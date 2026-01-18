ETV Bharat / state

ड्रोन से निगरानी, 100 जवानों की घेराबंदी, नीमच में ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश, 40 लाख का माल जब्त

MD बनाने का 'ब्लूप्रिंट' बरामद पुलिस को मौके से भारी मात्रा में एमडी बनाने का रॉ मटेरियल और खतरनाक केमिकल मिले हैं. तलाशी के दौरान पुलिस ने कुछ ऐसे विशेष अभिलेख (Records) भी जब्त किए हैं, जिनमें करीब 150 किलोग्राम सिंथेटिक ड्रग बनाने का पूरा कच्चा चिट्ठा और हिसाब-किताब मौजूद है. पुलिस अब उन कड़ियों को जोड़ रही है कि यह केमिकल कहां से आता था और तैयार ड्रग किन शहरों में सप्लाई की जानी थी.

नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे बरामद छापेमारी के दौरान पुलिस के हाथ जो लगा, उसने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया. मौके से न सिर्फ तैयार सिंथेटिक ड्रग (MD) बरामद हुई, बल्कि भारी मात्रा में नशीली गोलियां, डोडाचूरा और गांजा भी जब्त किया गया. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तस्करों के पास से नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे बरामद हुए, जो इस बात का प्रमाण हैं कि यहां से बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार संचालित हो रहा था. जब्त की गई कुल सामग्री की कीमत करीब 40 लाख रुपये आंकी गई है.

नीमच: मनासा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी और हाई-टेक कार्रवाई को अंजाम दिया है. मध्य प्रदेश शासन की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत, ग्राम खेड़ी दायमा में चल रही एक अवैध सिंथेटिक ड्रग फैक्ट्री पर पुलिस ने सर्जिकल स्ट्राइक की. इस कार्रवाई की खास बात यह रही कि दबिश देने से पहले पूरे इलाके की ड्रोन कैमरों से घेराबंदी की गई. पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन में 10 विशेष टीमों का गठन किया गया, जिसमें 100 से अधिक पुलिस जवानों को शामिल किया गया था.

दो आरोपी मौके से गिरफ्तार, एक फरार

इस पूरी कार्रवाई में पुलिस ने मौके से दो मुख्य आरोपियों, राहुल दायमा और गोविंद दायमा को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, इस गिरोह का तीसरा साथी प्रकाश दायमा पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा. पुलिस ने तीनों के खिलाफ थाना मनासा में एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, और जल्द ही बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है.

पुलिस ने ड्रोन से की फैक्ट्री की निगरानी (ETV Bharat)

बड़ी मात्रा में नशीली खेप पकड़ी

पुलिस ने नशे के काले कारोबार पर प्रहार करते हुए अवैध मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप बरामद की है, जिसमें 8,60,000 रुपये मूल्य की 585 ग्राम सिंथेटिक ड्रग और 30 लाख रुपये की कीमत वाला 30 किलो एमडी बनाने का कच्चा माल (रॉ मटेरियल) शामिल है. पुलिस की इस छापेमारी में न केवल तैयार ड्रग्स बल्कि डोडाचूरा, गांजा और नशीली गोलियों जैसे घातक मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं.

40 लाख का माल जब्त (ETV Bharat)

मामले में नीमच एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया ने बताया कि, ''मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें कार्रवाई से पहले ड्रोन से निगरानी की गई और पुलिस की 10 टीमों का गठन किया गया था. जिसमें पुलिस के 100 जवान शामिल थे, कार्रवाई में दो को गिरफ्तार किया गया है और एक फरार है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.''

आगर मालवा में 40 लाख का गांजा बरामद

आगर मालवा में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने ओडिशा से गांजा लाकर बड़ोद क्षेत्र के गांवों में खपाने जा रहे चार तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से करीब 40 लाख रुपये कीमत का 60 किलो गांजा जब्त किया है. तस्करी में प्रयुक्त XUV कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है. पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है.

आगर मालवा में 40 लाख का गांजा बरामद (ETV Bharat)

कोतवाली पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि, एक कार में भारी मात्रा में गांजा भरकर कुछ लोग बड़ोद क्षेत्र की ओर जा रहे हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका. जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें छिपाकर रखा गया गांजा बरामद हुआ. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे यह गांजा ओडिशा से लेकर आए थे और इसे बड़ोद क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पुड़ियाओं के माध्यम से बेचने की योजना बना रहे थे. पुलिस, आरोपियों से गांजा तस्करी से जुड़े नेटवर्क सप्लायर और संभावित ग्राहकों को लेकर भी गहन पूछताछ कर रही है.