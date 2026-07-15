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नीमच में 5 हजार के इनामी तस्करी ने दिखाया सियासी रसूख तो पुलिस की हवा टाइट

अफीम व डोडा तस्करी मामले में गिरफ्तार आरोपी के संबंध दिग्गज नेताओं से. सोशल मीडिया पर बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें.

Neemuch opium Smuggling
तस्करी मामले में गिरफ्तार आरोपी के संबंध दिग्गज नेताओं से (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 1:43 PM IST

3 Min Read
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नीमच : पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष के पति व विधायक प्रतिनिधि रहे सुरेश जाट को अफीम और डोडाचूरा की तस्करी में गिरफ्तार किया गया है. उस पर 5 हजार रुपये का इनाम था. आरोपी खुद को प्रदेश के दिग्गज नेताओं का करीबी बताता था. इसी रसूख के दम पर वह तस्करी करता रहा. गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस इस मामले में आरोपी के राजनेताओं के साथ संबंधों के बारे में कुछ भी कहने से बच रही है. दिग्गज नेताओं के साथ आरोपी के फोटो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं.

पुलिस व अफसरों पर झाड़ता था रौब

तस्कर के आरोपी सुरेश जाट के बड़े नेताओं से संबधों का खुलासा एक अन्य तस्कर सुखलाल धनगर ने पुलिस पूछताछ में किया है. आरोपी सुरेश जाट दिग्गज नेताओं के साथ खिंचवाई गई तस्वीरों के दम पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों पर अपना रौब झाड़ता था. 13 जुलाई को मनासा थाने की कंजार्डा चौकी प्रभारी श्याम कुमावत ने सुरेश जाट को गिरफ्तार कर लिया. चौकी प्रभारी श्याम कुमावत ने बताया "वर्ष 2023 के एनडीपीएस एक्ट के मामले आरोपी सुरेश जाट को गिरफ्तार किया है."

तस्कर ने पूछताछ में बताया था नाम

जैसे ही तस्करी के आरोपी सुरेश जाट की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से ही सोशल मीडिया सहित पूरे नीमच जिले में दिग्गज नेताओं के साथ सुरेश जाट की कई तस्वीरें और सेल्फी तेजी से सोशल मीडिया पर चलने लगे. तस्करी के नेटवर्क का खुलासा करीब 3 महीने पहले हुआ था, जब मनासा पुलिस ने वर्ष 2023 के एक एनडीपीएस मामले में फरार चल रहे तस्कर सुखलाल धनगर को गिरफ्तार किया था.

पुलिस हिरासत में हुई कड़ी पूछताछ में सुखलाल ने सुरेश जाट के नाम का खुलासा किया. उसने बताया कि तस्करी के इस खेल में सुरेश जाट मुख्य भूमिका निभा रहा था. उसी के इशारे पर माल की सप्लाई की जा रही थी. इस बड़े खुलासे के बाद से ही पुलिस सुरेश जाट की तलाश में जुट गई थी, लेकिन वह लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था.

एसपी ने गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया

कंजार्डा चौकी प्रभारी श्याम कुमावत को मुखबिर से सूचना मिली कि 5 हजार का इनामी आरोपी सुरेश जाट इलाके में देखा गया है. पुलिस टीम ने घेराबंदी की और उसे धर दबोचा. सुरेश जाट के खिलाफ मनासा थाने में अपराध क्रमांक 471/2023 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15, 29, 25 में मामले दर्ज हैं. पुलिस अधीक्षक ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. आरोपी सुरेश जाट के राजनीतिक रसूख का असर उसकी गिरफ्तारी के बाद भी देखने को मिला.

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