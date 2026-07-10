तस्करों पर शिकंजा कसने वाला TI ही निकला आरोपी, 4.5 किलो अफीम की बरामदगी ने खोली परतें
नीमच में खाकी पर लगा बड़ा दाग, 4.5 किलो अफीम मामले में जीआरपी थाना प्रभारी गिरफ्तार, जांच में खुली कथित तस्करी की कड़ी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 11:36 PM IST
नीमच: मध्य प्रदेश का नीमच-मंदसौर क्षेत्र देशभर में अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है. वैध खेती के साथ-साथ यह इलाका वर्षों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के कारण भी चर्चा में रहा है. समय-समय पर तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती रही है, लेकिन कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिन्होंने खाकी वर्दी की साख पर सवाल खड़े कर दिए. पुलिसकर्मियों की तस्करों से सांठ-गांठ और कुछ मामलों में सीधे तस्करी में संलिप्तता के आरोप लग चुके हैं. अब ऐसा ही एक मामला सामने आने के बाद नीमच और मंदसौर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.
मामला 7 जुलाई को जिले की जीरन थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सीमखेड़ा फंटा, महू-नीमच हाईवे पर घेराबंदी की. बाइक सवार संदिग्ध को रोका जिसने अपना नाम मंगलसिंह पिता कुशालसिंह निवासी सीमखेड़ा बताया और घबरा गया. बारिश होने की वजह से संदिग्ध को हरकियाखाल पुलिस सहायता केंद्र पर ले जाकर तलाशी ली. पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से कैस्ट्रोल कंपनी की हरे रंग की प्लास्टिक बाल्टी में रखी 4 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.
पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर खुलासा किया कि उसने जब्त की गई अफीम जीआरपी थाना प्रभारी कनहैयालाल भाटी से खरीदी थी. इस बयान के बाद जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई और पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए शामगढ़ जीआरपी थाना प्रभारी कनहैयालाल भाटी जो की (सहायक उप निरीक्षक) को गिरफ्तार कर लिया. कनहैयालाल भाटी मूल रूप से नीमच जिले के मनासा के रहने वाले हैं. वर्तमान मे वे शामगढ़ जीआरपी थाना प्रभारी है.
कन्हैयालाल भाटी खुद को बताता रहा निर्दोष
वहीं, आरोपी जीआरपी थाना प्रभारी कनहैयालाल भाटी को न्यायालय में पेश करने से पहले मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया जहां उसने चलते-चलते मीडिया से बातचीत में स्वयं को निर्दोष बताते हुए दावा किया कि उन्हें शामगढ़ थाना प्रभारी कपिल सौराष्ट्री ने साजिश के तहत फंसाया है.
दो दिन की पुलिस रिमांड
न्यायालय ने आरोपी कन्हैयालाल भाटी जीआरपी थाना प्रभारी को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. माना जा रहा है कि रिमांड के दौरान पूछताछ में इस हाई-प्रोफाइल मामले में कई और अहम खुलासे हो सकते हैं.
जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती ने बताया कि "जीरन पुलिस ने 4 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम (कीमत करीब 22.50 लाख रुपये) जब्त करने के मामले में अनुसंधान के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर शामगढ़ जीआरपी थाना प्रभारी कन्हैयालाल भाटी को गिरफ्तार किया है. आरोपी को विशेष एनडीपीएस न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है."
पुलिस महकमे में चर्चा का विषय
एक थाना प्रभारी का मादक पदार्थ की तस्करी जैसे गंभीर मामले में आरोपी बनना पूरे पुलिस विभाग के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है. इस घटनाक्रम ने नीमच और मंदसौर जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है और दोनों जिलों के पुलिसकर्मियों के बीच यह मामला चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है.
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वहीं, दूसरी ओर जीरन थाना पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई की भी सराहना हो रही है, जिसने बिना किसी पक्षपात के एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की. अब सबकी नजर पुलिस जांच पर है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में और किन-किन लोगों के नाम सामने आते हैं.