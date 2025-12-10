ETV Bharat / state

नीमच रेल ट्रैक पर तेज धमाके के साथ जोरदार टक्कर, मध्य प्रदेश में जानें हादसों का सच

नीमच में रेलवे ट्रैक पर हुई जोरदार टक्कर. दो मशीनें धमाके की आवाज के साथ टकराईं. सवाल ये कि कैसे रुकेंगे लापरवाही के हादसे.

NEEMUCH RAIL ACCIDENT
नीमच में दो ट्रेनें टकराईं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 3:50 PM IST

Updated : December 11, 2025 at 11:48 AM IST

नीमच: मध्य प्रदेश के नीमच में रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही से हादसा हुआ. नीमच-मंदसौर रेलवे ट्रैक पर इंजन में लगी दो मशीनें आपस में टकरा गए. बताया जा रहा है कि, रेलवे ट्रैक पर मेंटेनेंस का काम किया जा रहा था. लेकिन इसी दौरान जो मशीन काम कर रही थी उसमें गैप कम होने के कारण घटनाक्रम घटित हो गया. हादसे में कुछ रेलवे कर्मचारी घायल हो गए. मामले की रेलवे विभाग के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है. मगर सवाल यही है कि ऐसे हादसे जिसमें कर्मचारियों की लापरवाही सामने आती है कैसे रुकेगी? इस आर्टिकल में जानिए मध्य प्रदेश में लापरवाही और हादसों की पूरी तफ्सील.

टक्कर के बाद मची अफरा-तफरी, आवागमन प्रभावित
टक्कर इतनी भीषण थी कि इसकी आवाज दूर तक सुनाई दी. दोनों मशीनें भी क्षतिग्रस्त हो गईं. हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. तरंत रेलवे अधिकारियों को हादसे की सूचना दी गई. जिस पर अधिकारी मौके पर पहुंचे रेस्क्यू शुरु किया गया. इस दौरान काफी देर तक रेलवे ट्रैक पर अवागमन भी प्रभावित रहा.

हादसे की जांच में जुटे रेल अधिकारी (ETV Bharat)

साल 2025 मध्य प्रदेश में छोटे मगर लापरवाही से होने वाले रेल हादसों से भरा रहा

मध्य प्रदेश में दिसंबर के महीने में होने वाला यह अकेला हादसा नहीं है. हाल ही में जबलपुर शहर के बीचो बीच मदन महल स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक हादसे का गवाह बना. यहां आम लोगों की लापरवाही के चलते गुड्स ट्रेन से टकराकर 2 लोगों की जान चली गई. साल 2025 में ही खंडवा के पास दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक पर मालगाड़ी के वैगव पटरी से उतक गए. यह दुर्घटना 9 और 10 सितंबर की रात को हुआ.

मदन महल रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, दनदनाती मालगाड़ी की चपेट में आए 6 यात्री, महिला की मौत

मई के महीने में हरदा में रेल ट्रैक पर खाद से लदी मालगाड़ी बेपटरी हुई वहां दमोह में भी 20 अप्रैल को ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए.भोपाल और इटारसी रेलवे स्टेशन पर हूटर बजने से भी हड़कंप की स्थिति बन गई थी.

इसी साल फरवरी के महीने में कटनी रेलवे स्टेशन पर भी मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए. मदन मोहन रेलवे स्टेशन पर दिसंबर 2024 को तो हद हो गई जब ओवरहेड वायर कोयले से लदी मालगाड़ी पर गिर गई.

रेलवे उठाए जरूरी कदम, तभी कम होंगे रेल हादसे
मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में रेल हादसे बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है. हादसों को रोकने में रेल विभाग लगातार नाकाम साबित हो रहा है. कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इन हादसों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है.

  • जैसे रेल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि रेलवे नेटवर्क में आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य किया जाए.
  • रेलवे ट्रैक और स्टेशनों का समय–समय पर जायजा लिया जाए और खराबी होने पर मरम्मत की उचित व्यवस्था की जाए.
  • ट्रेन चालक और रेलवे कर्मचारियों को बेहतर एवं नियमित ट्रेनिंग मिलना चाहिए.
  • साथ ही यात्रियों को भी सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि दुर्घटनाओं के खतरे कम हों.
  • रेल हादसों को रोकने के लिए पटरियों की सही देखभाल की जाए. सिग्नल सिस्टम मजबूत हों, प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए.
  • अगर रेलवे इन पर ध्यान देगी तो हादसों को कम किया जा सकता है.

मशीनों के बीच गैप कम होने के कारण हुआ हादसा
जानकारी के मुताबिक, नीमच के मंदसौर नीमच रेलवे ट्रैक पर सोमवार को मेंटेनेंस का काम रेलवे विभाग की टीम के द्वारा किया जा रहा था. इसी दौरान वहां पर एक हादसा हुआ और हादसे में 4 रेलवे कर्मचारी घायल हो गया. मामले को लेकर इंदौर रेलवे के पीआरओ खेमराज मीणा ने बताया कि, ''घटना नीमच मंदसौर रेलवे ट्रैक पर मौजूद हिंगोरिया फाटक पर हुई. रेलवे ट्रैक पर मेंटेनेंस का काम टावर वैगन और एक अन्य मशीन के द्वारा किया जा रहा था. दोनों मशीनों के बीच गैप कम होने के कारण यह घटनाक्रम घटित हुआ है. फिलहाल रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस को लेकर उस रेलवे ट्रैक पर ब्लॉक किया गया था.''

हादसे में चार कर्मचारी हुआ घायल
यह घटनाक्रम होने के बाद जल्द ही ब्लॉक को खोल दिया जाएगा. खेमराज मीणा का कहना है कि, ''इस घटनाक्रम में चार रेलवे कर्मचारी को मामूली चोट आई है. फिलहाल घटना क्यों घटित हुई इसके बारे में जांच की जा रही है. लेकिन प्रारंभिक तौर पर यही बात सामने आ रही है कि दोनों मशीनों के बीच जगह कम होने के कारण आपस में टकराने से हादसा हुआ. रेलवे ट्रैक पर ब्लॉकेज होने के कारण किसी तरह का कोई घटनाक्रम घटित नहीं हुआ है.''

नीमच के मंडल रेल प्रबंधक अश्वनी कुमार ने जानकारी दी कि, ''पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के नीमच सेक्शन में मेंटेनेंस कार्य के दौरान हल्का हादसा हो गया था. हिंगोरिया फाटक के पास ट्रैक मरम्मत के लिए ब्लॉक लिया गया था. इस ब्लॉक में सीएसएम ट्रैक मशीन और टॉवर वेगन एक ही लाइन पर अधिकृत रूप से काम कर रही थीं. ब्लॉक खत्म होने के बाद ट्रैक मशीन आगे और टॉवर वेगन पीछे की ओर चल रही थीं. इसी दौरान दोनों के बीच तय गैप नहीं रखा जा सका और हल्का संपर्क हो गया. घटना में एक कर्मचारी के पैर में मामूली चोट आई है. राहत की बात यह है कि किसी तरह की जान-माल की बड़ी क्षति नहीं हुई.''

संपादक की पसंद

