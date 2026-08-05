फसल बीमा राशि की भूलभुलैया में फंसे, एक से दूसरे विभाग की परिक्रमा कर रहे किसान
नीमच के कई गांवों में किसानों को पिछले साल की फसल बीमा राशि नहीं मिली. आंदोलन की चेतावनी. अवधकिशोर शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 2:04 PM IST
नीमच : जीरन तहसील के अधिकांश गांवों के किसानों में वर्ष 2024-25 की खरीफ फसल बीमा राशि नहीं मिलने से रोष है. किसानों ने जनसुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र बीमा राशि दिलाने की मांग की है. जीरन तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव घोकलखेड़ा, चल्दू, अर्निंयाबोराना, माताखेड़ी, बरखेड़ा सौंधिया, भंवरासा, कचोली सहित अन्य गांवों के किसानों का कहना है "प्रत्येक वर्ष की तरह फसल बीमा प्रीमियम की राशि इस वर्ष भी समय पर जमा कराई. इसके बावजूद वर्ष 2024-25 की खरीफ फसल बीमा राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई."
किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी
किसानों का कहना है कि बीमा राशि को लेकर बैंक मैनेजर का कहना है कि अभी तक कोई बीमा राशि नहीं आई है. आएगी तो आपको वैसे ही खाते में खाते में आ जाएगी. कई बार संबंधित बैंक में संपर्क करने पर उन्हें एक-दूसरे विभागों के पास भेजा जा रहा है, जिससे उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की तत्काल जांच कर संबंधित गांवों के पात्र किसानों को जल्द से जल्द खरीफ फसल बीमा की राशि उपलब्ध कराई जाए. यदि बीमा राशि के भुगतान को लेकर जल्दी ही कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन का रास्ता अपनाएगे. चल्दू के सरपंच महेंद्र सिंह ने बताया "समय पर प्रीमियम भरने के बाद भी किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है."
खेतों में जंगली सुअर और नीलगायों का आतंक
जीरन तहसील अंतर्गत ग्राम कराड़िया महाराज में इन दिनों जंगली सुअरों और नीलगायों का आतंक है. किसानों का कहना है कि झुंड के झुंड खेतों में घुसकर मक्का, पपीता सहित खरीफ सीजन की तैयार फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं. नुकसान से किसान आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हैं. कराड़िया महाराज निवासी किसान अम्बालाल पाटीदार ने बताया "3 बीघा खेत में करीब 20 हजार रुपये की लागत से 8 किलो अमेरिकन मक्का का बीज बोया था. इसके बाद डीएपी, यूरिया, कीटनाशकों और अन्य कृषि कार्यों पर कुल मिलाकर लगभग 50 हजार रुपये खर्च किए. फसल पूरी तरह तैयार होने ही वाली थी कि मात्र दो दिन में जंगली सुअरों ने पूरी फसल चौपट कर दी."
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सुअरों व नीलगायों से जान का भी खतरा
किसान देवकन्या बाई पाटीदार ने बताया "उनके 2 बीघा खेत में हाईब्रिड पपीते की फसल लगी है. सुरक्षा के लिए लोहे की जाली और तार फेंसिंग करने के बावजूद सुअरों के झुंड लगातार फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं. खेतों की रखवाली करना भी जोखिम भरा हो गया है. फसल बचाने के लिए किसानों को रातभर खेतों पर जागकर निगरानी करनी पड़ रही है. अधिकांश क्षेत्रों में किसानों के लिए खेती करना मुश्किल हो गया है."
चीताखेड़ा के किसान गोपाल जावरिया ने बताया "उनकी ढाई बीघा मक्का की फसल भी पकने की स्थिति में है, लेकिन जंगली सुअरों के झुंड लगातार खेतों में घुसकर नुकसान पहुंचा रहे हैं."