चे को उनके बीच बैठकर पढ़ाते हैं."
सोहेल कहते हैं, "समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश जारी है, ताकि छोटी बच्चियां बड़ी होकर बांछड़ा समाज में चले आ रहे देह व्यापार को नहीं अपनाएं और आगे चलकर वे खुद अपने अच्छे बुरे का फैसला ले सकें."
वर्दी से चूके तो बस्ती में शुरू किया पढ़ाना
सोहेल खुद अग्निवीर में भर्ती की तैयारी कर रहे थे लेकिन अंतिम मेरिट सूची में उनका नाम नहीं आ सका. फौज में जाने का मौका न मिलने के बावजूद उन्होंने निराश होने के बजाय अपने समुदाय के बच्चों को पढ़ाने का रास्ता चुना. नेवड़ की बांछड़ा बस्ती से स्कूल की दूरी करीब डेढ़ से 2 किलोमीटर है. रास्ता लंबा होने के कारण कई बच्चे रोजाना स्कूल नहीं पहुंच पाते थे. इसी वजह से सोहेल ने सुबह 7 से 9 बजे तक 2 घंटे की निशुल्क क्लास शुरू की.
सोहेल का मानना है, "पढ़ाई से बच्चों की समझ बढ़ेगी और उनमें पढ़ाई की रुचि होने से वे भी आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर बनने के साथ सरकारी नौकरी की ओर भी कदम बढ़ा पाएंगे."
'बचपन से शुरू हो जाता है देह व्यापार में धकेलना का दबाव'
बांछड़ा समुदाय में चली आ रही पुरानी कुरीतियों का सीधा असर बेटियों की जिंदगी और उनके बचपन पर पड़ता रहा है. कई घरों में बेटी के जन्म से लेकर उनके बालिग होने तक उसे वेश्यावृत्ति और देह व्यापार की ओर धकेलने का दबाव दिया जाता है. वहीं लड़कों का रुझान कच्ची शराब बनाने की ओर चला जाता है, क्योंकि इस समुदाय के लोग कच्ची शराब बनाने के अवैध व्यापार से भी जुड़े होते हैं.
सोहेल मालवीय बताते हैं, "आसान कमाई के चक्कर में कम उम्र की बच्चियों का जीवन दांव पर लग जाता है. इस समुदाय में शादी-ब्याह के दौरान लड़के पक्ष से 25 से 30 लाख रुपए तक का दहेज मांगा जाता है. गरीब परिवार के लड़के इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा पाते, जिससे शादी होने में मुश्किल आती है और कई बार हालात बिगड़ते हैं."
सोहेल का मानना है कि जब बेटियां 10वीं और 12वीं तक पढ़ेंगी, तब उनमें सही और गलत को पहचानने की समझ आएगी और वे सम्मान के साथ शादी करके अपना घर बसा सकेंगी.
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'निशुल्क शिक्षा में भी चुनौती'
सोहेल बताते हैं, "बस्ती के बच्चों को भी पढ़ाना आसान नहीं है. शुरुआत में कई माता-पिता बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजने से हिचकिचाते थे. उन्हें डर रहता है कि बच्चे पढ़-लिखकर समझदार हो जाएंगे तो गलत कामों के लिए तैयार नहीं होंगे. इसके बावजूद वे लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि धीरे-धीरे समुदाय की सोच में बदलाव आए."
'जाति प्रमाण पत्र बनवाना भी बड़ी समस्या'
शिक्षा के साथ बस्ती के लोगों के सामने जाति प्रमाण पत्र बनवाने की समस्या भी बड़ी चुनौती बनी हुई है. सोहेल मालवीय के अनुसार "जिन महिलाओं के पति साथ नहीं हैं या जिनके पास पिता के कागज नहीं हैं, उन्हें दफ्तरों में पिता का प्रमाण न होने के कारण भटकना पड़ता है. प्रमाण पत्र न होने से आगे फॉर्म भरने और नौकरी की प्रक्रिया में दिक्कत आती है."
सोहेल कहते हैं, "पुरानी कुप्रथा एक दिन में खत्म नहीं हो सकती, लेकिन लगातार पढ़ाई से समुदाय की सोच में धीरे-धीरे बड़ा बदलाव जरूर आएगा. उनकी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी ऐसी उन्हें उम्मीद है."