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नीमच-रतलाम रेलमार्ग पर फर्राटा भरेंगी ट्रेनें, समय की भी होगी बचात

नीमच-रतलाम रेलमार्ग दोहरीकरण मार्च अंत तक होगा पूरा, 134 किलोमीटर के इस रेलवे ट्रैक पर 90% तक कंप्लीट हो चुका है दोहरीकरण का काम.

Neemuch Ratlam railway line
नीमच-रतलाम रेलमार्ग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 7:03 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: रतलाम रेल मंडल के महत्वपूर्ण नीमच-रतलाम रेलमार्ग के दोहरीकरण का कार्य अंतिम दौर में पहुंच चुका है. 134 किलोमीटर के इस रेलवे ट्रैक पर 90% तक दोहरीकरण हो चुका है. मंदसौर से दलोदा के मध्य 15 किलोमीटर और रतलाम से धोसवास रेलवे स्टेशन के बीच करीब 3 किलोमीटर के ट्रैक पर अंतिम दौर का कार्य चल रहा है. जिस पर सीआरएस के निरीक्षण के बाद ट्रेनों की आवाजाही रतलाम से चित्तौड़गढ़ तक बिना क्रॉसिंग के हो सकेगी. जिससे रतलाम से नीमच और चित्तौड़गढ़ तक लगने वाले अतिरिक्त समय की बचत हो सकेगी. वहीं, मालवाहक गाड़ियों की फ्रीक्वेंसी भी इस रूट पर बढ़ जाएगी.

जानते हैं कितना हुआ काम और कितना बाकी

रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि रतलाम मंडल के नीमच स्टेशन से चित्तौड़गढ़ स्टेशन के बीच पहले ही दोहरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है. वहीं करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से रतलाम और नीमच के मध्य रेलवे ट्रैक दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है. इस 134 किलोमीटर के ट्रैक में मल्हारगढ़ से मंदसौर के बीच सीआरएस निरीक्षण हो चुका है. जहां 120 की रफ्तार से ट्रेन चलाकर स्पीड और फिटनेस ट्रायल हुआ है. करीब 116 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बंद कर तैयार हो चुका है.

मंदसौर से दलोदा स्टेशन के बीच 18 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर कार्य अंतिम दौर में

वहीं, मंदसौर से दलोदा स्टेशन के बीच 18 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर कार्य अंतिम दौर में है. वहीं, रतलाम से धौंसवास रेलवे स्टेशन के मध्य 3 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर ओएचई लाइन चार्ज किए जाने का काम पूरा हो गया है. आगामी महीने में इस रेल मार्ग पर सीआरएस निरीक्षण के बाद दोहरीकरण का कार्य समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाएगा.

माल ढुलाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, साथ ही समय की भी होगी बचत

रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इससे विभिन्न स्टेशनों पर क्रॉसिंग के लिए यात्री गाड़ियों एवं मालगाड़ियों को नहीं रोका जाएगा. जिससे ट्रेनों के क्रॉसिंग और पासिंग में लगने वाला समय बचेगा. रतलाम-चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग के पूरी तरह से दोहरीकृत और विद्युतीकृत होने ट्रेनों की गति बढ़ेगी. जिससे माल ढुलाई की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और समय की भी बचत होगी. खासकर चित्तौड़गढ़ और निंबाहेड़ा क्षेत्र में स्थित सीमेंट और जिंक उद्योगों को मालगाड़ियों की आसान आवाजाही का लाभ मिल सकेगा.

रतलाम नीमच रेल मार्ग पर दोहरीकरण का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है. उम्मीद की जा रही है कि मई से पहले ही इस दोहरीकृत रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी. इसके बाद रतलाम रेल मंडल से यात्रा करने वाले यात्रियों को आने वाले समय में अन्य सुपरफास्ट ट्रेनों के विकल्प भी मिल सकेंगे.

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