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अग्निवीर से चूकने के बाद नहीं टूटा युवक का हौसला, 30 से 40 बच्चों को रोज पढ़ाकर संवार रहा बेटियों का भविष्य

30 से 40 बच्चों को रोज पढ़ाकर संवार रहा बेटियों का भविष्य ( ETV Bharat GFX )

नीमच: बच्चे, ब्लैकबोर्ड और पहाड़े, गिनती का शोर. ये तस्वीर किसी स्कूल की नहीं बल्कि उस घर के बाहर की है जिसमें सोहेल मालवीय बीते करीब 1 साल से अपनी बस्ती के बच्चों को निशुल्क तालीम दे रहे हैं. सूरज के निकलते ही उनके घर के सामने का आंगन बच्चों से भर जाता है और फिर शुरू होती है 2 घंटे की क्लास. बांछड़ा समुदाय के ये ऐसे बच्चे हैं जिन्हें या तो उनके माता-पिता स्कूल नहीं भेजते या वे बच्चे किसी कारण स्कूल नहीं जा पाते.