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नीमच का बेरहम प्रिंसिपल, 12 साल के छात्र को फर्श पर पटक-पटक कर पीटा, मारी लात

मध्य प्रदेश के नीमच के संस्कार पब्लिक स्कूल का मामला. छात्र की मां ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर की स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग. राकेश राठौड़ की रिपोर्ट.

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नीमच में प्रिंसिपल ने छात्र को बुरी तरह से पीटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 8:17 PM IST

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Updated : September 14, 2026 at 9:05 PM IST

3 Min Read
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नीमच: मध्य प्रदेश के नीमच जिले के स्कूल में एक 12 साल के छात्र को प्रिंसिपल द्वारा बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है. लोग शिक्षक पर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे है. मामले में छात्र की मां ने नीमच कैंट थाने और पुलिस अधीक्षक के समक्ष लिखित शिकायत देकर स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. शिकायत की प्रति राज्य मानवाधिकार आयोग भोपाल को भी भेजी गई है.

ये है पूरा मामला

बच्चे के पिता ने बताया कि उनका 12 वर्षीय बेटा संस्कार पब्लिक स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र है. घटना वाले दिन लंच टाइम में वह जैसे ही अपना टिफिन खोलकर खाना खाने लगा, तभी प्रिंसिपल विष्णु पंवार अचानक क्लास में आ गए. उन्होंने बच्चे को पकड़कर दीवार की तरफ धकेला और थप्पड़-घूंसे बरसाने शुरू कर दिए. प्रिंसिपल के हमले में बच्चा जमीन पर गिर गया, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और वे जमीन पर ही छात्र को पटक-पटक कर पीटते रहे. बच्चा फटे कपड़ों के साथ रोता हुआ घर पहुंचा.

माफी मांगने की जगह मिली धमकी

बच्चे के पिता ने बताया "जब मेरी पत्नी ने स्कूल जाकर प्रिंसिपल से बात की, तो वे अड़ियल रवैये पर उतर आए. उन्होंने पछतावा जताने या माफी मांगने के बजाय उल्टा धमकी दी कि अगर मैं चाहता तो इसे छत से नीचे गिराकर मार देता और कह देता कि बच्चों ने गिराया है. प्रिंसिपल ने कहा कि जो बने कर लो, मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा."

पीड़ित छात्र की मां ने शिकायत में आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल द्वारा छात्र के साथ लंबे समय से दुर्व्यवहार किया जा रहा था. उनका कहना है कि छात्र को स्कूल के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने दिया जाता था और पूर्व में भी उसके साथ मारपीट कर टी-शर्ट फाड़ने की घटना हुई थी. छात्र को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जाती थी. स्कूल से टीसी मांगने पर उसका भविष्य खराब करने तथा दूसरे स्कूल में प्रवेश नहीं मिलने देने की बात कही गई.

पुलिस थाने में शिकायत, कार्रवाई का इंतजार

परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद जब उन्होंने स्कूल प्रबंधन से CCTV फुटेज मांगा तो कैमरे खराब होने अथवा फुटेज डिलीट होने की बात कही गई. शिकायत करने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा अभद्र व्यवहार और धमकी दिए जाने का आरोप भी परिजनों ने लगाया है. छात्र की सुरक्षा को लेकर चिंतित मां ने पुलिस के साथ मानव अधिकार आयोग से भी मामले में कार्रवाई की मांग की है.

स्कूल की मान्यता रद्द कर प्रिंसिपल को जेल भेजने की मांग

बच्चे के पिता ने आक्रोश जताते हुए प्रशासन से मांग की है कि ऐसी मानसिक विकृति वाले प्रिंसिपल पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. उसे तुरंत जेल भेजा जाए और इस स्कूल को बंद कर इसकी मान्यता रद्द की जाए.

मारपीट का कथित CCTV वीडियो सामने आने के बाद नीमच पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने मामले पर संज्ञान लिया है. नीमच कैंट थाने के टीआई सौरभ शर्मा ने बताया, पुलिस प्राप्त लिखित शिकायत और वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : September 14, 2026 at 9:05 PM IST

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