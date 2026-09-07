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क्या प्यासा ही रहेगा नीमच? अभी तक खंड-खंड बारिश, जलस्रोतों में महज 34 फीसदी पानी

मानसून का अधिकांश हिस्सा गुजरने के बाद भी नीमच के बांध-तालाब पानी को तरसे. रबी फसल पर मंडराएगा संकट.

Neemuch Scanty rainfall
नीमच के बांध-तालाब पानी को तरसे (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 4:24 PM IST

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Updated : September 7, 2026 at 4:58 PM IST

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नीमच : मध्य प्रदेश में जहां एक ओर भारी बारिश तबाही मचाए है तो वहीं कई जिले पर्याप्त पानी को तरस रहे हैं. मालवा का नीमच जिला भी कम बारिश से जूझ रहा है. नीमच में 2 सितंबर तक मात्र 22 इंच बारिश दर्ज हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि तक 41 इंच बारिश हो चुकी थी. यानी पिछले साल की तुलना में इस साल अब तक करीब 50 फीसदी ही बारिश दर्ज हुई है. कम बारिश का सीधा असर बांधों तालाबों और पेयजल स्त्रोतों पर दिखाई दे रहा है. वर्तमान में जिले के 39 प्रमुख जलस्त्रोतों में कुल जलभराव क्षमता का मात्र 34 फीसदी पानी ही जमा हो पाया है.

पिछले साल 90% तो इस बार 34% ही पानी

जल संसाधन विभाग के अनुसार जिले में करीब 39 बांध और तालाब हैं, जिनकी कुल जलभराव क्षमता 83.25 एमसीएम है. इन जलस्त्रोतों से करीब 15 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई होती है. साथ ही कई नगरों और दर्जनों गांवों की पेयजल व्यवस्था भी इन्हीं जलस्त्रोतों पर निर्भर है. इस साल अब तक इन सभी जलस्त्रोतों में सिर्फ 27.91 एमसीएम पानी जमा हुआ है, जो कुल क्षमता का लगभग 34 फीसदी है

नीमच के जलस्रोतों में महज 34 फीसदी पानी (ETV BHARAT)

पिछले साल 1 सितंबर की स्थिति में जिले के 39 जलस्त्रोतों में करीब 75.27 एमसीएम पानी जमा था, जो कुल क्षमता का लगभग 90 फीसदी था. इसके मुकाबले इस साल अब तक सिर्फ 27.91 एमसीएम पानी ही संग्रहित हो पाया है. पिछले साल की तुलना में जलसंग्रहण में करीब 41 फीसदी की कमी है.

नीमच में 17 जलस्त्रोत पूरी तरह सूखे

जल संसाधन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले के 39 जलस्त्रोतों में से 17 में अभी तक कोई जल आवक नहीं हुई है. 7 जलस्त्रोतों में 0 से 25 फीसदी सात में 25 से 50 फीसदी और 5 जलस्त्रोतों में 50 से 69 फीसदी तक पानी है. वहीं सिर्फ 3 जलस्त्रोत ऐसे हैं, जो 100 फीसदी तक भर पाए हैं. यह स्थिति जिले के जलसंकट की गंभीरता को दर्शाती है. जीरन क्षेत्र की सिंचाई और पेयजल व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण जीरन तालाब में भी इस बार पर्याप्त पानी नहीं आया है. वर्तमान में तालाब में करीब 10 फीसदी ही पानी जमा हो पाया है. इससे आसपास के किसानों के सामने आगामी रबी सीजन में सिंचाई को लेकर चिंता बढ़ने लगी है.

कुकड़ेश्वर तालाब अब भी सूखा

कुकड़ेश्वर नगर की पेयजल व्यवस्था जिस तालाब पर निर्भर है, वह अब तक सूखा पड़ा है. बारिश की कमी के चलते तालाब में पर्याप्त जलभराव नहीं हो पाया है. यदि आगामी दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो नगर की पेयजल व्यवस्था के सामने संकट खड़ा हो सकता है. हर्कियाखाल और शिवाजी सागर बांध से नीमच शहर को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ उद्योगों को भी पानी दिया जाता है.

Neemuch Scanty rainfall
नीमच में 17 जलस्त्रोत पूरी तरह सूखे (ETV BHARAT)

वहीं, जीरन तालाब से आसपास के किसानों को सिंचाई और नगर को पेयजल मिलता है. कुकड़ेश्वर तालाब नगर की पेयजल व्यवस्था का प्रमुख आधार है. चंबलेश्वर और मोरवन बांध से सिंचाई के अलावा कई नगर परिषदों और तीन दर्जन से अधिक गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है.

खरीफ फसल को अभी राहत, रबी पर संकट

कृषि वैज्ञानिक डॉ. सीपी पचौरी के अनुसार "अभी तक हुई बारिश वर्तमान खरीफ फसल के लिए काफी हद तक उपयोगी है. आने वाले दिनों में एक-दो अच्छी बारिश हो जाती है तो फसलों को ग्रोथ मिल सकती है और उत्पादन भी बेहतर रहने की उम्मीद है. हालांकि जलस्त्रोतों में पर्याप्त पानी नहीं आने के कारण चिंता बनी हुई है. यदि बारिश की कमी आगे भी जारी रही तो रबी सीजन की फसलों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है. सिंचाई के बांध खाली रहने से किसानों को पर्याप्त पानी मिलना मुश्किल होगा."

औसत बारिश तक पहुंचना मुश्किल

मौसम विभाग के अनुसार नीमच में 4 सितंबर से अगले तीन-चार दिनों तक बारिश की संभावना है. ऐसे में किसानों और आमजन को राहत की उम्मीद है लेकिन अब तक बारिश में हुई कमी को देखते हुए जिले का औसत बारिश के आंकड़े तक पहुंचना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है. आगामी कुछ दिनों में होने वाली बारिश जिले के जलस्त्रोतों और रबी सीजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

कई जिलों को बारिश ने तरसाया

मध्य प्रदेश के करीबन एक दर्जन जिलों में अभी भी जोरदार बारिश का इंतजार हो रहा है. सबसे ज्यादा इंतजार अलीराजपुर जिले में ही है. यहां औसत बारिश का आधा कोटा भी पूरा नहीं हुआ है. अलीराजपुर में सिर्फ 345 मिलीमीटर बारिश ही हुई है यानी औसत से 54 फीसदी कम. धार जिले में औसत से 41 फीसदी कम बारिश हुई है. धार में औसतन 695 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन अभी तक सिर्फ 412 मिलीमीटर बारिश ही हुई है.

Neemuch Scanty rainfall
नीमच के जलस्रोतों को अच्छी बारिश की दरकार (ETV BHARAT)

प्रदेश के कई बांध लबालब

मध्य प्रदेश में लगातार हो रही लगातार बारिश के चलते प्रदेश के बांधों में पानी की भरपूर आमद है. प्रदेश के अधिकांश बड़े बांधों में पानी 70 फीसदी और उससे ज्यादा भर चुका है. उधर बरगी, राजघाट, कुंडलिया, मडीखेड़ा सहित कई बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है. बरगी के 13 गेट खुले हैं, इससे 3802 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है. इसका पानी तवा और इंदिरा सागर बांध में पहुंच रहा है. बड़े बांधों के लबालब होने से आने वाले समय में पानी की चिंता भी दूर हो गई है.

Last Updated : September 7, 2026 at 4:58 PM IST

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