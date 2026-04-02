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नीमच में सड़कों पर उतरा भारी पुलिस बल, आखिर क्यों छावनी में तब्दील हुआ जिला

नीमच में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, ड्रोन से भी रखी जा रही निगरानी,हनुमान जयंती और कर्नाटक के राज्यपाल के आगमन को लेकर पुलिस अलर्ट.

NEEMUCH POLICE FLAG MARCH
नीमच में पुलिस का शक्ति प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 3:04 PM IST

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नीमच: मध्य प्रदेश के नीमच में गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान और आला अधिकारी सड़कों पर उतरे और पैदल मार्च किया. इतनी बड़ी संख्या में पुलिस को सड़कों पर देखकर हर कोई हैरान हो गया. नीमच एसपी अंकित जायसवाल के नेतृत्व में नीमच के पुलिस थानों में पैदल मार्च निकाला गया. पुलिस ने फ्लैग मार्च के माध्यम से कानून तोड़ने वालों को चेतावनी दी, वहीं हर कोई यही सोच में पड़ा रहा कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो पुलिस को इतने बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा ?

हनुमान जयंती और VVIP मूवमेंट को लेकर फ्लैग मार्च

नीमच में आज निकले भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च का मुख्य कारण हनुमान जयंती है. जिले में अलग-अलग स्थानों पर जुलूस शोभायात्रा और मंदिरों पर एकत्रित होने वाली भारी भीड़, वहीं कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद गहलोत का भी हनुमान जयंती के दिन प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हरकिया खाल बालाजी मंदिर पर आगमन है. इन दोनों बड़े इवेंट को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसको लेकर पुलिस ने अपनी पूरी ताकत को झोंकते हुए आज जिले में अलग-अलग स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला.

NEEMUCH POLICE ALERT
VVIP मूवमेंट को लेकर फ्लैग मार्च (ETV Bharat)

संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से की गई सर्चिंग

नीमच में पुलिस ने फ्लैग मार्च के साथ ही आसमान से भी ड्रोन के माध्यम से प्रमुख जुलूस मार्गों पर और संवेदनशील एरिया में ड्रोन उड़ाकर एरिया की सर्चिंग करी. जिससे अप्रिय घटना को समय से पहले ही रोका जा सके. नीमच के पुलिस कंट्रोल रूम पर हर गतिविधि पर ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से सीधी नजर रखी जा रही है.

KARNATAKA GOVERNOR VISITS NEEMUCH
नीमच में पुलिस का फ्लैग मार्च (ETV Bharat)

फ्लैग मार्च के दौरान वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद

नीमच पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने हनुमान जन्मोत्सव पर सभी थाना क्षेत्र में निकलने वाले जुलूसों व मंदिरों में पूजा-अर्चना को देखते हुए कानून व्यवस्था संबंधी बैठक में अधिकारियों व थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाये रखने, शांति समिति की बैठकों का आयोजन करने, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल का फ्लैग मार्च निकालने एवं सीसीटीवी कैमरों एवं ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी करने संबंधी निर्देश दिये गये है.

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