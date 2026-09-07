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क्या प्यासा ही रहेगा नीमच? अभी तक खंड-खंड बारिश, जलस्रोतों में महज 34 फीसदी पानी

नीमच : मध्य प्रदेश में जहां एक ओर भारी बारिश तबाही मचाए है तो वहीं कई जिले पर्याप्त पानी को तरस रहे हैं. मालवा का नीमच जिला भी कम बारिश से जूझ रहा है. नीमच में 2 सितंबर तक मात्र 22 इंच बारिश दर्ज हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि तक 41 इंच बारिश हो चुकी थी. यानी पिछले साल की तुलना में इस साल अब तक करीब 50 फीसदी ही बारिश दर्ज हुई है. कम बारिश का सीधा असर बांधों तालाबों और पेयजल स्त्रोतों पर दिखाई दे रहा है. वर्तमान में जिले के 39 प्रमुख जलस्त्रोतों में कुल जलभराव क्षमता का मात्र 34 फीसदी पानी ही जमा हो पाया है.

पिछले साल 90% तो इस बार 34% ही पानी

जल संसाधन विभाग के अनुसार जिले में करीब 39 बांध और तालाब हैं, जिनकी कुल जलभराव क्षमता 83.25 एमसीएम है. इन जलस्त्रोतों से करीब 15 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई होती है. साथ ही कई नगरों और दर्जनों गांवों की पेयजल व्यवस्था भी इन्हीं जलस्त्रोतों पर निर्भर है. इस साल अब तक इन सभी जलस्त्रोतों में सिर्फ 27.91 एमसीएम पानी जमा हुआ है, जो कुल क्षमता का लगभग 34 फीसदी है

नीमच के जलस्रोतों में महज 34 फीसदी पानी (ETV BHARAT)

पिछले साल 1 सितंबर की स्थिति में जिले के 39 जलस्त्रोतों में करीब 75.27 एमसीएम पानी जमा था, जो कुल क्षमता का लगभग 90 फीसदी था. इसके मुकाबले इस साल अब तक सिर्फ 27.91 एमसीएम पानी ही संग्रहित हो पाया है. पिछले साल की तुलना में जलसंग्रहण में करीब 41 फीसदी की कमी है.

नीमच में 17 जलस्त्रोत पूरी तरह सूखे

जल संसाधन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले के 39 जलस्त्रोतों में से 17 में अभी तक कोई जल आवक नहीं हुई है. 7 जलस्त्रोतों में 0 से 25 फीसदी सात में 25 से 50 फीसदी और 5 जलस्त्रोतों में 50 से 69 फीसदी तक पानी है. वहीं सिर्फ 3 जलस्त्रोत ऐसे हैं, जो 100 फीसदी तक भर पाए हैं. यह स्थिति जिले के जलसंकट की गंभीरता को दर्शाती है. जीरन क्षेत्र की सिंचाई और पेयजल व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण जीरन तालाब में भी इस बार पर्याप्त पानी नहीं आया है. वर्तमान में तालाब में करीब 10 फीसदी ही पानी जमा हो पाया है. इससे आसपास के किसानों के सामने आगामी रबी सीजन में सिंचाई को लेकर चिंता बढ़ने लगी है.

कुकड़ेश्वर तालाब अब भी सूखा

कुकड़ेश्वर नगर की पेयजल व्यवस्था जिस तालाब पर निर्भर है, वह अब तक सूखा पड़ा है. बारिश की कमी के चलते तालाब में पर्याप्त जलभराव नहीं हो पाया है. यदि आगामी दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो नगर की पेयजल व्यवस्था के सामने संकट खड़ा हो सकता है. हर्कियाखाल और शिवाजी सागर बांध से नीमच शहर को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ उद्योगों को भी पानी दिया जाता है.