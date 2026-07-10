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तस्करों पर शिकंजा कसने वाला TI ही निकला आरोपी, 4.5 किलो अफीम की बरामदगी ने खोली परतें

नीमच: मध्य प्रदेश का नीमच-मंदसौर क्षेत्र देशभर में अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है. वैध खेती के साथ-साथ यह इलाका वर्षों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के कारण भी चर्चा में रहा है. समय-समय पर तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती रही है, लेकिन कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिन्होंने खाकी वर्दी की साख पर सवाल खड़े कर दिए. पुलिसकर्मियों की तस्करों से सांठ-गांठ और कुछ मामलों में सीधे तस्करी में संलिप्तता के आरोप लग चुके हैं. अब ऐसा ही एक मामला सामने आने के बाद नीमच और मंदसौर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

मामला 7 जुलाई को जिले की जीरन थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सीमखेड़ा फंटा, महू-नीमच हाईवे पर घेराबंदी की. बाइक सवार संदिग्ध को रोका जिसने अपना नाम मंगलसिंह पिता कुशालसिंह निवासी सीमखेड़ा बताया और घबरा गया. बारिश होने की वजह से संदिग्ध को हरकियाखाल पुलिस सहायता केंद्र पर ले जाकर तलाशी ली. पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से कैस्ट्रोल कंपनी की हरे रंग की प्लास्टिक बाल्टी में रखी 4 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती (ETV Bharat)

पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर खुलासा किया कि उसने जब्त की गई अफीम जीआरपी थाना प्रभारी कनहैयालाल भाटी से खरीदी थी. इस बयान के बाद जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई और पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए शामगढ़ जीआरपी थाना प्रभारी कनहैयालाल भाटी जो की (सहायक उप निरीक्षक) को गिरफ्तार कर लिया. कनहैयालाल भाटी मूल रूप से नीमच जिले के मनासा के रहने वाले हैं. वर्तमान मे वे शामगढ़ जीआरपी थाना प्रभारी है.

कन्हैयालाल भाटी खुद को बताता रहा निर्दोष