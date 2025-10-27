ETV Bharat / state

नीमच में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ के बाद 39 अवैध गुमटियां हटीं, प्रशासन का बड़ा एक्शन

नीमच में स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार, स्कूल के बाहर मौजूद 39 गुमटियां हटाई गईं.

NEEMUCH SCHOOL GIRLS MOLESTATION
स्कूल के बाहर मौजूद 39 गुमटियां हटाई गई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 2:50 PM IST

2 Min Read
नीमच: मध्य प्रदेश के नीमच में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के बाद प्रशासन ने शनिवार को बड़ा एक्शन लिया है. जावद के नयागांव में स्थित शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय के बाहर मौजूद 39 अवैध गुमटियों को तोड़ दिया गया. आरोपी शब्बीर पिता मोहम्मद हुसैन को पुलिस ने पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है.

स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है. शुक्रवार को ग्रामीणों ने विरोध करते हुए पूरे नगर को बंद कर दिया और प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन में मुख्य रूप से मांग की गई थी कि नयागांव के शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय के पास संचालित हो रही अवैध गुमटियों को तुरंत हटाया जाए. नागरिकों का आरोप है कि इन गुमटियों के कारण आए दिन अवैध गतिविधियां हो रही थीं. जो स्कूल के माहौल और छात्राओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई थी.

नीमच में प्रशासन का अवैध गुमटी के खिलाफ बड़ा एक्शन (ETV Bharat)

39 अवैध गुमटियां हटाई गईं

नागरिकों की मांग और घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल सख्त रुख अपनाया है. शुक्रवार शाम को ही गुमटी संचालकों को नोटिस जारी कर अवैध गुमटियां हटाने के निर्देश दिए गए. इसके बाद शनिवार को प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल के बाहर संचालित हो रही 39 अवैध गुमटियों को हटा दिया. कार्रवाई के दौरान मौके पर प्रशासनिक अमले के साथ भारी पुलिस बल तैनात था, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके.

छात्राओं से छेड़छाड़ के बाद कार्रवाई
GIRLS MOLESTATION ACCUSED ARRESTED POCSO ACT (ETV Bharat)

प्रशासन की कार्रवाई से कई गुमटी संचालकों पर गहरा असर पड़ा, जो दशकों से यहां अपना व्यवसाय कर रहे थे. गुमटी संचालक मनोहर राठौर ने बताया कि "वह करीब 25 से 30 सालों से यहां गुमटी चलाकर अपने परिवार की गुजर-बसर कर रहे थे. एक व्यक्ति द्वारा किए गए गलत कार्य की सजा हम सभी को भुगतनी पड़ रही है. कई गुमटी संचालकों ने नोटिस में दिए गए समय से पूर्व ही अपनी गुमटियों को हटा लिया था."

